Прощание c трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым
Прощание с Зиничевым проходило в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства.
Прощание с Зиничевым проходило в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства.
Церемонию посетил Владимир Путин. Прощаясь со своим бывшим адъютантом, глава государства поклонился и некоторое время постоял у гроба.
Церемонию посетил Владимир Путин. Прощаясь со своим бывшим адъютантом, глава государства поклонился и некоторое время постоял у гроба.
Отдать дань уважения и памяти Зиничеву хотели многие.
Отдать дань уважения и памяти Зиничеву хотели многие.
Проститься с главой МЧС приехал председатель правительства Михаил Мишустин.
Проститься с главой МЧС приехал председатель правительства Михаил Мишустин.
Пришедшие не скрывали слез.
На фото: уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Пришедшие не скрывали слез.
На фото: уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Глава Минздрава Михаил Мурашко на церемонии прощания с главой МЧС.
Глава Минздрава Михаил Мурашко на церемонии прощания с главой МЧС.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с Зиничевым.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с Зиничевым.
Губернатор Красноярского края Александр Усс на церемонии прощания с главой МЧС.
Губернатор Красноярского края Александр Усс на церемонии прощания с главой МЧС.
Церемония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.
Церемония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на церемонии прощания с Зиничевым.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на церемонии прощания с Зиничевым.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прощании с главой МЧС.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прощании с главой МЧС.
Евгений Зиничев трагически погиб восьмого сентября в Норильске. Это случилось на учениях, министр пытался спасти человека.
Евгений Зиничев трагически погиб восьмого сентября в Норильске. Это случилось на учениях, министр пытался спасти человека.
Соболезнования родным, близким и коллегам Зиничева выразили российские и зарубежные государственные деятели, представители религиозных конфессий, научных и общественных организаций.
Соболезнования родным, близким и коллегам Зиничева выразили российские и зарубежные государственные деятели, представители религиозных конфессий, научных и общественных организаций.
Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга.
Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга.