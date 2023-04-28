https://ria.ru/20230428/znamenitosti-1868554595.html
Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину
Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину - РИА Новости, 29.04.2023
Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину
Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-28T17:55
2023-04-28T17:55
2023-04-29T00:47
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище. Церемонию посетили его дочь Ника с супругом Павлом Акимкиным. А также звезды и деятели культуры. Среди них Вера Алентова и Юлия Меньшова, худрук Театра Луны Евгений Герасимов, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, ученики и коллеги Гаркалина. Концепцию памятника разработали скульпторы Микаэль и Ваге Согояны. Валерий Гаркалин долгое время боролся с коронавирусом. Он умер 20 ноября 2021 года в 67 лет. Артиста похоронили возле супруги Екатерины. Гаркалин окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных. Работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова), Театре сатиры, Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Был профессором ГИТИСа. Актер много снимался в кино. Сыграл братьей-близнецов Кроликовых в комедии "Ширли-мырли". Также его можно увидеть в фильмах "Андерсен", "Девять неизвестных", "Катала" и других. В 2008 году ему присвоели звание народного артиста России.
https://ria.ru/20230426/znamenitosti-1867925294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, валерий гаркалин, умер валерий гаркалин, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Валерий Гаркалин, Умер Валерий Гаркалин, Знаменитости, звезды
Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину
Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище.
Церемонию посетили его дочь Ника с супругом Павлом Акимкиным. А также звезды и деятели культуры. Среди них Вера Алентова и Юлия Меньшова, худрук Театра Луны Евгений Герасимов, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, ученики и коллеги Гаркалина.
Актрисы Вера Алентова и Юлия Меньшова (справа) на церемонии открытия памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве
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Дочь Валерия Гаркалина Ника со своим супругом Павлом Акимкиным на церемонии открытия памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве
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Народный художник России, скульптор Микаэль Согоян на церемонии открытия памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве
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Актрисы Вера Алентова и Юлия Меньшова (справа) на церемонии открытия памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве
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Дочь Валерия Гаркалина Ника со своим супругом Павлом Акимкиным на церемонии открытия памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве
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Народный художник России, скульптор Микаэль Согоян на церемонии открытия памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище в Москве
3 из 3
Концепцию памятника разработали скульпторы Микаэль и Ваге Согояны.
Валерий Гаркалин долгое время боролся с коронавирусом. Он умер 20 ноября 2021 года в 67 лет. Артиста похоронили возле супруги Екатерины.
Гаркалин окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных. Работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова), Театре сатиры, Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Был профессором ГИТИСа.
Актер много снимался в кино. Сыграл братьей-близнецов Кроликовых в комедии "Ширли-мырли". Также его можно увидеть в фильмах "Андерсен", "Девять неизвестных", "Катала" и других. В 2008 году ему присвоели звание народного артиста России.
Умер народный артист России Владимир Борисов