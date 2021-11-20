https://ria.ru/20211120/garkalin-1759973678.html

Яркие роли Валерия Гаркалина

Яркие роли Валерия Гаркалина - РИА Новости, 20.11.2021

Яркие роли Валерия Гаркалина

В возрасте 67 лет ушел из жизни Валерий Гаркалин. В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Все это время он находился в реанимации. Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Он играл в фильмах "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Детки напрокат", снимался в сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня", работал в театре.

2021-11-20T17:19

2021-11-20T17:19

2021-11-20T17:20

роли

валерий гаркалин

кино

коронавирус в россии

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Валерий Гаркалин преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИС. В 2008 году ему присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".

роли

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Яркие роли Валерия Гаркалина В возрасте 67 лет ушел из жизни Валерий Гаркалин. В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Все это время он находился в реанимации. Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Он играл в фильмах "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Детки напрокат", снимался в сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня", работал в театре. Валерий Гаркалин преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИС. В 2008 году ему присвоили звание "Народный артист Российской Федерации". 2021-11-20T17:19 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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