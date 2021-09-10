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Прощание c трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым
Прощание c трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым - РИА Новости, 10.09.2021
Прощание c трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым
Главу МЧС Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга, проводили в последний путь. Кадры церемонии прощания — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:28
2021-09-10T12:56
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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Главу МЧС Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга, проводили в последний путь. Кадры церемонии прощания — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев
12:28 10.09.2021 (обновлено: 12:56 10.09.2021)
 

Прощание c трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

Читать ria.ru в
Главу МЧС Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга, проводили в последний путь. Кадры церемонии прощания — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Прощание с Зиничевым проходило в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства.

На церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
1 из 14

Прощание с Зиничевым проходило в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Церемонию посетил Владимир Путин. Прощаясь со своим бывшим адъютантом, глава государства поклонился и некоторое время постоял у гроба.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым
2 из 14

Церемонию посетил Владимир Путин. Прощаясь со своим бывшим адъютантом, глава государства поклонился и некоторое время постоял у гроба.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Отдать дань уважения и памяти Зиничеву хотели многие.

На церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
3 из 14

Отдать дань уважения и памяти Зиничеву хотели многие.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Проститься с главой МЧС приехал председатель правительства Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым
4 из 14

Проститься с главой МЧС приехал председатель правительства Михаил Мишустин.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Пришедшие не скрывали слез.

На фото: уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
5 из 14

Пришедшие не скрывали слез.

На фото: уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Глава Минздрава Михаил Мурашко на церемонии прощания с главой МЧС.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
6 из 14

Глава Минздрава Михаил Мурашко на церемонии прощания с главой МЧС.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с Зиничевым.

Генеральный директор ОАО Первый канал Константин Эрнст на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
7 из 14

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с Зиничевым.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Губернатор Красноярского края Александр Усс на церемонии прощания с главой МЧС.

Губернатор Красноярского края Александр Усс на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
8 из 14

Губернатор Красноярского края Александр Усс на церемонии прощания с главой МЧС.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.

На церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
9 из 14

Церемония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на церемонии прощания с Зиничевым.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
10 из 14

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на церемонии прощания с Зиничевым.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прощании с главой МЧС.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
11 из 14

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прощании с главой МЧС.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Евгений Зиничев трагически погиб восьмого сентября в Норильске. Это случилось на учениях, министр пытался спасти человека.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
12 из 14

Евгений Зиничев трагически погиб восьмого сентября в Норильске. Это случилось на учениях, министр пытался спасти человека.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Соболезнования родным, близким и коллегам Зиничева выразили российские и зарубежные государственные деятели, представители религиозных конфессий, научных и общественных организаций.

На церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
13 из 14

Соболезнования родным, близким и коллегам Зиничева выразили российские и зарубежные государственные деятели, представители религиозных конфессий, научных и общественных организаций.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

На церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
14 из 14

Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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ФотоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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