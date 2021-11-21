https://ria.ru/20211121/garkalin-1760038631.html

Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве

Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве - РИА Новости, 21.11.2021

Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве

Актера и педагога Валерия Гаркалина, скончавшегося накануне, похоронят на Миусском кладбище в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа. РИА Новости, 21.11.2021

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2021-11-21T12:56

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Актера и педагога Валерия Гаркалина, скончавшегося накануне, похоронят на Миусском кладбище в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа."В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище", — уточнил собеседник агентства.Также в этот день в 11:00 пройдет гражданская панихида в Учебном центре ГИТИСа.Гаркалин заболел коронавирусом в начале октября, врачи боролись за его жизнь в больнице. Он известен работами в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".

https://ria.ru/20211120/garkalin-1759944104.html

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Яркие роли Валерия Гаркалина В возрасте 67 лет ушел из жизни Валерий Гаркалин. В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Все это время он находился в реанимации. Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Он играл в фильмах "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Детки напрокат", снимался в сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня", работал в театре. Валерий Гаркалин преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИС. В 2008 году ему присвоили звание "Народный артист Российской Федерации". 2021-11-21T12:56 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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валерий гаркалин, новости культуры, москва, гитис, коронавирус в россии