Прощание с Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября

В конце 1970-х – начале 1980-х несколько сезонов играл в созданном самими же выпускниками курса Хаита и Образцова театре на колесах "Люди и куклы", который был приписан к Кемеровской филармонии. Затем работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова).

На фото: лауреат премии "За вклад в комедию" Валерий Гаркалин с дочерью Никой на открытии фестиваля "Улыбнись, Россия".