https://ria.ru/20230428/znamenitosti-1868554595.html

Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину

Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину - РИА Новости, 29.04.2023

Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину

Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-28T17:55

2023-04-28T17:55

2023-04-29T00:47

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Многие звезды пришли на открытие памятника Валерию Гаркалину на Миусском кладбище. Церемонию посетили его дочь Ника с супругом Павлом Акимкиным. А также звезды и деятели культуры. Среди них Вера Алентова и Юлия Меньшова, худрук Театра Луны Евгений Герасимов, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, ученики и коллеги Гаркалина. Концепцию памятника разработали скульпторы Микаэль и Ваге Согояны. Валерий Гаркалин долгое время боролся с коронавирусом. Он умер 20 ноября 2021 года в 67 лет. Артиста похоронили возле супруги Екатерины. Гаркалин окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных. Работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова), Театре сатиры, Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Был профессором ГИТИСа. Актер много снимался в кино. Сыграл братьей-близнецов Кроликовых в комедии "Ширли-мырли". Также его можно увидеть в фильмах "Андерсен", "Девять неизвестных", "Катала" и других. В 2008 году ему присвоели звание народного артиста России.

https://ria.ru/20230426/znamenitosti-1867925294.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валерий гаркалин, умер валерий гаркалин, знаменитости, звезды