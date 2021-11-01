https://ria.ru/20211101/garkalin-1757160359.html
В ГИТИСе рассказали о состоянии Гаркалина
В ГИТИСе рассказали о состоянии Гаркалина - РИА Новости, 01.11.2021
В ГИТИСе рассказали о состоянии Гаркалина
Народный артист РФ Валерий Гаркалин, госпитализированный с коронавирусом, по-прежнему находится в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа, где... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:54
2021-11-01T10:54
2021-11-01T11:08
культура
гитис
валерий гаркалин
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/42/1516754245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_688528e4ba7db5b35138f65eb7d9f906.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Народный артист РФ Валерий Гаркалин, госпитализированный с коронавирусом, по-прежнему находится в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа, где преподаёт актёр."По нашим данным, он так же в реанимации", - сказали в пресс-службе.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/42/1516754245_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_cbeeaaa2e0f583b495eaee4697651003.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гитис, валерий гаркалин, россия, коронавирус covid-19
10:54 01.11.2021 (обновлено: 11:08 01.11.2021)
В ГИТИСе рассказали о состоянии Гаркалина
ГИТИС: Гаркалин по-прежнему находится в реанимации