Михайловский театр представил новаторскую постановку оперы "Пиковая дама"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Михайловский театр открыл 193-й сезон масштабной премьерой — новаторской постановкой оперы Петра Ильича Чайковского "Пиковая дама". Зрителей ждёт захватывающий сюжет, великолепные костюмы, вдохновлённые стилем Вивьен Вествуд, элегантные декорации и смелые пространственные решения.Режиссер-постановщик Владимир Кехман по-новому расставляет акценты в музыкальной драматургии по сюжету Пушкина, переосмысливает ключевые идеи знаменитой оперы — предопределенность судьбы, власть денег и страсть, губящую любовь.Художником-постановщиком выступил Вячеслав Окунев, художником по костюмам — Анна Ефремова, художником по свету — Валентин Бакоян. Музыкальный руководитель постановки — Михаил Татарников."Мне кажется, что будет абсолютно новый персонаж в мире оперы, — говорит Дамир Закиров, исполнитель партии Германа. — У него всё в расчёте, умеренности, трудолюбии, он идёт к своей цели и совершенно никого не любит".Валерия Пронько, исполнительница партии Венеры Московской: "В классической трактовке оперы моего персонажа не существует, у Чайковского молодой графини нет. Мне этим и нравится наш спектакль, так как мы с привычных образов Германна и Лизы смещаем акцент на графиню и рассказываем её историю".Маргарита Шаповалова, исполнительница партии Лизы: "Лиза в моём представлении — это девушка, у которой есть внутренний стержень и которая любви не жаждет. Но любовь становится для неё предлогом. Большой вопрос, есть ли в нашей опере любовь. Это зритель, наверное, будет уже решать сам".Постановка приурочена к 185-летию со дня рождения П. И. Чайковского и 90-летию премьеры "Пиковой дамы" Всеволода Мейерхольда на сцене театра.Главные партии в премьерных спектаклях исполнили: Дамир Закиров, Карлен Манукян (Германн), Маргарита Шаповалова, Анна Даттай (Лиза), Екатерина Егорова, Софья Файнберг (Графиня), Валерия Пронько (Венера Московская), Семён Антаков, Артём Акимов (Томский).

