Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211121/garkalin-1760038631.html
Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве
Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве - РИА Новости, 21.11.2021
Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве
Актера и педагога Валерия Гаркалина, скончавшегося накануне, похоронят на Миусском кладбище в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T12:56
2021-11-21T15:15
культура
валерий гаркалин
новости культуры
москва
гитис
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/42/1516754245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_688528e4ba7db5b35138f65eb7d9f906.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Актера и педагога Валерия Гаркалина, скончавшегося накануне, похоронят на Миусском кладбище в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа."В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище", — уточнил собеседник агентства.Также в этот день в 11:00 пройдет гражданская панихида в Учебном центре ГИТИСа.Гаркалин заболел коронавирусом в начале октября, врачи боролись за его жизнь в больнице. Он известен работами в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".
https://ria.ru/20211120/garkalin-1759944104.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Яркие роли Валерия Гаркалина
В возрасте 67 лет ушел из жизни Валерий Гаркалин. В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Все это время он находился в реанимации. Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Он играл в фильмах "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Детки напрокат", снимался в сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня", работал в театре. Валерий Гаркалин преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИС. В 2008 году ему присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".
2021-11-21T12:56
true
PT1M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/42/1516754245_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_dac003ee99178f652ba877007aef39a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий гаркалин, новости культуры, москва, гитис, коронавирус в россии
12:56 21.11.2021 (обновлено: 15:15 21.11.2021)
 
Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве

Актера Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкАктер Валерий Гаркалин
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Актера и педагога Валерия Гаркалина, скончавшегося накануне, похоронят на Миусском кладбище в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа.
"В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище", — уточнил собеседник агентства.
Также в этот день в 11:00 пройдет гражданская панихида в Учебном центре ГИТИСа.
Гаркалин заболел коронавирусом в начале октября, врачи боролись за его жизнь в больнице. Он известен работами в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
20 ноября, 12:01
Биография Валерия Гаркалина
 
КультураВалерий ГаркалинНовости культурыМоскваГИТИСКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:14В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:10Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января
01:04Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей
01:00В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды
00:50Прокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве
Лента новостейМолния
СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпуАдмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспектеВ Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспектеЮрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублейВ Калифорнии 80 человек разграбили магазин одеждыПрокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве