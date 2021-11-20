https://ria.ru/20211120/garkalin-1753392599.html

Народный артист. Не стало Валерия Гаркалина

Народный артист. Не стало Валерия Гаркалина - РИА Новости, 20.11.2021

Народный артист. Не стало Валерия Гаркалина

Если существует понятие "народный артист" безотносительно к любым званиям, то к Валерию Гаркалину оно применимо стопроцентно. Человек, которого считали "своим"... РИА Новости, 20.11.2021

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Если существует понятие "народный артист" безотносительно к любым званиям, то к Валерию Гаркалину оно применимо стопроцентно. Человек, которого считали "своим" буквально с первого появления на киноэкране, актер потрясающего диапазона — в его жизни было не так много главных ролей, но знали и любили его абсолютно все.Еще в 80-е Гаркалин оказался внутри одной из культурных легенд своего времени. Созданный выпускниками факультета кукольного искусства Гнесинки театр "Люди и куклы" — удивительный по эксцентрике коллектив — ставил невероятно трогательные спектакли. Гаркалин и его соратники отошли от традиционного кукольного театра. Их постановки демонстрировали взаимодействие марионетки и человека — больше всего это напоминало передачи Джима Хенсона, где комические репризы сочетались с мастерством актеров и к зрелищу добавлялся еще один пласт восприятия.Он мог бы так и остаться кукольником: его взял к себе в театр сам Сергей Образцов, но там Гаркалин долго не продержался. В интервью он порой был беспрецедентно честен и откровенен. Да, в молодости обладал неуживчивым характером, да, иногда подводил товарищей по театру, да и вообще — не всегда был тем самым "коллективным игроком", который так нужен любой действующей репертуарной труппе.Он ушел в Театр сатиры — и там-то его и увидел режиссер Владимир Меньшов, который как раз задумал новое кино: безумную фарсовую и каскадную комедию "Ширли-мырли". В ней Гаркалину предстояло сыграть аж четыре роли — братьев-близнецов Кроликовых (один из них оказывается еще и чернокожим), которых разлучили в детстве, а потом ввиду совершенно безумных обстоятельств судьба свела их всех снова.Фильм был уничтожен критикой: от оскароносца Меньшова ждали как минимум лирической истории в духе картины "Любовь и голуби", а он выдал комедию на грани абсурда, но с великолепным актерским составом — Инна Чурикова, Олег Ефремов, Всеволод Санаев, Олег Табаков… Но первую скрипку играл, конечно же, Гаркалин, который в одночасье проснулся знаменитым, и теперь каждый прохожий останавливал его на улице, чтобы взять автограф у "Васьки Кроликова".Собственно, "Ширли-мырли" стали самой заметной ролью в кинокарьере Гаркалина — было, конечно, множество других работ. Причем некоторые — совершенно блестящие: например, король Кристиан в "Андерсене" Эльдара Рязанова или серийный убийца Савич из "Девяти неизвестных", где Гаркалин сбросил маску милого и смешного простачка и перевоплотился в совершенно инфернального персонажа. Можно вспомнить и его героя из "Каталы" — благородного шулера, который ради любви фактически идет на смерть.Он обладал невероятной пластикой и потрясающим партнерским чутьем: сложный характер постепенно вытеснил его из репертуарных театров, но Гаркалин отлично реализовал себя в антрепризе — в регионах спектакли с его участием неизбежно собирали полные залы.При этом широта охвата ролей была запредельная — от пушкинского Моцарта до капитана Миляги в инсценировке войновичевского "Чонкина". Гаркалин с легкостью входил в любую роль, ловил органику персонажа, придумывал собственный актерский рисунок — и получалось всегда блестяще.Он никогда не становился героем светской хроники: его единственная жена тридцать лет проработала в театре Образцова и заведовала там огромным музеем: уникальным собранием кукол со всех уголков земного шара. Когда она умерла от рака, Гаркалин открыто заявил, что больше не женится никогда, — и слово свое сдержал.Он не участвовал ни в каких громких скандалах, но часто был настоящей палочкой-выручалочкой для режиссеров. Он не отказывался даже от небольшого эпизода в кино, если было что играть, если из пяти минут на экране можно сделать оригинальную историю. Не зря Гаркалина любил Борис Грачевский, а также авторы "Фитиля": он с удовольствием играл в комедийных альманахах, получались крохотные, но яркие шедевры.Он стал великолепным театральным педагогом — преподавал в ГИТИС, причем не актерское, а эстрадное мастерство, совершенно особый вид искусства, к которому питал невероятную теплоту. Гаркалин равнялся на старых, легендарных мэтров эстрады, таких как Александр Менакер и Мария Миронова, Лев Миров и Марк Новицкий. Когда актерское мастерство помножено на быстроту реакции и точность импровизации — вот она, истинная эстрада, торжество этого вида искусства, которым Гаркалин владел блестяще.Его жизнь — короткая, но невероятно яркая — оказалась лишена каких-либо головокружительных взлетов и падений, но ему удалось главное: покорить сердца зрителей. Они признали Гаркалина своим, полюбили его, аплодировали, где бы он ни выходил на сцену. И конца у этой любви нет: даже когда он на несколько минут снова появится на экране в одном из фильмов, мы неизменно улыбнемся ему как старому другу, и на душе будет по-прежнему хорошо и тепло. Но теперь уже — и грустно, и одиноко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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