Утраты 2021 года

Александр Градский умер 28 ноября на 72-м году жизни от инфаркта головного мозга и осложнений после коронавируса. Казалось, музыканту было подвластно все. Он написал более 200 песен, многие — на собственные стихи, стал композитором десятков фильмов, рок-опер и балетов. К "Романсу о влюбленных" не только сочинил музыку, но и исполнил вокальные партии. Пластинка стала всенародным хитом, а журнал Billboard объявил Градского "Звездой года". Он первым из рокеров вышел не только на эстраду, но и на сцену Большого театра (в 1980-е был Звездочетом в "Золотом петушке" Римского-Корсакова). Для молодых Градский — наставник из "Голоса", серьезный, требовательный и не прощающий певцам даже малейшей небрежности.