https://ria.ru/20211121/garkalin-1760038631.html
Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве
Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве - РИА Новости, 21.11.2021
Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве
Актера и педагога Валерия Гаркалина, скончавшегося накануне, похоронят на Миусском кладбище в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T12:56
2021-11-21T12:56
2021-11-21T15:15
культура
валерий гаркалин
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гитис
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Актера и педагога Валерия Гаркалина, скончавшегося накануне, похоронят на Миусском кладбище в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа."В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище", — уточнил собеседник агентства.Также в этот день в 11:00 пройдет гражданская панихида в Учебном центре ГИТИСа.Гаркалин заболел коронавирусом в начале октября, врачи боролись за его жизнь в больнице. Он известен работами в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".
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Яркие роли Валерия Гаркалина
В возрасте 67 лет ушел из жизни Валерий Гаркалин. В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Все это время он находился в реанимации. Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Он играл в фильмах "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Детки напрокат", снимался в сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня", работал в театре. Валерий Гаркалин преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИС. В 2008 году ему присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".
2021-11-21T12:56
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валерий гаркалин, новости культуры, москва, гитис, коронавирус в россии
12:56 21.11.2021 (обновлено: 15:15 21.11.2021)
Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве
Актера Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве