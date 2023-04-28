Рейтинг@Mail.ru
Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:55 28.04.2023 (обновлено: 00:47 29.04.2023)
https://ria.ru/20230428/znamenitosti-1868554595.html
Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину
Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину - РИА Новости, 29.04.2023
Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину
Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-28T17:55
2023-04-29T00:47
культура
новости культуры
валерий гаркалин
умер валерий гаркалин
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868446441_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_08c1ead4ce39747a4b2ed2ca4920e0fc.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище. Церемонию посетили его дочь Ника с супругом Павлом Акимкиным. А также звезды и деятели культуры. Среди них Вера Алентова и Юлия Меньшова, худрук Театра Луны Евгений Герасимов, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, ученики и коллеги Гаркалина. Концепцию памятника разработали скульпторы Микаэль и Ваге Согояны. Валерий Гаркалин долгое время боролся с коронавирусом. Он умер 20 ноября 2021 года в 67 лет. Артиста похоронили возле супруги Екатерины. Гаркалин окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных. Работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова), Театре сатиры, Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Был профессором ГИТИСа. Актер много снимался в кино. Сыграл братьей-близнецов Кроликовых в комедии "Ширли-мырли". Также его можно увидеть в фильмах "Андерсен", "Девять неизвестных", "Катала" и других. В 2008 году ему присвоели звание народного артиста России.
https://ria.ru/20230426/znamenitosti-1867925294.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868446441_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_ed960e51f1272c3505fb920e5f55941f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, валерий гаркалин, умер валерий гаркалин, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Валерий Гаркалин, Умер Валерий Гаркалин, Знаменитости, звезды
Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину

Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЦветы, принесенные участниками церемонии открытия памятника народному артисту России, мастеру ГИТИСа Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве
Цветы, принесенные участниками церемонии открытия памятника народному артисту России, мастеру ГИТИСа Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище.
Церемонию посетили его дочь Ника с супругом Павлом Акимкиным. А также звезды и деятели культуры. Среди них Вера Алентова и Юлия Меньшова, худрук Театра Луны Евгений Герасимов, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, ученики и коллеги Гаркалина.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Актрисы Вера Алентова и Юлия Меньшова (справа) на церемонии открытия памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве

Актрисы Вера Алентова и Юлия Меньшова на церемонии открытия памятника народному артисту России, мастеру ГИТИСа Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве

Актрисы Вера Алентова и Юлия Меньшова (справа) на церемонии открытия памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Дочь Валерия Гаркалина Ника со своим супругом Павлом Акимкиным на церемонии открытия памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве

Дочь Валерия Гаркалина Ника со своим супругом Павлом Акимкиным на церемонии открытия памятника народному артисту России, мастеру ГИТИСа Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве

Дочь Валерия Гаркалина Ника со своим супругом Павлом Акимкиным на церемонии открытия памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Народный художник России, скульптор Микаэль Согоян на церемонии открытия памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве

Народный художник России, скульптор Микаэль Согоян на церемонии открытия памятника народному артисту России, мастеру ГИТИСа Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве

Народный художник России, скульптор Микаэль Согоян на церемонии открытия памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
3 из 3

Актрисы Вера Алентова и Юлия Меньшова (справа) на церемонии открытия памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 3

Дочь Валерия Гаркалина Ника со своим супругом Павлом Акимкиным на церемонии открытия памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 3

Народный художник России, скульптор Микаэль Согоян на церемонии открытия памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
3 из 3
Концепцию памятника разработали скульпторы Микаэль и Ваге Согояны.
Валерий Гаркалин долгое время боролся с коронавирусом. Он умер 20 ноября 2021 года в 67 лет. Артиста похоронили возле супруги Екатерины.
Гаркалин окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных. Работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова), Театре сатиры, Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Был профессором ГИТИСа.
Актер много снимался в кино. Сыграл братьей-близнецов Кроликовых в комедии "Ширли-мырли". Также его можно увидеть в фильмах "Андерсен", "Девять неизвестных", "Катала" и других. В 2008 году ему присвоели звание народного артиста России.
Народный артист России Владимир Борисов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Умер народный артист России Владимир Борисов
26 апреля, 17:44
 
КультураНовости культурыВалерий ГаркалинУмер Валерий ГаркалинЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала