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Кехман назвал отмену российской культуры невозможной - РИА Новости, 16.11.2023
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Культура
 
14:17 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kultura-1909829389.html
Кехман назвал отмену российской культуры невозможной
Кехман назвал отмену российской культуры невозможной - РИА Новости, 16.11.2023
Кехман назвал отмену российской культуры невозможной
Директор Санкт-Петербургского международного культурного форума Владимир Кехман заявил РИА Новости, что отмена российской культуры невозможна, а дружественные... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:17
2023-11-16T14:17
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского международного культурного форума Владимир Кехман заявил РИА Новости, что отмена российской культуры невозможна, а дружественные страны хотят работать с Россией и ставить произведения русских авторов. IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября. "Мы не ожидали, что представители наших дружественных стран приедут на форум в таком количестве. В нем принимают участие порядка 1,2 тысячи человек, из которых около 500 человек – иностранцы. Мы здесь видим страны БРИКС, ШОС и СНГ. Плюс наши недружественные страны тоже к нам благосклонны. К нам присоединились французы, немцы, итальянцы – все здесь у нас… Отмена российской культуры невозможна", - сказал собеседник агентства на полях форума. Он добавил, что участники из дружественных стран очень доброжелательные, все хотят работать с Россией, "ставить русских авторов, драматургов, композиторов".
https://ria.ru/20231116/kultura-1909787211.html
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владимир кехман, россия, брикс, шос, снг, в мире
Культура, Владимир Кехман, Россия, БРИКС, ШОС, СНГ, В мире
Кехман назвал отмену российской культуры невозможной

Кехман: дружественные страны хотят ставить произведения российских авторов

© Фото предоставлено самим Владимиром КехманомВладимир Кехман
Владимир Кехман
© Фото предоставлено самим Владимиром Кехманом
Владимир Кехман. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского международного культурного форума Владимир Кехман заявил РИА Новости, что отмена российской культуры невозможна, а дружественные страны хотят работать с Россией и ставить произведения русских авторов.
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
"Мы не ожидали, что представители наших дружественных стран приедут на форум в таком количестве. В нем принимают участие порядка 1,2 тысячи человек, из которых около 500 человек – иностранцы. Мы здесь видим страны БРИКС, ШОС и СНГ. Плюс наши недружественные страны тоже к нам благосклонны. К нам присоединились французы, немцы, итальянцы – все здесь у нас… Отмена российской культуры невозможна", - сказал собеседник агентства на полях форума.
Он добавил, что участники из дружественных стран очень доброжелательные, все хотят работать с Россией, "ставить русских авторов, драматургов, композиторов".
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