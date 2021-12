Выбор РИА Новости: главные утраты 2021 года

https://ria.ru/20211223/utrata-1765059354.html

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В уходящем году в России и мире простились со многими яркими представителями театра и кино, журналистики и литературы, музыки, науки и медицины. Целый ряд этих потерь связан с пандемией: от коронавируса или его осложнений и последствий скончались музыкант и актер Петр Мамонов, актеры Владимир Коренев, Василий Лановой, Валерий Гаркалин, режиссер и актер Владимир Меньшов, художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский, экс-госсекретарь США Колин Пауэлл, композитор Людмила Лядова, литкритик Мариэтта Чудакова.В этом году не стало композитора, певца и поэта Александра Градского, кинорежиссера Сергея Соловьева, актера Андрея Мягкова, актрис Нины Ургант и Нины Руслановой, режиссера Владимира Наумова, актера Жан-Поля Бельмондо, музыканта Дживана Гаспаряна, художника Таира Салахова. Ушли из жизни американский журналист Ларри Кинг, советский и российский диктор Игорь Кириллов, декан журфака МГУ Ясен Засурский.Понесли потери наука и медицина: не стало ученого Юрия Трутнева и академика Евгения Чазова. Трагически погиб в уходящем году глава МЧС Евгений Зиничев. Не стало супруга британской королевы герцога Эдинбургского Филиппа, экс-министра обороны США Дональда Рамсфелда, бывшего российского премьера Сергея Приходько.Потери кино и театраВ уходящем году российские театр и кино лишились целой плеяды талантливых деятелей. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр и сценарист Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни. Он снял фильм "Асса", ставший культовым, картины "Наследница по прямой", "Нежный возраст", "Сто дней после детства", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" и другие, многие из них стали своего рода символами эпохи. С 1985 года Соловьев преподавал во ВГИКе, руководил режиссерской и актерской мастерской, входил в ученый совет. Он вел авторский цикл передач на телеканале "Культура", был автором около 100 работ по истории и теории кинематографии. Его работы отмечены многими российскими и зарубежными премиями в сфере киноискусства.В феврале не стало известного актера театра и кино Андрея Мягкова, он ушел из жизни на 83-м году жизни. Мягков сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", которые принесли ему всенародную славу и любовь. В числе других фильмов с участием Мягкова заметными событиями кинематографа стали "Жестокий романс", "Дни Турбиных", "Послесловие", "Гонки по вертикали". Среди его работ 1990-х годов – комедия "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", политический детектив "Контракт со смертью". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова. Мягков преподавал в Школе-студии МХАТ. Также написал несколько детективов, по одному из них, "Сивый мерин", был снят четырехсерийный фильм.В январе не стало советского и российского актера Владимира Коренева, ему было 80 лет. Причиной смерти стал коронавирус. Будучи студентом выпускного курса, он сыграл роль в фильме "Человек-амфибия" режиссёра Владимира Чеботарева, которая принесла ему широкую известность. Владимир Коренев известен зрителям и по ролям в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", сериале "Освобождение", картинах "Дорога в ад", "Неизвестные страницы из жизни разведчика". В 2000-х годах актер снимался в сериалах, таких как "Убойная сила-5", "Дети Арбата", "Слепой", "Последняя исповедь", "Дар Божий" и ряде других. Играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский), вел преподавательскую деятельность.Также в январе ушел из жизни из-за коронавируса еще один известный советский и российский артист: на 88-м году жизни скончался Василий Лановой. Всю свою жизнь Лановой служил в Театре имени Вахтангова, сыграв ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях "Принцесса Турандот", "Каменный гость", "Антоний и Клеопатра", "Мария Тюдор", "Князь Андрей" и других. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Анна Каренина", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны". Также он сыграл в "Днях Турбиных", "Петровке, 38" и многих других, а благодаря главной роли в фильме "Офицеры" (1971) к Лановому пришла слава "самого главного офицера" страны. Среди ярких киноработ актера в 1990-е годы – Иван Берестов в экранизации пушкинской "Барышни-крестьянки".Актер вел активную преподавательскую работу, также стал автором книг "Счастливые встречи" и "Летят за днями дни...". Артист вел и общественную деятельность, в частности, был сопредседателем центрального штаба акции "Бессмертный полк России", в 2008-2009 годах был членом Общественной палаты РФ.Умер от последствий коронавируса народный артист СССР, режиссер, актер Владимир Меньшов, ему был 81 год. Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах, среди которых: "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Где находится Нофелет?", "Время для размышлений", "Год теленка", "Ночной дозор", "Ликвидация". Его режиссерским дебютом стал фильм "Розыгрыш", снявшиеся в нем Дмитрий Харатьян, Наталья Вавилова, Евдокия Германова, обрели статус кинозвезд. За ленту "Москва слезам не верит" Меньшов получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В числе его других режиссерских работ, снискавших любовь зрителей, картины "Любовь и голуби", "Ширли-Мырли", "Зависть богов". Меньшов играл в театре, вел преподавательскую и общественную деятельность.В ноябре не стало известной советской и российской актрисы Нины Руслановой, ей было 75 лет. На счету артистки около 150 киноролей, в том числе в фильмах "Короткие встречи", "Егор Булычов и другие", "Мой друг Иван Лапшин", "Тени исчезают в полдень", "Завтра была война", "Афоня", "Слезы капали", "Возвращение Будулая", "Будьте моим мужем" и многих других. Артистка работала в театрах, в частности, "Вахтангова", "Сфера", озвучивала анимационные фильмы.В этом же месяце скончался на 94-м году жизни народный артист СССР режиссер Владимир Наумов. Он снял фильмы "Бег", Десять лет без права переписки", "Легенда о Тиле" и другие, часть из картин Наумов снял вместе с режиссером Александром Аловым. Лента Наумова и Алова "Тегеран-43", снятая в 1980 году, стала одним из лидеров советского кинопроката, в ней снялись звезды мирового киноэкрана Курд Юргенс, Клод Жад и Ален Делон. Наумов вел преподавательскую деятельность, увлекался живописью, его работы были представлены на выставке в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.В ноябре не стало актера Валерия Гаркалина, полтора месяца боровшегося с коронавирусом, он скончался на 68-м году жизни. Артист сыграл более 90 ролей в кино, в частности, исполнил главные роли в фильмах и сериалах "Роль", "Досье детектива Дубровского", "Директория смерти", "Дом для богатых", "Герой ее романа", "Лифт уходит по расписанию", "Веселые соседи". Особенно полюбились публике созданные им образы в комедии "Ширли-Мырли". Также он вел преподавательскую деятельность в ГИТИСе.На 72-м году жизни из-за осложнений от коронавируса умер кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский. Под руководством Грачевского в "Ералаше" снимались как будущие звезды, так и состоявшиеся артисты. Также снял фильмы "Крыша", "Короткий разговор", "Между нот, или тантрическая симфония", несколько документальных фильмов.В декабре скончался после сердечного приступа кинопродюсер и актер Марк Рудинштейн. Он стал создателем кинофестиваля "Кинотавр", учредителем и организатором церемонии вручения ежегодного национального кинематографического приза "Золотой Овен" и учредителем и генеральным продюсером фестиваля "Лики любви", а также был генеральным продюсером кинофестиваля "Золотой Дюк" в Одессе. Рудинштейн был продюсером музыкальной комедии Дмитрия Месхиева "Гамбринус", мелодрамы Валерия Тодоровского "Катафалк", комедии Александра Панкратова-Черного "Система "Ниппель", драмы Леонида Менакера "Собачий пир", социальной драмы Валерия Пендраковского "Самоубийца", драмы Валерия Харченко "Короткое дыхание любви", где он дебютировал как актер в эпизодической роли. После этого он продолжил сниматься в кино, сыграл роли в таких фильмах, как "Пионерка Мэри Пикфорд", "Приходи на меня посмотреть", "Заложники любви", "Лига обманутых жен". Всего Рудинштейн сыграл более 30 ролей.Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась в декабре, ей было 92 года. За годы работы на Александринской сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноработ роли в фильмах "Вступление", "Я родом из детства", "Премия", "Вы мне писали". Одной из самых запоминающихся киноролей Нины Ургант стал образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма Андрея Смирнова "Белорусский вокзал".Скончался от коронавируса на 74-м году жизни советский и российский актер Владимир Качан. Артист совмещал работу в Московском театре юного зрителя и эстрадном оркестре Леонида Утесова. С 1980 года выступал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х - в театре "Школа современной пьесы". Качан сыграл более 60 ролей в кино, а также исполнил песни Булата Окуджавы для картины "Звезда пленительного счастья". Снимался в фильмах "Когда я стану великаном", "Петровка, 38", "Тайна Снежной Королевы", "Троцкий", "Территория".