https://ria.ru/20211108/garkalin-1758079559.html
Агент Гаркалина рассказала о состоянии актера
Агент Гаркалина рассказала о состоянии актера - РИА Новости, 08.11.2021
Агент Гаркалина рассказала о состоянии актера
Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается без изменений, сообщила РИА Новости его агент Наталья... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:50
2021-11-08T15:50
2021-11-08T15:58
культура
валерий гаркалин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается без изменений, сообщила РИА Новости его агент Наталья Теплова, добавив, что ничего не слышала о якобы проведенной ему операции.Ранее СМИ сообщили о том, что Гаркалина экстренно прооперировали – его состояние в реанимации начало ухудшаться ввиду скопления воздуха в грудной клетке."Я ничего такого не слышала, не знаю. Мне ничего такого не говорили. Состояние то же самое, новостей нет", - сказала Теплова.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html
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валерий гаркалин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:50 08.11.2021 (обновлено: 15:58 08.11.2021)
Агент Гаркалина рассказала о состоянии актера
Агент Гаркалина: состояние актера, госпитализированного с COVID-19, остается без изменений