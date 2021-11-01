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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211101/garkalin-1757160359.html
В ГИТИСе рассказали о состоянии Гаркалина
В ГИТИСе рассказали о состоянии Гаркалина - РИА Новости, 01.11.2021
В ГИТИСе рассказали о состоянии Гаркалина
Народный артист РФ Валерий Гаркалин, госпитализированный с коронавирусом, по-прежнему находится в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа, где... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:54
2021-11-01T11:08
культура
гитис
валерий гаркалин
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Народный артист РФ Валерий Гаркалин, госпитализированный с коронавирусом, по-прежнему находится в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа, где преподаёт актёр."По нашим данным, он так же в реанимации", - сказали в пресс-службе.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
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гитис, валерий гаркалин, россия, коронавирус covid-19
10:54 01.11.2021 (обновлено: 11:08 01.11.2021)
 
В ГИТИСе рассказали о состоянии Гаркалина

ГИТИС: Гаркалин по-прежнему находится в реанимации

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкАктер Валерий Гаркалин
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Народный артист РФ Валерий Гаркалин, госпитализированный с коронавирусом, по-прежнему находится в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа, где преподаёт актёр.
"По нашим данным, он так же в реанимации", - сказали в пресс-службе.
Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
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22 октября, 13:34Шоубиз
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КультураГИТИСВалерий ГаркалинРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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