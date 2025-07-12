https://ria.ru/20250712/peterburg-2028798283.html
Кехман присутствовал на богослужении в Петербурге, заявил источник
Кехман присутствовал на богослужении в Петербурге, заявил источник - РИА Новости, 12.07.2025
Кехман присутствовал на богослужении в Петербурге, заявил источник
Директор МХАТа Владимир Кехман присутствовал на богослужении в Петропавловском соборе Петербурга в субботу, как пояснил источник в митрополии, он не частый... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:22:00+03:00
2025-07-12T19:22:00+03:00
2025-07-12T19:22:00+03:00
владимир кехман
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Директор МХАТа Владимир Кехман присутствовал на богослужении в Петропавловском соборе Петербурга в субботу, как пояснил источник в митрополии, он не частый гость на богослужениях в Петербурге. Директор МХАТа Владимир Кехман присутствовал на богослужении 12 июля в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. "Кехман - не частый гость в петербургских храмах Русской православной церкви", - сказал источник, комментируя появление Кехмана на патриаршем богослужении. Ранее осведомленный источник РИА Новости сообщил, что директору МХАТа Кехману было предъявлено обвинение в растрате. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы по делу о растрате. В Русской православной церкви 12 июля встречают день святых апостолов Петра и Павла, накануне завершился Петров пост. Патриарх Кирилл в субботу возглавил праздничное богослужение в Петропавловском соборе, День Петра и Павла – это престольный праздник собора.
https://ria.ru/20250709/kehman-2028180345.html
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владимир кехман, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, происшествия
Владимир Кехман, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Происшествия
Кехман присутствовал на богослужении в Петербурге, заявил источник
Кехман присутствовал на богослужении в Петропавловском соборе