Бутман уверен, что Абдразаков сохранит традиции Михайловского театра

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Народный артист России Игорь Бутман в беседе с РИА Новости поздравил народного артиста РФ Ильдара Абдразакова с назначением на пост худрука Михайловского театра и выразил уверенность в том, что он сохранит традиции театра и при этом принесет новое.

"Я хотел бы поздравить Ильдара Абдразакова с назначением! Это очень активный, талантливый, обаятельный человек с большими связями, с огромным уровнем уважения во всем мире. Я уверен, что театр под его руководством продолжит те традиции, которые были заложены, и, конечно, Ильдар Абдразаков принесет очень много нового", - сказал Бутман

Он отметил, что Михайловский театр благодаря усилиям всего творческого коллектива стал одним из лучших театров не только в стране, но и в Европе и мире.

"Это замечательно, что такой великий, выдающийся оперный певец, режиссер, дирижер встает на такой ответственный пост художественного руководителя одного из лучших театров", - добавил джазмен.

По мнению Бутмана, работы Абдразакова заслуживают большого уважения, среди них есть настоящие шедевры.

"Ждем новых идей, новых опер. Ждем тех артистов, которых будет приглашать Ильдар Абдразаков. Уверен, что его авторитет даст для развития отечественного искусства очень многое. Хочу пожелать ему всего самого наилучшего. Рад, что мой друг будет руководить таким замечательным театром", - заключил он.

Бывший художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман в январе покинул пост спустя почти 19 лет работы. Исполняющим обязанности худрука был назначен музыкальный руководитель – главный дирижер театра Александр Соловьев