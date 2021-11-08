https://ria.ru/20211108/garkalin-1758079559.html

Агент Гаркалина рассказала о состоянии актера

Агент Гаркалина рассказала о состоянии актера - РИА Новости, 08.11.2021

Агент Гаркалина рассказала о состоянии актера

Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается без изменений, сообщила РИА Новости его агент Наталья... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:50

2021-11-08T15:50

2021-11-08T15:58

культура

валерий гаркалин

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается без изменений, сообщила РИА Новости его агент Наталья Теплова, добавив, что ничего не слышала о якобы проведенной ему операции.Ранее СМИ сообщили о том, что Гаркалина экстренно прооперировали – его состояние в реанимации начало ухудшаться ввиду скопления воздуха в грудной клетке."Я ничего такого не слышала, не знаю. Мне ничего такого не говорили. Состояние то же самое, новостей нет", - сказала Теплова.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий гаркалин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии