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Биография Владимира Кехмана
Биография Владимира Кехмана - РИА Новости, 27.10.2021
Биография Владимира Кехмана
Художественный руководитель Михайловского театра и генеральный директор МХАТ им. М. Горького Владимир Абрамович Кехман родился 9 февраля 1968 года в Куйбышеве... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:05
2021-10-27T14:05
справки
группа jfc
владимир кехман
мхат имени м. горького
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Художественный руководитель Михайловского театра и генеральный директор МХАТ им. М. Горького Владимир Абрамович Кехман родился 9 февраля 1968 года в Куйбышеве (ныне Самара). В 1989 году окончил факультет иностранных языков Куйбышевского педагогического института (ныне Самарский государственный социально-педагогический университет), в 2009 году – продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (ныне Российский государственный институт сценических искусств). В 2019 году Владимир Кехман поступил в ГИТИС на режиссерский факультет. С 1990 года – заместитель генерального директора "Росоптпродторга" (Куйбышев). В 1991-1993 годах – директор брокерской конторы "Град" (Самара).С 1993 года – вице-президент компании "Олби-Джаз". В 1997 году Владимир Кехман создал компанию JFC – крупного импортера фруктов на российский рынок. В мае 2007 года отошел от оперативного управления бизнесом и занял пост генерального директора Михайловского театра.В марте 2015 года также назначен директором Новосибирского театра оперы и балета, с декабря 2017 года занимал пост художественного руководителя. 27 октября 2021 года стало известно, что Владимир Кехман назначен гендиректором МХАТ им. М. Горького. Он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра и покинет аналогичную должность, которую он занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета. В 2011 году компания JFC столкнулась с финансовыми трудностями. В марте 2012 года арбитраж ввел в отношении JFC процедуру наблюдения, в июле требования кредиторов к должнику составили около 18 миллиардов рублей. В октябре 2012 года Высокий суд Лондона признал банкротом Владимира Кехмана. В январе 2013 года в рабочем кабинете Кехмана в Михайловском театре, а также в домах экс-руководства ЗАО "Группа JFC" в Петербурге правоохранители провели обыски по делу о мошенничестве на более чем 10 миллиардов рублей. Позже приставы временно ограничивали Кехману выезд из России из-за крупного долга. В сентябре 2015 года суд в Санкт-Петербурге признал банкротом группу JFC Владимира Кехмана. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в августе 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2018 году завершил его банкротство, но не освободил от оставшихся обязательств перед кредиторами. Среди крупнейших кредиторов Кехмана – БМ-банк (с требованиями на 11,2 миллиарда рублей), Сбербанк (4,3 миллиарда), Промсвязьбанк (1,7 миллиарда), ООО "Аквамарин" (правопреемник банка "Уралсиб", 1,4 миллиарда), Пулковская торговая компания (905 миллионов рублей). По данным СМИ на июль 2020 года, задолженности Кехмана в общей сложности составляли порядка 20 миллиардов рублей. В 2012 году Владимир Кехман стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и легализации добытых преступным путем средств (ст. 174.1 УК РФ). Сначала оно расследовалось в Санкт-Петербурге, потом было передано в центральный аппарат МВД. В 2017 году уголовное преследование бывшего бизнесмена было прекращено – обвинение переквалифицировали на незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), срок давности по которому уже истек. Как сообщали СМИ, дело было закрыто с согласия всех фигурантов по нереабилитирующим обстоятельствам. Владимир Кехман награжден почетной грамотой правительства РФ (2011), нагрудным знаком министерства культуры Российской Федерации "За вклад в российскую культуру" (2018), орденами Русской Православной Церкви: орденом преподобного Серафима Саровского, орденом преподобного Сергия Радонежского, орденом преподобного князя Даниила Московского.Лауреат национальной премии "Известность" в номинации "Культура" (2010), "GQ Человек года 2011" в номинации "Продюсер года".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, группа jfc, владимир кехман, мхат имени м. горького
14:05 27.10.2021
 

Биография Владимира Кехмана

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкВладимир Кехман
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Художественный руководитель Михайловского театра и генеральный директор МХАТ им. М. Горького Владимир Абрамович Кехман родился 9 февраля 1968 года в Куйбышеве (ныне Самара).
В 1989 году окончил факультет иностранных языков Куйбышевского педагогического института (ныне Самарский государственный социально-педагогический университет), в 2009 году – продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (ныне Российский государственный институт сценических искусств).

В 2019 году Владимир Кехман поступил в ГИТИС на режиссерский факультет.
С 1990 года – заместитель генерального директора "Росоптпродторга" (Куйбышев).
В 1991-1993 годах – директор брокерской конторы "Град" (Самара).
С 1993 года – вице-президент компании "Олби-Джаз".
В 1997 году Владимир Кехман создал компанию JFC – крупного импортера фруктов на российский рынок. В мае 2007 года отошел от оперативного управления бизнесом и занял пост генерального директора Михайловского театра.
В марте 2015 года также назначен директором Новосибирского театра оперы и балета,
с декабря 2017 года занимал пост художественного руководителя.
27 октября 2021 года стало известно, что Владимир Кехман назначен гендиректором МХАТ им. М. Горького. Он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра и покинет аналогичную должность, которую он занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета.
В 2011 году компания JFC столкнулась с финансовыми трудностями. В марте 2012 года арбитраж ввел в отношении JFC процедуру наблюдения, в июле требования кредиторов к должнику составили около 18 миллиардов рублей. В октябре 2012 года Высокий суд Лондона признал банкротом Владимира Кехмана. В январе 2013 года в рабочем кабинете Кехмана в Михайловском театре, а также в домах экс-руководства ЗАО "Группа JFC" в Петербурге правоохранители провели обыски по делу о мошенничестве на более чем 10 миллиардов рублей. Позже приставы временно ограничивали Кехману выезд из России из-за крупного долга. В сентябре 2015 года суд в Санкт-Петербурге признал банкротом группу JFC Владимира Кехмана. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в августе 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2018 году завершил его банкротство, но не освободил от оставшихся обязательств перед кредиторами. Среди крупнейших кредиторов Кехмана – БМ-банк (с требованиями на 11,2 миллиарда рублей), Сбербанк (4,3 миллиарда), Промсвязьбанк (1,7 миллиарда), ООО "Аквамарин" (правопреемник банка "Уралсиб", 1,4 миллиарда), Пулковская торговая компания (905 миллионов рублей). По данным СМИ на июль 2020 года, задолженности Кехмана в общей сложности составляли порядка 20 миллиардов рублей.
В 2012 году Владимир Кехман стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и легализации добытых преступным путем средств (ст. 174.1 УК РФ). Сначала оно расследовалось в Санкт-Петербурге, потом было передано в центральный аппарат МВД. В 2017 году уголовное преследование бывшего бизнесмена было прекращено – обвинение переквалифицировали на незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), срок давности по которому уже истек. Как сообщали СМИ, дело было закрыто с согласия всех фигурантов по нереабилитирующим обстоятельствам.
Владимир Кехман награжден почетной грамотой правительства РФ (2011), нагрудным знаком министерства культуры Российской Федерации "За вклад в российскую культуру" (2018), орденами Русской Православной Церкви: орденом преподобного Серафима Саровского, орденом преподобного Сергия Радонежского, орденом преподобного князя Даниила Московского.
Лауреат национальной премии "Известность" в номинации "Культура" (2010), "GQ Человек года 2011" в номинации "Продюсер года".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиГруппа JFCВладимир КехманМХАТ имени М. Горького
 
 
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