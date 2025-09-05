Рейтинг@Mail.ru
Михайловский театр представил новаторскую постановку оперы "Пиковая дама" - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:40 05.09.2025 (обновлено: 14:41 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/mikhaylovskiy-2040006866.html
Михайловский театр представил новаторскую постановку оперы "Пиковая дама"
Михайловский театр представил новаторскую постановку оперы "Пиковая дама" - РИА Новости, 05.09.2025
Михайловский театр представил новаторскую постановку оперы "Пиковая дама"
Михайловский театр открыл 193-й сезон масштабной премьерой — новаторской постановкой оперы Петра Ильича Чайковского "Пиковая дама". Зрителей ждёт захватывающий... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T14:40:00+03:00
2025-09-05T14:41:00+03:00
культура
культура
михайловский театр
новости культуры
театр
спектакль
знаменитости
владимир кехман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039949300_0:1098:2048:2250_1920x0_80_0_0_3d296e2aea71fe07e417357dd2ebee03.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Михайловский театр открыл 193-й сезон масштабной премьерой — новаторской постановкой оперы Петра Ильича Чайковского "Пиковая дама". Зрителей ждёт захватывающий сюжет, великолепные костюмы, вдохновлённые стилем Вивьен Вествуд, элегантные декорации и смелые пространственные решения.Режиссер-постановщик Владимир Кехман по-новому расставляет акценты в музыкальной драматургии по сюжету Пушкина, переосмысливает ключевые идеи знаменитой оперы — предопределенность судьбы, власть денег и страсть, губящую любовь.Художником-постановщиком выступил Вячеслав Окунев, художником по костюмам — Анна Ефремова, художником по свету — Валентин Бакоян. Музыкальный руководитель постановки — Михаил Татарников."Мне кажется, что будет абсолютно новый персонаж в мире оперы, — говорит Дамир Закиров, исполнитель партии Германа. — У него всё в расчёте, умеренности, трудолюбии, он идёт к своей цели и совершенно никого не любит".Валерия Пронько, исполнительница партии Венеры Московской: "В классической трактовке оперы моего персонажа не существует, у Чайковского молодой графини нет. Мне этим и нравится наш спектакль, так как мы с привычных образов Германна и Лизы смещаем акцент на графиню и рассказываем её историю".Маргарита Шаповалова, исполнительница партии Лизы: "Лиза в моём представлении — это девушка, у которой есть внутренний стержень и которая любви не жаждет. Но любовь становится для неё предлогом. Большой вопрос, есть ли в нашей опере любовь. Это зритель, наверное, будет уже решать сам".Постановка приурочена к 185-летию со дня рождения П. И. Чайковского и 90-летию премьеры "Пиковой дамы" Всеволода Мейерхольда на сцене театра.Главные партии в премьерных спектаклях исполнили: Дамир Закиров, Карлен Манукян (Германн), Маргарита Шаповалова, Анна Даттай (Лиза), Екатерина Егорова, Софья Файнберг (Графиня), Валерия Пронько (Венера Московская), Семён Антаков, Артём Акимов (Томский).
https://ria.ru/20250905/serial-2039340518.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039949300_0:1020:2048:2556_1920x0_80_0_0_e8666b455cf7e5dfd5d25b31d7aa4df9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура, михайловский театр, новости культуры, театр, спектакль, знаменитости, владимир кехман, вивьен вествуд, михаил татарников, опера, петр чайковский
Культура, Культура, Михайловский театр, Новости культуры, Театр, Спектакль, Знаменитости, Владимир Кехман, Вивьен Вествуд, Михаил Татарников, Опера, Петр Чайковский
Михайловский театр представил новаторскую постановку оперы "Пиковая дама"

Михайловский театр открыл сезон новаторской постановкой оперы "Пиковая дама"

© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театраОпера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Опера П. И. Чайковского Пиковая дама в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театра
Опера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Михайловский театр открыл 193-й сезон масштабной премьерой — новаторской постановкой оперы Петра Ильича Чайковского "Пиковая дама". Зрителей ждёт захватывающий сюжет, великолепные костюмы, вдохновлённые стилем Вивьен Вествуд, элегантные декорации и смелые пространственные решения.
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театраОпера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Опера П. И. Чайковского Пиковая дама в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театра
Опера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Режиссер-постановщик Владимир Кехман по-новому расставляет акценты в музыкальной драматургии по сюжету Пушкина, переосмысливает ключевые идеи знаменитой оперы — предопределенность судьбы, власть денег и страсть, губящую любовь.
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театраОпера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Опера П. И. Чайковского Пиковая дама в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театра
Опера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Художником-постановщиком выступил Вячеслав Окунев, художником по костюмам — Анна Ефремова, художником по свету — Валентин Бакоян. Музыкальный руководитель постановки — Михаил Татарников.
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театраОпера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Опера П. И. Чайковского Пиковая дама в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театра
Опера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
"Мне кажется, что будет абсолютно новый персонаж в мире оперы, — говорит Дамир Закиров, исполнитель партии Германа. — У него всё в расчёте, умеренности, трудолюбии, он идёт к своей цели и совершенно никого не любит".
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театраОпера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Опера П. И. Чайковского Пиковая дама в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театра
Опера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Валерия Пронько, исполнительница партии Венеры Московской: "В классической трактовке оперы моего персонажа не существует, у Чайковского молодой графини нет. Мне этим и нравится наш спектакль, так как мы с привычных образов Германна и Лизы смещаем акцент на графиню и рассказываем её историю".
Маргарита Шаповалова, исполнительница партии Лизы: "Лиза в моём представлении — это девушка, у которой есть внутренний стержень и которая любви не жаждет. Но любовь становится для неё предлогом. Большой вопрос, есть ли в нашей опере любовь. Это зритель, наверное, будет уже решать сам".
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театраОпера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Опера П. И. Чайковского Пиковая дама в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Опера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театра
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театраОпера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Опера П. И. Чайковского Пиковая дама в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Опера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театра
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театраОпера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Опера П. И. Чайковского Пиковая дама в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Опера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театра
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театраОпера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Опера П. И. Чайковского Пиковая дама в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
Опера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театра
4 из 4
Опера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театра
1 из 4
Опера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театра
2 из 4
Опера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театра
3 из 4
Опера П. И. Чайковского "Пиковая дама" в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре
© Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театра
4 из 4
Постановка приурочена к 185-летию со дня рождения П. И. Чайковского и 90-летию премьеры "Пиковой дамы" Всеволода Мейерхольда на сцене театра.
Главные партии в премьерных спектаклях исполнили: Дамир Закиров, Карлен Манукян (Германн), Маргарита Шаповалова, Анна Даттай (Лиза), Екатерина Егорова, Софья Файнберг (Графиня), Валерия Пронько (Венера Московская), Семён Антаков, Артём Акимов (Томский).
Фильм Москва слезам не верит. Все только начинается - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Сериал "Москва слезам не верит. Все только начинается": стоит ли смотреть
08:00
 
КультураКультураМихайловский театрНовости культурыТеатрСпектакльЗнаменитостиВладимир КехманВивьен ВествудМихаил ТатарниковОпераПетр Чайковский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала