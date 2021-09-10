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Прощание c трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

Прощание c трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым - РИА Новости, 10.09.2021

Прощание c трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

Главу МЧС Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга, проводили в последний путь. Кадры церемонии прощания — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:28

2021-09-10T12:28

2021-09-10T12:56

фото

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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Главу МЧС Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга, проводили в последний путь. Кадры церемонии прощания — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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