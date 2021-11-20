Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211120/garkalin-1753392599.html
Народный артист. Не стало Валерия Гаркалина
Народный артист. Не стало Валерия Гаркалина - РИА Новости, 20.11.2021
Народный артист. Не стало Валерия Гаркалина
Если существует понятие "народный артист" безотносительно к любым званиям, то к Валерию Гаркалину оно применимо стопроцентно. Человек, которого считали "своим"... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:18
2021-11-20T11:18
культура
гитис
театр сатиры (москва)
валерий гаркалин
кино и сериалы
театр
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/34/1516753453_0:113:1363:880_1920x0_80_0_0_24042adcd24d3adbf3f73349db7f6aca.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Если существует понятие "народный артист" безотносительно к любым званиям, то к Валерию Гаркалину оно применимо стопроцентно. Человек, которого считали "своим" буквально с первого появления на киноэкране, актер потрясающего диапазона — в его жизни было не так много главных ролей, но знали и любили его абсолютно все.Еще в 80-е Гаркалин оказался внутри одной из культурных легенд своего времени. Созданный выпускниками факультета кукольного искусства Гнесинки театр "Люди и куклы" — удивительный по эксцентрике коллектив — ставил невероятно трогательные спектакли. Гаркалин и его соратники отошли от традиционного кукольного театра. Их постановки демонстрировали взаимодействие марионетки и человека — больше всего это напоминало передачи Джима Хенсона, где комические репризы сочетались с мастерством актеров и к зрелищу добавлялся еще один пласт восприятия.Он мог бы так и остаться кукольником: его взял к себе в театр сам Сергей Образцов, но там Гаркалин долго не продержался. В интервью он порой был беспрецедентно честен и откровенен. Да, в молодости обладал неуживчивым характером, да, иногда подводил товарищей по театру, да и вообще — не всегда был тем самым "коллективным игроком", который так нужен любой действующей репертуарной труппе.Он ушел в Театр сатиры — и там-то его и увидел режиссер Владимир Меньшов, который как раз задумал новое кино: безумную фарсовую и каскадную комедию "Ширли-мырли". В ней Гаркалину предстояло сыграть аж четыре роли — братьев-близнецов Кроликовых (один из них оказывается еще и чернокожим), которых разлучили в детстве, а потом ввиду совершенно безумных обстоятельств судьба свела их всех снова.Фильм был уничтожен критикой: от оскароносца Меньшова ждали как минимум лирической истории в духе картины "Любовь и голуби", а он выдал комедию на грани абсурда, но с великолепным актерским составом — Инна Чурикова, Олег Ефремов, Всеволод Санаев, Олег Табаков… Но первую скрипку играл, конечно же, Гаркалин, который в одночасье проснулся знаменитым, и теперь каждый прохожий останавливал его на улице, чтобы взять автограф у "Васьки Кроликова".Собственно, "Ширли-мырли" стали самой заметной ролью в кинокарьере Гаркалина — было, конечно, множество других работ. Причем некоторые — совершенно блестящие: например, король Кристиан в "Андерсене" Эльдара Рязанова или серийный убийца Савич из "Девяти неизвестных", где Гаркалин сбросил маску милого и смешного простачка и перевоплотился в совершенно инфернального персонажа. Можно вспомнить и его героя из "Каталы" — благородного шулера, который ради любви фактически идет на смерть.Он обладал невероятной пластикой и потрясающим партнерским чутьем: сложный характер постепенно вытеснил его из репертуарных театров, но Гаркалин отлично реализовал себя в антрепризе — в регионах спектакли с его участием неизбежно собирали полные залы.При этом широта охвата ролей была запредельная — от пушкинского Моцарта до капитана Миляги в инсценировке войновичевского "Чонкина". Гаркалин с легкостью входил в любую роль, ловил органику персонажа, придумывал собственный актерский рисунок — и получалось всегда блестяще.Он никогда не становился героем светской хроники: его единственная жена тридцать лет проработала в театре Образцова и заведовала там огромным музеем: уникальным собранием кукол со всех уголков земного шара. Когда она умерла от рака, Гаркалин открыто заявил, что больше не женится никогда, — и слово свое сдержал.Он не участвовал ни в каких громких скандалах, но часто был настоящей палочкой-выручалочкой для режиссеров. Он не отказывался даже от небольшого эпизода в кино, если было что играть, если из пяти минут на экране можно сделать оригинальную историю. Не зря Гаркалина любил Борис Грачевский, а также авторы "Фитиля": он с удовольствием играл в комедийных альманахах, получались крохотные, но яркие шедевры.Он стал великолепным театральным педагогом — преподавал в ГИТИС, причем не актерское, а эстрадное мастерство, совершенно особый вид искусства, к которому питал невероятную теплоту. Гаркалин равнялся на старых, легендарных мэтров эстрады, таких как Александр Менакер и Мария Миронова, Лев Миров и Марк Новицкий. Когда актерское мастерство помножено на быстроту реакции и точность импровизации — вот она, истинная эстрада, торжество этого вида искусства, которым Гаркалин владел блестяще.Его жизнь — короткая, но невероятно яркая — оказалась лишена каких-либо головокружительных взлетов и падений, но ему удалось главное: покорить сердца зрителей. Они признали Гаркалина своим, полюбили его, аплодировали, где бы он ни выходил на сцену. И конца у этой любви нет: даже когда он на несколько минут снова появится на экране в одном из фильмов, мы неизменно улыбнемся ему как старому другу, и на душе будет по-прежнему хорошо и тепло. Но теперь уже — и грустно, и одиноко.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/34/1516753453_0:0:1363:1023_1920x0_80_0_0_031cf7b80c4435d4de3721f62b424bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гитис, театр сатиры (москва), валерий гаркалин, кино и сериалы, театр, коронавирус в россии
11:18 20.11.2021
 
Народный артист. Не стало Валерия Гаркалина

Народный артист. Не стало Валерия Гаркалина

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Валерий Гаркалин
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Если существует понятие "народный артист" безотносительно к любым званиям, то к Валерию Гаркалину оно применимо стопроцентно. Человек, которого считали "своим" буквально с первого появления на киноэкране, актер потрясающего диапазона — в его жизни было не так много главных ролей, но знали и любили его абсолютно все.
Еще в 80-е Гаркалин оказался внутри одной из культурных легенд своего времени. Созданный выпускниками факультета кукольного искусства Гнесинки театр "Люди и куклы" — удивительный по эксцентрике коллектив — ставил невероятно трогательные спектакли.
© РИА Новости / Г. Макарычев / Перейти в фотобанк

Выступление театрального ансамбля «Люди и куклы». Сцена из спектакля "Осторожно, дети!"

Выступление театрального ансамбля Люди и куклы. Сцена из спектакля Осторожно, дети!.
1 из 2

Выступление театрального ансамбля «Люди и куклы». Сцена из спектакля "Осторожно, дети!"

© РИА Новости / Г. Макарычев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Г. Макарычев / Перейти в фотобанк

Выступление театрального ансамбля «Люди и куклы». Сцена из спектакля "Спорт"

Выступление театрального ансамбля Люди и куклы. Сцена из спектакля Спорт.
2 из 2

Выступление театрального ансамбля «Люди и куклы». Сцена из спектакля "Спорт"

© РИА Новости / Г. Макарычев
Перейти в фотобанк
1 из 2

Выступление театрального ансамбля «Люди и куклы». Сцена из спектакля "Осторожно, дети!"

© РИА Новости / Г. Макарычев
Перейти в фотобанк
2 из 2

Выступление театрального ансамбля «Люди и куклы». Сцена из спектакля "Спорт"

© РИА Новости / Г. Макарычев
Перейти в фотобанк
Гаркалин и его соратники отошли от традиционного кукольного театра. Их постановки демонстрировали взаимодействие марионетки и человека — больше всего это напоминало передачи Джима Хенсона, где комические репризы сочетались с мастерством актеров и к зрелищу добавлялся еще один пласт восприятия.
Он мог бы так и остаться кукольником: его взял к себе в театр сам Сергей Образцов, но там Гаркалин долго не продержался. В интервью он порой был беспрецедентно честен и откровенен. Да, в молодости обладал неуживчивым характером, да, иногда подводил товарищей по театру, да и вообще — не всегда был тем самым "коллективным игроком", который так нужен любой действующей репертуарной труппе.
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Валерий Гаркалин во время съемок фильма "Ширли-мырли" (режиссер Владимир Меньшов)

Актер Валерий Борисович Гаркалин во время съемок фильма Ширли-Мырли. 1994 год
1 из 5

Валерий Гаркалин во время съемок фильма "Ширли-мырли" (режиссер Владимир Меньшов)

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
© Киноконцерн "Мосфильм"/Youtube

Валерий Гаркалин в фильме "Ширли-мырли"

Кадр из фильма Ширли-мырли
2 из 5

Валерий Гаркалин в фильме "Ширли-мырли"

© Киноконцерн "Мосфильм"/Youtube
© Киноконцерн "Мосфильм"/YoutubeКадр из фильма "Ширли-мырли"
Кадр из фильма Ширли-мырли
3 из 5
Кадр из фильма "Ширли-мырли"
© Киноконцерн "Мосфильм"/Youtube
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова

Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин
4 из 5

Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
© Киноконцерн "Мосфильм"/YoutubeКадр из фильма "Ширли-мырли"
Кадр из фильма Ширли-мырли
5 из 5
Кадр из фильма "Ширли-мырли"
© Киноконцерн "Мосфильм"/Youtube
1 из 5

Валерий Гаркалин во время съемок фильма "Ширли-мырли" (режиссер Владимир Меньшов)

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
2 из 5

Валерий Гаркалин в фильме "Ширли-мырли"

© Киноконцерн "Мосфильм"/Youtube
3 из 5
Кадр из фильма "Ширли-мырли"
© Киноконцерн "Мосфильм"/Youtube
4 из 5

Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
5 из 5
Кадр из фильма "Ширли-мырли"
© Киноконцерн "Мосфильм"/Youtube
Он ушел в Театр сатиры — и там-то его и увидел режиссер Владимир Меньшов, который как раз задумал новое кино: безумную фарсовую и каскадную комедию "Ширли-мырли". В ней Гаркалину предстояло сыграть аж четыре роли — братьев-близнецов Кроликовых (один из них оказывается еще и чернокожим), которых разлучили в детстве, а потом ввиду совершенно безумных обстоятельств судьба свела их всех снова.
Фильм был уничтожен критикой: от оскароносца Меньшова ждали как минимум лирической истории в духе картины "Любовь и голуби", а он выдал комедию на грани абсурда, но с великолепным актерским составом — Инна Чурикова, Олег Ефремов, Всеволод Санаев, Олег Табаков… Но первую скрипку играл, конечно же, Гаркалин, который в одночасье проснулся знаменитым, и теперь каждый прохожий останавливал его на улице, чтобы взять автограф у "Васьки Кроликова".
© C.L.R. (2006)

Валерий Гаркалин в фильме "Андерсен. Жизнь без любви"

Кадр из фильма Андерсен. Жизнь без любви
1 из 3

Валерий Гаркалин в фильме "Андерсен. Жизнь без любви"

© C.L.R. (2006)
© Студия "Козерог" (2000)Кадр из фильма "Ландыш серебристый"
Кадр из фильма Ландыш серебристый
2 из 3
Кадр из фильма "Ландыш серебристый"
© Студия "Козерог" (2000)
© Студия "Козерог" (2000)

Валерий Гаркалин в фильме "Ландыш серебристый"

Кадр из фильма Ландыш серебристый
3 из 3

Валерий Гаркалин в фильме "Ландыш серебристый"

© Студия "Козерог" (2000)
1 из 3

Валерий Гаркалин в фильме "Андерсен. Жизнь без любви"

© C.L.R. (2006)
2 из 3
Кадр из фильма "Ландыш серебристый"
© Студия "Козерог" (2000)
3 из 3

