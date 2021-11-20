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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211120/proschanie-1760005340.html
Прощание с Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября
Прощание с Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября - РИА Новости, 20.11.2021
Прощание с Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября
Прощание с актером Валерием Гаркалиным пройдет во вторник в учебном театре ГИТИСа, сообщил ректор института Григорий Заславский. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T22:40
2021-11-20T22:57
культура
гитис
валерий гаркалин
россия
москва
григорий заславский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прощание с актером Валерием Гаркалиным пройдет во вторник в учебном театре ГИТИСа, сообщил ректор института Григорий Заславский."Прощание во вторник. В Учебном театре ГИТИСа", - сообщил РИА Новости Заславский.По его словам, все желающие смогут проститься с Гаркалиным с полудня 23 ноября."Вход для всех, желающих проститься, будет с 12.00", - добавил ректор.О кончине актера Валерия Гаркалина на 68-м году жизни сообщил телеканал "Россия 24".Он заболел коронавирусом и был госпитализирован в больницу в начале октября. Он известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".Телеканал "Москва24" будет вести прямую трансляцию с церемонии прощания."Мы подумали о необходимости снижения рисков и Москва24 согласились вести трансляцию", - уточнил Заславский.Он также сообщил, что рассматривается вопрос о захоронении Гаркалина на Миусском кладбище, где похоронена его супруга. Окончательное решение будет принято в воскресенье.
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Яркие роли Валерия Гаркалина
В возрасте 67 лет ушел из жизни Валерий Гаркалин. В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Все это время он находился в реанимации. Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Он играл в фильмах "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Детки напрокат", снимался в сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня", работал в театре. Валерий Гаркалин преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИС. В 2008 году ему присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".
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гитис, валерий гаркалин, россия, москва, григорий заславский, коронавирус covid-19
22:40 20.11.2021 (обновлено: 22:57 20.11.2021)
 
Прощание с Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября

Прощание с актером Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкАктер Валерий Гаркалин
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прощание с актером Валерием Гаркалиным пройдет во вторник в учебном театре ГИТИСа, сообщил ректор института Григорий Заславский.
"Прощание во вторник. В Учебном театре ГИТИСа", - сообщил РИА Новости Заславский.
По его словам, все желающие смогут проститься с Гаркалиным с полудня 23 ноября.
"Вход для всех, желающих проститься, будет с 12.00", - добавил ректор.
О кончине актера Валерия Гаркалина на 68-м году жизни сообщил телеканал "Россия 24".
Он заболел коронавирусом и был госпитализирован в больницу в начале октября. Он известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".
Телеканал "Москва24" будет вести прямую трансляцию с церемонии прощания.
"Мы подумали о необходимости снижения рисков и Москва24 согласились вести трансляцию", - уточнил Заславский.
Он также сообщил, что рассматривается вопрос о захоронении Гаркалина на Миусском кладбище, где похоронена его супруга. Окончательное решение будет принято в воскресенье.
Валерий Гаркалин — в кино и жизни
© Киноконцерн "Мосфильм"/Youtube

Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1978-м окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных, где учился под руководством Леонида Хаита и Сергея Образцова.

На фото: кадр из фильма "Ширли-мырли".

Кадр из фильма Ширли-мырли
1 из 10

Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1978-м окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных, где учился под руководством Леонида Хаита и Сергея Образцова.

На фото: кадр из фильма "Ширли-мырли".

© Киноконцерн "Мосфильм"/Youtube
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В конце 1970-х – начале 1980-х несколько сезонов играл в созданном самими же выпускниками курса Хаита и Образцова театре на колесах "Люди и куклы", который был приписан к Кемеровской филармонии. Затем работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова).

На фото: лауреат премии "За вклад в комедию" Валерий Гаркалин с дочерью Никой на открытии фестиваля "Улыбнись, Россия".

Лауреат премии За вклад в комедию Валерий Гаркалин с дочерью Никой на открытии фестиваля Улыбнись, Россия
2 из 10

В конце 1970-х – начале 1980-х несколько сезонов играл в созданном самими же выпускниками курса Хаита и Образцова театре на колесах "Люди и куклы", который был приписан к Кемеровской филармонии. Затем работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова).

На фото: лауреат премии "За вклад в комедию" Валерий Гаркалин с дочерью Никой на открытии фестиваля "Улыбнись, Россия".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Гаркалин и его соратники отошли от традиционного кукольного театра. Их постановки демонстрировали взаимодействие марионетки и человека — больше всего это напоминало передачи Джима Хенсона, где комические репризы сочетались с мастерством актеров и к зрелищу добавлялся еще один пласт восприятия.

На фото: Валерий Гаркалин (слева) в сцене из спектакля "Война" режиссера Владимира Панкова.

Валерий Гаркалин в сцене из спектакля “Война” режиссера Владимира Панкова
3 из 10

Гаркалин и его соратники отошли от традиционного кукольного театра. Их постановки демонстрировали взаимодействие марионетки и человека — больше всего это напоминало передачи Джима Хенсона, где комические репризы сочетались с мастерством актеров и к зрелищу добавлялся еще один пласт восприятия.

На фото: Валерий Гаркалин (слева) в сцене из спектакля "Война" режиссера Владимира Панкова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Артист ушел в Театр сатиры — и там-то его увидел режиссер Владимир Меньшов, который как раз задумал новое кино: безумную фарсовую и каскадную комедию "Ширли-мырли". В ней Гаркалину предстояло сыграть аж четыре роли — братьев-близнецов Кроликовых (один из них оказывается еще и чернокожим), которых разлучили в детстве, а потом, ввиду совершенно безумных обстоятельств, судьба свела их всех снова.

На фото: актер Владимир Гаркалин (слева) и режиссер Владимир Меньшов (справа) во время съемок фильма "Ширли-Мырли".

Актер Владимир Гаркалин и режиссер Владимир Меньшов во время съемок фильма Ширли-Мырли
4 из 10

Артист ушел в Театр сатиры — и там-то его увидел режиссер Владимир Меньшов, который как раз задумал новое кино: безумную фарсовую и каскадную комедию "Ширли-мырли". В ней Гаркалину предстояло сыграть аж четыре роли — братьев-близнецов Кроликовых (один из них оказывается еще и чернокожим), которых разлучили в детстве, а потом, ввиду совершенно безумных обстоятельств, судьба свела их всех снова.

На фото: актер Владимир Гаркалин (слева) и режиссер Владимир Меньшов (справа) во время съемок фильма "Ширли-Мырли".

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

Фильм был уничтожен критикой: от оскароносца Меньшова ждали как минимум лирической истории в духе картины "Любовь и голуби", а он выдал комедию на грани абсурда, но с великолепным актерским составом. И первую скрипку играл, конечно же, Гаркалин, который в одночасье проснулся знаменитым. Теперь каждый прохожий останавливал его на улице, чтобы взять автограф у Васьки Кроликова.

На фото: актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля "Как вам это понравится" по пьесе У. Шекспира "Сон в летнюю ночь" в постановке режиссера Дмитрия Крымова в театре Школа драматического искусства.

Актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля Как вам это понравится
5 из 10

Фильм был уничтожен критикой: от оскароносца Меньшова ждали как минимум лирической истории в духе картины "Любовь и голуби", а он выдал комедию на грани абсурда, но с великолепным актерским составом. И первую скрипку играл, конечно же, Гаркалин, который в одночасье проснулся знаменитым. Теперь каждый прохожий останавливал его на улице, чтобы взять автограф у Васьки Кроликова.

На фото: актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля "Как вам это понравится" по пьесе У. Шекспира "Сон в летнюю ночь" в постановке режиссера Дмитрия Крымова в театре Школа драматического искусства.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

"Ширли-мырли" стали самой заметной ролью в кинокарьере Гаркалина — было, конечно, множество других работ. Причем некоторые — совершенно блестящие: например, король Кристиан в "Андерсене" Эльдара Рязанова или серийный убийца Савич из "Девяти неизвестных", где Гаркалин сбросил маску милого и смешного простачка и перевоплотился в совершенно инфернального персонажа. Можно вспомнить и его героя из "Каталы" — благородного шулера, который ради любви фактически идет на смерть.

На фото: актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова.

Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии Ширли-мырли
6 из 10

"Ширли-мырли" стали самой заметной ролью в кинокарьере Гаркалина — было, конечно, множество других работ. Причем некоторые — совершенно блестящие: например, король Кристиан в "Андерсене" Эльдара Рязанова или серийный убийца Савич из "Девяти неизвестных", где Гаркалин сбросил маску милого и смешного простачка и перевоплотился в совершенно инфернального персонажа. Можно вспомнить и его героя из "Каталы" — благородного шулера, который ради любви фактически идет на смерть.

На фото: актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В 1990-х Гаркалин также выступал на сцене театра-студии "Человек"(Московский драматический театр "Человек"), где играл в спектакле "Стриптиз" по Славомиру Мрожеку. В 2002 году ему поручили роль Гамлета в одноименном спектакле по пьесе Уильяма Шекспира в Театре имени К. С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). С 2007 года был актером Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Участвовал в многочисленных антрепризных постановках.

На фото: Валерий Гаркалин (второй справа) в сцене из спектакля “Война” режиссера Владимира Панкова.

Валерий Гаркалин в сцене из спектакля “Война” режиссера Владимира Панкова
7 из 10

В 1990-х Гаркалин также выступал на сцене театра-студии "Человек"(Московский драматический театр "Человек"), где играл в спектакле "Стриптиз" по Славомиру Мрожеку. В 2002 году ему поручили роль Гамлета в одноименном спектакле по пьесе Уильяма Шекспира в Театре имени К. С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). С 2007 года был актером Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Участвовал в многочисленных антрепризных постановках.

На фото: Валерий Гаркалин (второй справа) в сцене из спектакля “Война” режиссера Владимира Панкова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В 2013 году Валерий Гаркалин впервые выступил как режиссер на профессиональной сцене, представив комедию "Сосед на неделю, не больше!" по пьесе Клемона Мишеля, премьера которого состоялась в театре "Содружество актеров Таганки".

На фото: актеры Валерий Гаркалин и Марина Ильина на "Вечере воспоминаний" в честь 90-летия со дня рождения актрисы Ольги Аросевой в Московском академическом театре сатиры.

Актеры Валерий Гаркалин и Марина Ильина на Вечере воспоминаний в честь 90-летия со дня рождения актрисы Ольги Аросевой
8 из 10

В 2013 году Валерий Гаркалин впервые выступил как режиссер на профессиональной сцене, представив комедию "Сосед на неделю, не больше!" по пьесе Клемона Мишеля, премьера которого состоялась в театре "Содружество актеров Таганки".

На фото: актеры Валерий Гаркалин и Марина Ильина на "Вечере воспоминаний" в честь 90-летия со дня рождения актрисы Ольги Аросевой в Московском академическом театре сатиры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Артист сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Роль" (1993), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Директория смерти" (1999), "Дом для богатых" (2000), "Герой ее романа" (2001), "Лифт уходит по расписанию" (2002), "Веселые соседи" (2006) и других. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бедная Саша" (1997), "Ландыш серебристый" (2000), "Участок" (2003), "Кожа саламандры" (2004), "Попса" (2005), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006), "Крыша" (2009), "Олимпийская деревня" (2011), "Земский доктор. Продолжение" (2011) и "Земский доктор. Жизнь заново" (2011-2012), "День Додо" (2012), "Стройка" (2013), "Между нами, девочками" (2013), "Счастье – это…" (2015) и других

На фото: сцена из спектакля "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…"

Сцена из спектакля Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…
9 из 10

Артист сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Роль" (1993), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Директория смерти" (1999), "Дом для богатых" (2000), "Герой ее романа" (2001), "Лифт уходит по расписанию" (2002), "Веселые соседи" (2006) и других. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бедная Саша" (1997), "Ландыш серебристый" (2000), "Участок" (2003), "Кожа саламандры" (2004), "Попса" (2005), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006), "Крыша" (2009), "Олимпийская деревня" (2011), "Земский доктор. Продолжение" (2011) и "Земский доктор. Жизнь заново" (2011-2012), "День Додо" (2012), "Стройка" (2013), "Между нами, девочками" (2013), "Счастье – это…" (2015) и других

На фото: сцена из спектакля "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

В 2008 году за большие заслуги в области искусства Валерию Гаркалину присвоили почетное звание народного артиста Российской Федерации. В 1995 году он получил премию фестиваля "Киношок" в номинации "За лучшую роль" за работу в картине "Ширли-мырли", а также был признан лучшим актером года по письмам зрителей. В 2018 году Гаркалин был отмечен Национальной анимационной премией "Икар" в номинации "Актер" за работу над мультфильмом "Тихий ужин без соли".

На фото: актеры Мария Порошина, Валерий Гаркалин и Максим Виноградов (слева направо) на репетиции комедии "Та еще семейка" режиссера Кшиштофа Занусси в арт-отеле "Пушкино".

Актеры Мария Порошина, Валерий Гаркалин и Максим Виноградов на репетиции комедии Та еще семейка
10 из 10

В 2008 году за большие заслуги в области искусства Валерию Гаркалину присвоили почетное звание народного артиста Российской Федерации. В 1995 году он получил премию фестиваля "Киношок" в номинации "За лучшую роль" за работу в картине "Ширли-мырли", а также был признан лучшим актером года по письмам зрителей. В 2018 году Гаркалин был отмечен Национальной анимационной премией "Икар" в номинации "Актер" за работу над мультфильмом "Тихий ужин без соли".

На фото: актеры Мария Порошина, Валерий Гаркалин и Максим Виноградов (слева направо) на репетиции комедии "Та еще семейка" режиссера Кшиштофа Занусси в арт-отеле "Пушкино".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
1 из 10

Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1978-м окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных, где учился под руководством Леонида Хаита и Сергея Образцова.

На фото: кадр из фильма "Ширли-мырли".

© Киноконцерн "Мосфильм"/Youtube
2 из 10

В конце 1970-х – начале 1980-х несколько сезонов играл в созданном самими же выпускниками курса Хаита и Образцова театре на колесах "Люди и куклы", который был приписан к Кемеровской филармонии. Затем работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова).

На фото: лауреат премии "За вклад в комедию" Валерий Гаркалин с дочерью Никой на открытии фестиваля "Улыбнись, Россия".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Гаркалин и его соратники отошли от традиционного кукольного театра. Их постановки демонстрировали взаимодействие марионетки и человека — больше всего это напоминало передачи Джима Хенсона, где комические репризы сочетались с мастерством актеров и к зрелищу добавлялся еще один пласт восприятия.

На фото: Валерий Гаркалин (слева) в сцене из спектакля "Война" режиссера Владимира Панкова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4 из 10

Артист ушел в Театр сатиры — и там-то его увидел режиссер Владимир Меньшов, который как раз задумал новое кино: безумную фарсовую и каскадную комедию "Ширли-мырли". В ней Гаркалину предстояло сыграть аж четыре роли — братьев-близнецов Кроликовых (один из них оказывается еще и чернокожим), которых разлучили в детстве, а потом, ввиду совершенно безумных обстоятельств, судьба свела их всех снова.

На фото: актер Владимир Гаркалин (слева) и режиссер Владимир Меньшов (справа) во время съемок фильма "Ширли-Мырли".

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
5 из 10

Фильм был уничтожен критикой: от оскароносца Меньшова ждали как минимум лирической истории в духе картины "Любовь и голуби", а он выдал комедию на грани абсурда, но с великолепным актерским составом. И первую скрипку играл, конечно же, Гаркалин, который в одночасье проснулся знаменитым. Теперь каждый прохожий останавливал его на улице, чтобы взять автограф у Васьки Кроликова.

На фото: актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля "Как вам это понравится" по пьесе У. Шекспира "Сон в летнюю ночь" в постановке режиссера Дмитрия Крымова в театре Школа драматического искусства.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
6 из 10

"Ширли-мырли" стали самой заметной ролью в кинокарьере Гаркалина — было, конечно, множество других работ. Причем некоторые — совершенно блестящие: например, король Кристиан в "Андерсене" Эльдара Рязанова или серийный убийца Савич из "Девяти неизвестных", где Гаркалин сбросил маску милого и смешного простачка и перевоплотился в совершенно инфернального персонажа. Можно вспомнить и его героя из "Каталы" — благородного шулера, который ради любви фактически идет на смерть.

На фото: актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
7 из 10

В 1990-х Гаркалин также выступал на сцене театра-студии "Человек"(Московский драматический театр "Человек"), где играл в спектакле "Стриптиз" по Славомиру Мрожеку. В 2002 году ему поручили роль Гамлета в одноименном спектакле по пьесе Уильяма Шекспира в Театре имени К. С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). С 2007 года был актером Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Участвовал в многочисленных антрепризных постановках.

На фото: Валерий Гаркалин (второй справа) в сцене из спектакля “Война” режиссера Владимира Панкова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
8 из 10

В 2013 году Валерий Гаркалин впервые выступил как режиссер на профессиональной сцене, представив комедию "Сосед на неделю, не больше!" по пьесе Клемона Мишеля, премьера которого состоялась в театре "Содружество актеров Таганки".

На фото: актеры Валерий Гаркалин и Марина Ильина на "Вечере воспоминаний" в честь 90-летия со дня рождения актрисы Ольги Аросевой в Московском академическом театре сатиры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 10

Артист сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Роль" (1993), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Директория смерти" (1999), "Дом для богатых" (2000), "Герой ее романа" (2001), "Лифт уходит по расписанию" (2002), "Веселые соседи" (2006) и других. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бедная Саша" (1997), "Ландыш серебристый" (2000), "Участок" (2003), "Кожа саламандры" (2004), "Попса" (2005), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006), "Крыша" (2009), "Олимпийская деревня" (2011), "Земский доктор. Продолжение" (2011) и "Земский доктор. Жизнь заново" (2011-2012), "День Додо" (2012), "Стройка" (2013), "Между нами, девочками" (2013), "Счастье – это…" (2015) и других

На фото: сцена из спектакля "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
10 из 10

В 2008 году за большие заслуги в области искусства Валерию Гаркалину присвоили почетное звание народного артиста Российской Федерации. В 1995 году он получил премию фестиваля "Киношок" в номинации "За лучшую роль" за работу в картине "Ширли-мырли", а также был признан лучшим актером года по письмам зрителей. В 2018 году Гаркалин был отмечен Национальной анимационной премией "Икар" в номинации "Актер" за работу над мультфильмом "Тихий ужин без соли".

На фото: актеры Мария Порошина, Валерий Гаркалин и Максим Виноградов (слева направо) на репетиции комедии "Та еще семейка" режиссера Кшиштофа Занусси в арт-отеле "Пушкино".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
 
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03:18Экономист оценил перспективы рубля, доллара и евро этой зимой
03:10Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19
03:02В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов
02:25Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях
02:18У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
02:17Какие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТП
02:08Россиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьях
02:04В Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митинге
02:01Рогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие
01:55В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра
01:32Болгары отреагировали на новое высказывание президента о Крыме
01:16Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
01:11В Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мост
00:42РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов
00:30СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
00:19Трамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"
00:00В России отмечают Михайлов день
23:49Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
23:31Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды
23:24В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику
Лента новостейМолния
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