От осложнений после коронавируса скончался советский и грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе, ему было 85 лет. Роль Абдуллы в картине "Белое солнце пустыни" стала визитной карточкой в кинокарьере артиста. Среди работ актера в кино также роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние".Киновед Кирилл Разлогов скончался в 75 лет от сердечной недостаточности. Он был культурологом и кинокритиком, заслуженным деятелем искусств РФ. С 1999 года Разлогов был программным директором Московского международного кинофестиваля, также являлся президентом Гильдии киноведов и кинокритиков. Разлогов был специалистом в области теоретической и прикладной культурологии, теории и истории аудиовизуальной культуры, истории и теории кинопроцесса. Его библиография включает 14 книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа, различным проблемам культуры. Он также являлся автором статей по истории и теории кино в Большой российской энциклопедии. Разлогов также известен как автор и ведущий научно-популярных телевизионных программ о киноискусстве - "Киномарафон", "Век кино", "Культ кино".Советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник-декоратор, искусствовед Александр Рогожкин скончался на 73-м году жизни. Общенациональную известность принесла режиссеру сатирическая комедия "Особенности национальной охоты", реплики героев фильма стали частью современного российского фольклора. За этой картиной последовал ряд фильмов – "Операция "С Новым Годом!", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период". Достижением режиссера стал фильм "Кукушка", действие которого происходит в 1944 году на дальнем финском хуторе, где встретились финский и советский солдат.Понес утраты в уходящем году зарубежный кинематограф. В сентябре не стало французского актера Жан-Поля Бельмондо, ему было 88 лет. Артист снимался в картинах режиссеров французской "новой волны": Жана-Люка Годара – в фильме "Женщина есть женщина", Луи Маля – в картине "Вор", Франсуа Трюффо – в криминальной драме "Сирена с "Миссисипи", Клода Шаброля – в комедии "Доктор Пополь". Большой популярностью у зрителей пользовались такие боевики и криминальные фильмы с Бельмондо в заглавных ролях, как "Безумный Пьеро", "Великолепный" "Чудовище", "Профессионал". Всего он снялся в более чем 90 фильмах и сыграл около 40 театральных ролей. Все трюки в картинах со своим участием актер всегда выполнял сам, но после несчастного случая на съемках фильма "Ограбление" прекратил эту практику.Обладатель премии "Оскар", сыгравший одну из главных ролей в фильме "Звуки музыки", актер Кристофер Пламмер умер в 91 год. За свою карьеру Пламмер снялся в более 100 фильмах. Актер наиболее известен по роли капитана фон Траппа в кинофильме "Звуки музыки". В 2012 году он был удостоен премии "Оскар" за роль второго плана в фильме "Начинающие".Также в этом году ушли из жизни российские актеры Игорь Савочкин, Виктор Евграфов, актер и телеведущий Олег Марусев, артистка Нина Шацкая, режиссер Эмиль Верник, актриса театра и кино Екатерина Градова, народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров, худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко, Среди потерь зарубежного кинематографа чешская актриса Либуше Шафранкова, британская актриса Хелен Маккрори, американский режиссер и актер Мелвин Ван Пиблз, американская актриса Клорис Личмен, польский артист кино и театра Веслав Голас, американский режиссер, продюсер и актер Норман Ллойд, британский актер Пол Риттер.Музыкальные утратыВ ноябре не стало выдающегося композитора, певца и поэта Александра Градского, он ушел из жизни в 72 года. Градского считают одним из основателей русского рока, но работал он в самых разных жанрах. Он является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, "Легенда о старом маяке", "Охота", "Следствие ведут Знатоки", "Перевал", "Узник замка Иф", "Стереотипы", "В августе 44-го". Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион", музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур и многими другими.От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался выдающийся музыкант и актер Петр Мамонов, ему было 70 лет. Мамонов получил широкую известность как музыкант и лидер рок-группы "Звуки Му". Группа в своем творчестве использовала самые разные стили, в том числе инди-рок и постпанк. Их творчество часто называли "психоделическим роком", а выступления походили на театральные представления.Артист также отметился в кинематографе и театре, на его счету, в частности, роли в фильмах Павла Лунгина "Такси-блюз","Остров" и "Царь", сыграл в "Шапито-шоу: Любовь и дружба" и "Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество" Сергея Лобана. Всего в кино он сыграл 20 ролей. В театре Мамонов проявил себя и как актер, и как режиссер. Известность получили его моноспектакли, среди которых постановка "Есть ли жизнь на Марсе?". На его счету и несколько изданных сборников, в том числе поэтические.Один из основателей британской рок-группы Status Quo бас-гитарист Алан Ланкастер скончался в возрасте 72 лет. Рок-группа Status Quo была основана в 1962 году. Ее дебютный альбом вышел в 1968 году. Коллектив стал наиболее известен благодаря синглу "In The Army Now". Ланкастер был членом группы до 1985 года.На 80-м году жизни скончался легендарный джазовый пианист и композитор Чик Кориа. Он считается одним из наиболее влиятельных и авторитетных джазовых музыкантов мира. За свою более чем сорокалетнюю карьеру Кориа выпустил несметное количество пластинок, экспериментируя со стилем.Вокалист известного ансамбля "Песняры", заслуженный артист Белоруссии Леонид Борткевич скончался на 72-м году жизни. Борткевич стал голосовм легендарной группы в 1970 году. В его исполнении слушатели запомнили такие хиты, как "Александрина", "Белоруссия", "Олеся", "Березовый сок", "Беловежская пуща", "Вероника", "Купалинка" и другие.Армянский музыкант, известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался в 92 года. он работал с такими музыкантами, как Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Серж Танкян. В 2000 году армянский музыкант стал одним из исполнителей музыки в саундтреке к фильму "Гладиатор", написал тему на дудуке для картины "Последнее искушение Христа".Выдающийся скрипач, дирижер, народный артист СССР Игорь Ойстрах скончался в 90 лет после продолжительной болезни. В 1958 году Ойстрах был принят в штат Московской консерватории, а также стал солистом Московской филармонии. Он был почетным членом общества Людвига ван Бетховена в Бонне, общества Венявского в Познани и общества Эжена Изаи в Брюсселе, почетным профессором Музыкального королевского колледжа в Лондоне , профессором Моцартовского общества в Вене.На 96-м году жизни скончалась от коронавируса певица, композитор, пианистка Людмила Лядова. Она создала более 800 песен. Ее песни "Когда-нибудь", "Телефонный звонок", "Сердечная песня" и "Женщина" исполняла Клавдия Шульженко. Большую популярность у публики приобрели песни Лядовой "Старый марш" на стихи Михаила Владимова, "Чудо-песенка" на стихи Людмилы Давидович и Виктора Драгунского и "Барабан" на стихи Игоря Шаферана. "Чудо-песенку" помимо самой Людмилы Лядовой исполняли Гелена Великанова, Тамара Миансарова и английская певица Джери Скотт. Первым исполнителем "Старого марша" стал Иосиф Кобзона. Песня "Барабан" звучала в исполнении Эдуарда Хиля. Написала оперу "Два цвета времени" и несколько оперетт, создала мюзиклы и вокально-инструментальные поэмы.Американский музыкант, бывший участник рок-группы The Monkees Майкл Несмит скончался в возрасте 78 лет. Несмит был в The Monkees исполнителем песен и гитаристом. Кроме того, он является автором многих песен группы.Британский музыкант Стив Бронски, основавший в 1980-х группу Bronski Beat, скончался в возрасте 61 года. Группа Bronski Beat была создана в начале 1980-х, первыми участниками ее стали музыканты Стив Бронски, Джеймс Самервилл и Ларри Стейнбачек. Синти-поп-группа прославилась благодаря синглу "Smalltown Boy" с дебютного альбома The Age of Consent.На 82-м году жизни скончался певец Жоржи Данн, известный исполнитель "летних хитов" на испанском языке. Важную роль в его творчестве играли мотивы русской музыкальной культуры. В 1969 году шлягер "Казачок" (Casatschok) принес певцу международную известность. Еще одна популярная песня "Москва" (Moscú) была исполнена в 1980 году.Утраты российской и мировой политикиВ апреле скончался на 100-м году жизни супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп. В начале марта герцог перенес операцию на сердце. Супруг королевы Великобритании был похоронен в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Герцог Эдинбургский не хотел "шумихи" вокруг своих похорон, и пандемия коронавируса позволила в полной мере осуществить его желание: на отпевании присутствовали, в соответствии с антиковидными правилами, лишь 30 ближайших родственников покойного.Несколько дней не дожил до своего 89-летия экс-министр обороны США Дональд Рамсфелд, дважды за свою карьеру возглавлявший ведомство. При Рамсфелде США осуществили военное вторжение в Афганистан и Ирак после террористических атак 11 сентября 2001 года. Свою деятельность на посту министра обороны Рамсфелд закончил на фоне скандала вокруг пыток заключенных в американских тюрьмах по всему миру.От последствий коронавируса скончался бывший госсекретарь США Колин Пауэлл, считавшийся одним из выдающихся деятелей США на протяжении нескольких десятилетий. Он был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании Совбеза ООН Пауэлл заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого в Ираке оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.В январе не стало бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько. В 1997 году он стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства. В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.На 101-м году жизни скончался известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. В 1983-1990 он годах был секретарем ЦК КПСС, содействовал приглашению Бориса Ельцина на руководящую партийную работу в Москву. Лигачев был сторонником избрания Михаила Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС, но с 1986 года все более расходился с ним во взглядах на характер и перспективы перестройки. Он стал одним из инициаторов антиалкогольной кампании 1985-1987 годов. В 1999-2003 годах Лигачев был депутатом Государственной думы РФ третьего созыва.Ушел из жизни в этом году правозащитник, один из авторов Конституции РФ Сергей Ковалев, ему был 91 год. Ковалев был советским диссидентом, а после стал депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы РФ. Занимал должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, стал одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и 2-й главы Конституции РФ.Депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра главы Миобороны РФ Сергея Шойгу, скончалась на 69-м году жизни. В Госдуме она являлась заместителем председателя комитета по контролю и регламенту от ЕР.Потери журналистики и телевиденияАмериканский журналист Ларри Кинг скончался в январе в возрасте 87 лет. Телеведущий вел программу "Ларри Кинг в прямом эфире" на CNN в течение 25 лет, став одним из самых известных ведущих в мире. Его программа Larry King Live была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как дольше всего существующее шоу с одним и тем же ведущим, выходящее в эфир в одно и то же время. За 25 лет интервью Кингу дали более 50 тысяч человек, в том числе все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, и многие другие известные политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, писатели и другие знаменитости. По словам ведущего, самым необычным его гостем был Нельсон Мандела. В 2000 году в эфире у Ларри Кинга был президент России Владимир Путин.В сентябре на 95-м году жизни умер советский журналист международник, обозреватель "Российской газеты" Всеволод Овчинников. Овчинников почти 40 лет работал в газете "Правда" - был собственным корреспондентом в Китае, Японии, Англии. Вел передачу "Международная панорама". Его книги "Ветка Сакуры" о Японии и "Корни дуба" о Великобритании были изданы в Японии, Англии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Чехословакии.Легендарный президент факультета журналистики Ясен Засурский, более 40 лет бывший деканом факультета, скончался на 92-м году жизни в августе. Он был последним из преподавателей, работавших на журфаке со дня его основания.Известный советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссёр, продюсер, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни. Лысенко был одним из создателей популярных программ "КВН", "Аукцион", "А ну-ка, девушки!", "А ну-ка, парни!", "Мир и молодежь", "Действующие лица", "12-й этаж". С 1987 по 1990 год он был руководителем программы "Взгляд", с 1990 по 1996 год руководил в ранге генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией (ВГТРК). Лысенко стал одним из организаторов нового общероссийского телеканала "ТВ-Центр". В 2012 году был назначен генеральным директором АНО "Общественное телевидение России", которое начало вещание почти год спустя. 30 октября 2018 года был вновь назначен на эту должность и включен в Совет по общественному телевидению.Известный советский и российский диктор, тележурналист Игорь Кириллов скончался в октябре на 90-м году жизни. В советское время он был ведущим информационных программ "Последние известия", "Новости" и популярной развлекательной программы "Голубой огонек". Более 30 лет Игорь Кириллов был бессменным диктором программы "Время". С 1965 года Кириллов в течение многих лет вел телевизионную трансляцию Парадов Победы на Красной площади. В 1990-е годы Кириллов вел программы "Взгляд", "Телескоп", "Экслибрис". Он также вел преподавательскую деятельность, снялся в эпизодических ролях нескольких фильмов, где сыграл самого себя.Публицистика и литератураНе стало в уходящем году популярного автора детективов Татьяны Поляковой, она скончалась от онкологического заболевания в 61 год. Полякова написала более 90 романов, в том числе "Аста ла виста, беби!", "Одна, но пагубная страсть", "Леди Феникс". Некоторые детективные истории были изданы отдельными сериями, одной их самых популярных стала стала "Фенька - Femme Fatale". Суммарный тираж ее книг составил свыше 42 миллионов экземпляров. По книгам Татьяны Поляковой сняты фильмы "Тонкая штучка", "Черта с два", сериалы "Как бы не так", "Тень стрекозы" и другие.В 75 лет не стало писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. На эстраде произведения Виктора Коклюшкина начали исполнять с 1972 года, его монологи исполняли Клара Новикова, Владимир Винокур, Валентина Коркина и Виктор Остроухов, Елена Степаненко. В этом же году он дебютировал на сцене как юморист вместе с другими авторами клуба "Двенадцать стульев". Его выступления отличала особая манера речи, которая запомнилась и полюбилась зрителям. Известность пришла к сатирику после исполнения Ефимом Шифриным монолога "Алло, Люся!", который стал одним из самых популярных выступлений эстрадного артиста. Коклюшкин был автором знаменитых юмористических монологов "Мы с Петькой", "Одноклассники", "Конкурс красоты", и многих других. Коклюшкин часто выступал как автор-исполнитель, сотрудничал с телепрограммами: "Аншлаг", "Двенадцать разгневанных мужчин", "Юмориста вызывали?", "Смехопанорама". Он написал ряд пьес и программ, опубликовал более 10 книг, рассказов, повестей, романов.Литературный критик Мариэтта Чудакова скончалась на 85-м году жизни из-за коронавируса. Чудакова - доктор филологических наук, историк, член Европейской академии, профессор Литературного института, известный российский литературовед, критик, писатель и общественный деятель. Она стала автором более 200 научных работ и статей в области истории литературы XX века, истории филологической науки и литературной критики. Среди самых известных ее работ "Жизнеописание Михаила Булгакова", "Мастерство Юрия Олеши". Кроме того, Чудакова написала несколько фантастических детективов для подростков.Ушла из жизни писательница Екатерина Вильмот, ей было75 лет. Вильмонт начала писать в 50 лет, до этого работала переводчиком с немецкого языка. Написала более 80 произведений, их суммарный тираж составил более 25 миллионов экземпляров, писала в таких жанрах, как женский роман и детективы для школьников. Среди ее романов - "Путешествие оптимистки, или все бабы дуры", "Интеллигент и две Риты", "Мужлан и флейтистка". По мотивам произведений Вильмонт в начале 2000-х годов было снято несколько сериалов, среди них "Любовь слепа" и "Три полуграции".Также в этом году ушли из жизни писатель, публицист и кинодраматург Александр Анненский, драматург и прозаик Ксения Драгунская, писатель Виктор Лихоносов, американский иллюстратор и писатель Эрик Карл, автор одной из самых продаваемых детских книг в мире "Очень голодная гусеница".Уход художникаНародный художник СССР, вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов скончался в Германии в возрасте 92 лет. Салахов является одним из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи XX века. Художник создавал жанровые композиции на темы жизни бакинских нефтяников, писал портреты, а также полные внутренней экспрессии индустриальные пейзажи и натюрморты.Среди наиболее известных произведений художника – портреты композитора Дмитрия Шостаковича, поэта Расула Гамзатова, актрисы Ирины Мирошниченко, виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича; картины "Баку. Дворец Ширваншахов", "Женщины Апшерона", "Утро на Каспии", "Каспий сегодня".Скончался от последствий инсульта на 61-м году жизни известный художник-постановщик Борис Краснов. Он был известен как сценограф, ставил концертные номера для звезд российской эстрады, таких как Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров. Среди зарубежных звезд, с которыми работал Краснов, – Элтон Джон, Сара Брайтман, группы Deep Purple, Modern Talking и Abba. Сотрудничал он и с легендарной балериной Майей Плисецкой. За время своей творческой деятельности он осуществил более 3,5 тысячи проектов – концертов, телевизионных программ, фестивалей, презентаций. Как театральный художник Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана.Силовые ведомстваТрагически погиб в уходящем году глава МЧС Евгений Зиничев. На межведомственных учениях в Норильске 8 сентября он попытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва, но погиб сам. Кинорежиссер также погиб. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. На следующий день после гибели президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу."Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их. И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека", - сказал Путин о Зиничеве.В феврале на 67-м году жизни скончался экс-главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Высоцкий. Высоцкий служил на Тихоокеанском флоте командиром противолодочной группы и минно-торпедной части большого противолодочного корабля, помощником командира крейсера управления "Адмирал Сенявин". В дальнейшем занимал ответственные должности, начиная от помощника командира тяжелого авианесущего крейсера до командующего Северным флотом. Пост главкома ВМФ России он занимал с с 2007 по 2012 годы.В октябре скончался первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Владимир Маркин. Маркин был назначен на пост руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ в 2011 году, покинул ведомство в октябре 2016 года, став первым заместителем гендиректора "Русгидро", в этой должности проработав до февраля 2019-го. В сентябре 2016 года вышла в свет книга Владимира Маркина "Самые громкие преступления XXI века в России".Потери медицины и наукиВыдающийся ученый, создатель основ современного российского ядерного оружия академик Юрий Трутнев скончался на 94-м году жизни. Трутнев в 1950-х-1960-х годах внес решающий вклад в разработку современного отечественного ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США. Те его идеи легли в основу разработки последующих ядерных зарядов СССР и России.В первой половине 1950-х годов Трутнев нашел путь к практической реализации идеи конструирования полноценных термоядерных зарядов, основанных на принципе так называемой радиационной имплозии. На основе нового принципа разработали термоядерный заряд РДС-37. Его успешное испытание прошло 22 ноября 1955 года. Итоговая мощность при взрыве составила 1,6 мегатонны.По идее Трутнева в 1961 году поставили задачу создания сверхбомбы мощностью до 100 мегатонн. Испытание самой мощной в истории водородной бомбы, получившей официальный индекс АН602, а в обиходе названной "Царь-бомбой" и "Кузькиной матерью", успешно прошло на Новой Земле 30 октября 1961 года. В целях безопасности и здесь использовался заряд половинной мощности. Энерговыделение при взрыве составило 58 мегатонн. Взрывная волна трижды обогнула Землю. Военного применения такая бомба не имела. В 1958-1962 годах под руководством Трутнева был разработан целый спектр зарядов, ставших фундаментом отечественной системы ракетно-ядерных вооружений. Ученый был увлечен и многими гражданскими разработками, важными для развития экономики России - например, водородной энергетикой.Не стало академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова, ему было 92 года. Чазов – советский и российский кардиолог, лечащий врач нескольких руководителей СССР, министр здравоохранения СССР в 1987-1990 годах. Известность и мировое признание Евгению Чазову принесли его фундаментальные и клинические исследования в области сердечно-сосудистых заболеваний. Главными направлениями его научной деятельности явились изучение механизмов развития и лечения атеросклероза, вопросы тромбообразования и тромболитической терапии, патогенез и лечение острого инфаркта миокарда. Широко используется для лечения больных инфарктом миокарда созданный им в 1960-е годы метод тромболизиса. Он стал инициатором создания и сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году была присуждена Нобелевская премия мира.Российский психиатр и криминалист Михаил Виноградов скончался на 83-м году жизни. Виноградов работал в Институте судебной психиатрии, консультировал военный институт. В течение многих лет он возглавлял Центр психофизиологических исследований МВД. Виноградов участвовал в ликвидации последствий землетрясений в Спитаке (Армения) и Иране, катастрофы в Чернобыле (Украина). В 2000 году Михаил Виноградов занялся изучением психологического описания преступников, а также анализом алгоритма поведения маньяков в соотношении с особенностями их действий. Его приглашали к сотрудничеству с Общественной палатой РФ. Он консультировал совет МВД Российской Федерации и общественный совет ФСБ.С 1998 года возглавлял основанный им Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях. Широкую известность он обрел после появления в телепередачах российских каналов. На его счету несколько монографий, опубликованных в России, Европе и Америке.

