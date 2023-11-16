https://ria.ru/20231116/kultura-1909829389.html
Кехман назвал отмену российской культуры невозможной
Кехман назвал отмену российской культуры невозможной - РИА Новости, 16.11.2023
Кехман назвал отмену российской культуры невозможной
Директор Санкт-Петербургского международного культурного форума Владимир Кехман заявил РИА Новости, что отмена российской культуры невозможна, а дружественные... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:17
2023-11-16T14:17
2023-11-16T14:17
культура
владимир кехман
россия
брикс
шос
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758001961_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3196e338970a7474d4ed02f492b2b0b7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского международного культурного форума Владимир Кехман заявил РИА Новости, что отмена российской культуры невозможна, а дружественные страны хотят работать с Россией и ставить произведения русских авторов. IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября. "Мы не ожидали, что представители наших дружественных стран приедут на форум в таком количестве. В нем принимают участие порядка 1,2 тысячи человек, из которых около 500 человек – иностранцы. Мы здесь видим страны БРИКС, ШОС и СНГ. Плюс наши недружественные страны тоже к нам благосклонны. К нам присоединились французы, немцы, итальянцы – все здесь у нас… Отмена российской культуры невозможна", - сказал собеседник агентства на полях форума. Он добавил, что участники из дружественных стран очень доброжелательные, все хотят работать с Россией, "ставить русских авторов, драматургов, композиторов".
https://ria.ru/20231116/kultura-1909787211.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758001961_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_8649bcae7a8c79f612269cdc279863d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир кехман, россия, брикс, шос, снг, в мире
Культура, Владимир Кехман, Россия, БРИКС, ШОС, СНГ, В мире
Кехман назвал отмену российской культуры невозможной
Кехман: дружественные страны хотят ставить произведения российских авторов