Валерий Гаркалин в фильме "Ландыш серебристый"

© Студия "Козерог" (2000)
Собственно, "Ширли-мырли" стали самой заметной ролью в кинокарьере Гаркалина — было, конечно, множество других работ. Причем некоторые — совершенно блестящие: например, король Кристиан в "Андерсене" Эльдара Рязанова или серийный убийца Савич из "Девяти неизвестных", где Гаркалин сбросил маску милого и смешного простачка и перевоплотился в совершенно инфернального персонажа. Можно вспомнить и его героя из "Каталы" — благородного шулера, который ради любви фактически идет на смерть.
Он обладал невероятной пластикой и потрясающим партнерским чутьем: сложный характер постепенно вытеснил его из репертуарных театров, но Гаркалин отлично реализовал себя в антрепризе — в регионах спектакли с его участием неизбежно собирали полные залы.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Валерий Гаркалин (второй справа) в сцене из спектакля "Война" режиссера Владимира Панкова по произведениям "Илиада" Гомера, "Записки кавалериста" Николая Гумилева и "Смерть героя" Ричарда Олдингтона

Валерий Гаркалин (второй справа) в сцене из спектакля “Война” режиссера Владимира Панкова по произведениям Илиада Гомера, Записки Кавалериста Николая Гумилева и Смерть героя Ричарда Олдингтона
1 из 5

Валерий Гаркалин (второй справа) в сцене из спектакля "Война" режиссера Владимира Панкова по произведениям "Илиада" Гомера, "Записки кавалериста" Николая Гумилева и "Смерть героя" Ричарда Олдингтона

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Валерий Гаркалин (слева) в сцене из спектакля "Война" режиссера Владимира Панкова по произведениям "Илиада" Гомера, "Записки кавалериста" Николая Гумилева и "Смерть героя" Ричарда Олдингтона

Валерий Гаркалин в сцене из спектакля “Война” режиссера Владимира Панкова
2 из 5

Валерий Гаркалин (слева) в сцене из спектакля "Война" режиссера Владимира Панкова по произведениям "Илиада" Гомера, "Записки кавалериста" Николая Гумилева и "Смерть героя" Ричарда Олдингтона

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

Актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля "Как вам это понравится" по пьесе У. Шекспира "Сон в летнюю ночь" в постановке режиссера Дмитрия Крымова в театре "Школа драматического искусства"

Актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля Как вам это понравится
3 из 5

Актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля "Как вам это понравится" по пьесе У. Шекспира "Сон в летнюю ночь" в постановке режиссера Дмитрия Крымова в театре "Школа драматического искусства"

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Война" в рамках международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова в Московском драматическом театре имени Пушкина. Справа — актриса Елена Шанина, в центре — актер Валерий Гаркалин

Сцена из спектакля Война в рамках международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова в Московском драматическом театре имени Пушкина
4 из 5

Сцена из спектакля "Война" в рамках международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова в Московском драматическом театре имени Пушкина. Справа — актриса Елена Шанина, в центре — актер Валерий Гаркалин

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Актеры Валерий Гаркалин, Ольга Прокофьева и Мария Порошина (слева направо) на репетиции комедии "Та еще семейка" режиссера Кшиштофа Занусси в арт-отеле "Пушкино"

Актеры Валерий Гаркалин, Ольга Прокофьева и Мария Порошина на репетиции комедии Та еще семейка режиссера Кшиштофа Занусси в арт-отеле Пушкино
5 из 5

Актеры Валерий Гаркалин, Ольга Прокофьева и Мария Порошина (слева направо) на репетиции комедии "Та еще семейка" режиссера Кшиштофа Занусси в арт-отеле "Пушкино"

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
1 из 5

Валерий Гаркалин (второй справа) в сцене из спектакля "Война" режиссера Владимира Панкова по произведениям "Илиада" Гомера, "Записки кавалериста" Николая Гумилева и "Смерть героя" Ричарда Олдингтона

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 5

Валерий Гаркалин (слева) в сцене из спектакля "Война" режиссера Владимира Панкова по произведениям "Илиада" Гомера, "Записки кавалериста" Николая Гумилева и "Смерть героя" Ричарда Олдингтона

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 5

Актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля "Как вам это понравится" по пьесе У. Шекспира "Сон в летнюю ночь" в постановке режиссера Дмитрия Крымова в театре "Школа драматического искусства"

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
4 из 5

Сцена из спектакля "Война" в рамках международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова в Московском драматическом театре имени Пушкина. Справа — актриса Елена Шанина, в центре — актер Валерий Гаркалин

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
5 из 5

Актеры Валерий Гаркалин, Ольга Прокофьева и Мария Порошина (слева направо) на репетиции комедии "Та еще семейка" режиссера Кшиштофа Занусси в арт-отеле "Пушкино"

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
При этом широта охвата ролей была запредельная — от пушкинского Моцарта до капитана Миляги в инсценировке войновичевского "Чонкина". Гаркалин с легкостью входил в любую роль, ловил органику персонажа, придумывал собственный актерский рисунок — и получалось всегда блестяще.
Он никогда не становился героем светской хроники: его единственная жена тридцать лет проработала в театре Образцова и заведовала там огромным музеем: уникальным собранием кукол со всех уголков земного шара. Когда она умерла от рака, Гаркалин открыто заявил, что больше не женится никогда, — и слово свое сдержал.
© РИА Новости / Вадим Шульц / Перейти в фотобанкЕкатерина Гаркалина, супруга известного актера Валерия Гаркалина
Екатерина Гаркалина, супруга известного актера Валерия Гаркалина - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Вадим Шульц
Перейти в фотобанк
Екатерина Гаркалина, супруга известного актера Валерия Гаркалина
Он не участвовал ни в каких громких скандалах, но часто был настоящей палочкой-выручалочкой для режиссеров. Он не отказывался даже от небольшого эпизода в кино, если было что играть, если из пяти минут на экране можно сделать оригинальную историю. Не зря Гаркалина любил Борис Грачевский, а также авторы "Фитиля": он с удовольствием играл в комедийных альманахах, получались крохотные, но яркие шедевры.
Он стал великолепным театральным педагогом — преподавал в ГИТИС, причем не актерское, а эстрадное мастерство, совершенно особый вид искусства, к которому питал невероятную теплоту. Гаркалин равнялся на старых, легендарных мэтров эстрады, таких как Александр Менакер и Мария Миронова, Лев Миров и Марк Новицкий. Когда актерское мастерство помножено на быстроту реакции и точность импровизации — вот она, истинная эстрада, торжество этого вида искусства, которым Гаркалин владел блестяще.
Его жизнь — короткая, но невероятно яркая — оказалась лишена каких-либо головокружительных взлетов и падений, но ему удалось главное: покорить сердца зрителей. Они признали Гаркалина своим, полюбили его, аплодировали, где бы он ни выходил на сцену. И конца у этой любви нет: даже когда он на несколько минут снова появится на экране в одном из фильмов, мы неизменно улыбнемся ему как старому другу, и на душе будет по-прежнему хорошо и тепло. Но теперь уже — и грустно, и одиноко.
 
КультураГИТИСТеатр сатиры (Москва)Валерий ГаркалинКино и сериалыТеатрКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
11:26Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
11:22Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
11:17Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:16В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
11:15В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
11:13В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
11:12В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
11:11В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
11:06Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
10:57Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
10:56В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
10:48В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов
10:43В Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армии
10:36Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
10:35В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
10:34Умер Валерий Гаркалин
10:30Россия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от Украины
10:28Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана
10:25Правительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы
Лента новостейМолния
В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на УкраинеСингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лицОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в ДонбассеКрым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиковВ Польше рассказали о ситуации на границе с БелоруссиейВ ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктовВ Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армииКорову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семьеВ Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачуУмер Валерий ГаркалинРоссия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от УкраиныГлава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями АфганистанаПравительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы