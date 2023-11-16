https://ria.ru/20231116/kultura-1909829389.html

Кехман назвал отмену российской культуры невозможной

Кехман назвал отмену российской культуры невозможной - РИА Новости, 16.11.2023

Кехман назвал отмену российской культуры невозможной

Директор Санкт-Петербургского международного культурного форума Владимир Кехман заявил РИА Новости, что отмена российской культуры невозможна, а дружественные... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:17

2023-11-16T14:17

2023-11-16T14:17

культура

владимир кехман

россия

брикс

шос

снг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758001961_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3196e338970a7474d4ed02f492b2b0b7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского международного культурного форума Владимир Кехман заявил РИА Новости, что отмена российской культуры невозможна, а дружественные страны хотят работать с Россией и ставить произведения русских авторов. IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября. "Мы не ожидали, что представители наших дружественных стран приедут на форум в таком количестве. В нем принимают участие порядка 1,2 тысячи человек, из которых около 500 человек – иностранцы. Мы здесь видим страны БРИКС, ШОС и СНГ. Плюс наши недружественные страны тоже к нам благосклонны. К нам присоединились французы, немцы, итальянцы – все здесь у нас… Отмена российской культуры невозможна", - сказал собеседник агентства на полях форума. Он добавил, что участники из дружественных стран очень доброжелательные, все хотят работать с Россией, "ставить русских авторов, драматургов, композиторов".

https://ria.ru/20231116/kultura-1909787211.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир кехман, россия, брикс, шос, снг, в мире