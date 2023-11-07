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Звук, волна и первый ярус: как продвигается ремонт во МХАТе имени Горького - РИА Новости, 07.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 07.11.2023 (обновлено: 08:05 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/teatr-1906937793.html
Звук, волна и первый ярус: как продвигается ремонт во МХАТе имени Горького
Звук, волна и первый ярус: как продвигается ремонт во МХАТе имени Горького - РИА Новости, 07.11.2023
Звук, волна и первый ярус: как продвигается ремонт во МХАТе имени Горького
Открытие сезона в этом году во МХАТе имени Горького припозднилось по уважительной причине: в театре продолжается первый за полвека ремонт. Что увидят зрители с... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T08:00
2023-11-07T08:05
культура
театр
москва
владимир кехман
татьяна доронина
владимир немирович-данченко
мхат имени м. горького
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Открытие сезона в этом году во МХАТе имени Горького припозднилось по уважительной причине: в театре продолжается первый за полвека ремонт. Что увидят зрители с порога и после третьего звонка — в материале РИА Новости.Волны и золото: привычные формы в современном исполненииЗдание на Тверском бульваре построили по проекту архитектора Владимира Кубасова. К ремонту приступили в 2022-м. Руководство решило привести театр в соответствие с нынешним пониманием комфорта, функциональности и безопасности, но сохранить привычный облик.&quot;Идея ремонта, которая воплощена во всех парадных помещениях и гримерках, на будущем служебном входе и в столовой для артистов, заключается в том, чтобы здание получило современное использование&quot;, — объяснял гендиректор театра Владимир Кехман.Через год театралы смогли оценить самые заметные изменения. Во входной группе сделали стеклянные двери. Потолок фойе покрасили в золото, обновили гардероб, колонны и обивку мебели. В буфете теперь можно заранее забронировать столик и сделать заказ, чтобы не тратить время в антракте. Расширили санузел.Деревянные двери в зрительный зал отреставрировали, покрыв золотом в обновленном стиле театра. Заменили кресла в партере, бенуаре и бельэтаже, занавес. На вторую волну ремонта МХАТ имени Горького закрылся в мае. На входе вернули привычный дизайн с волной. За полгода доработали зрительный зал. Теперь доступен первый ярус, для которого модернизировали кресла — сделали более высокие спинки для безопасного перемещения гостей. Потолок обшили панелями.На лестницах отмыли мраморные полы, почистили стены из армянского туфа, который уже не найти в карьерах, и нанесли на них антивандальное покрытие. Обновили гримерки и административные помещения.Но основные работы — на сцене: покрасили более пяти тысяч квадратных метров сценической коробки, полностью заменили полторы тысячи квадратных метров планшета. Для покрытия использовали российский материал: ангарскую сосну, отечественные технологии. Мастера с Алтая.Последний штрих: когда завершится ремонтНо это еще не финал. В мае 2024-го театр опять закроется до октября.&quot;У нас уже полностью новый свет, звук, видеопроекции. Осталась механизация сцены — верхняя и нижняя. Это потребует примерно полгода, — уточнил Кехман. — Затем весь юбилейный сезон-2024/2025, связанный с 80-летием Победы, проработаем даже без отпуска&quot;.Сейчас сцена располагает поворотным кругом и шестью подъемно-опускными столами. Еще в 1990-е обследование показало, что механизм допускает до 40 поворотов в месяц. В современных постановках может быть до 100 таких маневров только за один спектакль.&quot;Механика сцены работает, но требует замены: ей уже полвека. Она не соответствует современным задачам, не достать необходимые детали для ремонта — их давно не выпускают. После ремонта будет больше вариаций архитектуры сцены. Круг сможет двигаться с разной скоростью&quot;, — рассказал заместитель гендиректора и главный инженер МХАТа имени Горького Никита Манаков.В следующем году также планируют заменить софитные мосты, что сделает световые приборы маневреннее. Вся техника заказана за рубежом.За изменениями в театре внимательно следит его президент — народная артистка СССР Татьяна Доронина.&quot;Мы присылаем ей и видео с гастролей, и съемки ремонта. Она просто счастлива!&quot; — говорит Кехман.Легендарная руководительница МХАТа имени Горького скоро сама все увидит: праздничный вечер к ее 90-летию запланирован на 26 декабря, а на следующий день в театре отметят 125-летие.Открытие сезона: восстановленный спектакль Немировича-ДанченкоЗрителей театр ждет 23 ноября — на премьеру восстановленной постановки Владимира Немировича-Данченко "Три сестры". Репетиции в разгаре. Декорации изготавливают по старым классическим эскизам.&quot;Это блистательный спектакль, который полностью соответствует духу мхатовцев и ожиданиям публики&quot;, — отмечает Кехман.После серии показов в Москве "Три сестры" отправятся на гастроли по стране в рамках совместной акции театра и фонда "Защитники Отечества" "Культурный поезд". Кроме того, МХАТ имени Горького ведет переговоры с РЖД по запуску акции к 50-летию строительства БАМа, в которую также включат этот спектакль.
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Анастасия Силкина
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РИА Новости
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театр, москва, владимир кехман, татьяна доронина, владимир немирович-данченко, мхат имени м. горького
Культура, Театр, Москва, Владимир Кехман, Татьяна Доронина, Владимир Немирович-Данченко, МХАТ имени М. Горького
Звук, волна и первый ярус: как продвигается ремонт во МХАТе имени Горького

Открытие сезона во МХАТе имени Горького задержалось из-за ремонта

© Фото : МХАТ им. М. ГорькогоРемонт МХАТа имени М. Горького
Ремонт МХАТа имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : МХАТ им. М. Горького
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Открытие сезона в этом году во МХАТе имени Горького припозднилось по уважительной причине: в театре продолжается первый за полвека ремонт. Что увидят зрители с порога и после третьего звонка — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Кристина КормилицынаРемонт МХАТа имени М. Горького
Ремонт МХАТ им. М. Горького - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Ремонт МХАТа имени М. Горького

Волны и золото: привычные формы в современном исполнении

Здание на Тверском бульваре построили по проекту архитектора Владимира Кубасова. К ремонту приступили в 2022-м. Руководство решило привести театр в соответствие с нынешним пониманием комфорта, функциональности и безопасности, но сохранить привычный облик.
«

"Идея ремонта, которая воплощена во всех парадных помещениях и гримерках, на будущем служебном входе и в столовой для артистов, заключается в том, чтобы здание получило современное использование", — объяснял гендиректор театра Владимир Кехман.

© РИА Новости / Кристина КормилицынаРемонт МХАТа имени М. Горького
Ремонт МХАТ им. М. Горького - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Ремонт МХАТа имени М. Горького
Через год театралы смогли оценить самые заметные изменения. Во входной группе сделали стеклянные двери. Потолок фойе покрасили в золото, обновили гардероб, колонны и обивку мебели. В буфете теперь можно заранее забронировать столик и сделать заказ, чтобы не тратить время в антракте. Расширили санузел.
Деревянные двери в зрительный зал отреставрировали, покрыв золотом в обновленном стиле театра. Заменили кресла в партере, бенуаре и бельэтаже, занавес.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына

При ремонте во МХАТе имени Горького расширили санузел

Ремонт в МХАТ им. Горького

При ремонте во МХАТе имени Горького расширили санузел

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
1 из 2
© РИА Новости / Кристина Кормилицына

Ремонт МХАТа имени М. Горького

Ремонт МХАТ им. М. Горького

Ремонт МХАТа имени М. Горького

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
2 из 2

При ремонте во МХАТе имени Горького расширили санузел

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
1 из 2

Ремонт МХАТа имени М. Горького

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
2 из 2
На вторую волну ремонта МХАТ имени Горького закрылся в мае. На входе вернули привычный дизайн с волной. За полгода доработали зрительный зал. Теперь доступен первый ярус, для которого модернизировали кресла — сделали более высокие спинки для безопасного перемещения гостей. Потолок обшили панелями.
На лестницах отмыли мраморные полы, почистили стены из армянского туфа, который уже не найти в карьерах, и нанесли на них антивандальное покрытие. Обновили гримерки и административные помещения.
© РИА Новости / Кристина КормилицынаРемонт МХАТа имени М. Горького
Ремонт МХАТ им. М. Горького - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Ремонт МХАТа имени М. Горького
Но основные работы — на сцене: покрасили более пяти тысяч квадратных метров сценической коробки, полностью заменили полторы тысячи квадратных метров планшета. Для покрытия использовали российский материал: ангарскую сосну, отечественные технологии. Мастера с Алтая.

Последний штрих: когда завершится ремонт

Но это еще не финал. В мае 2024-го театр опять закроется до октября.
«

"У нас уже полностью новый свет, звук, видеопроекции. Осталась механизация сцены — верхняя и нижняя. Это потребует примерно полгода, — уточнил Кехман. — Затем весь юбилейный сезон-2024/2025, связанный с 80-летием Победы, проработаем даже без отпуска".

© Фото : МХАТ им. М. ГорькогоРемонт МХАТа имени М. Горького
Ремонт МХАТ им. М. Горького - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : МХАТ им. М. Горького
Ремонт МХАТа имени М. Горького
Сейчас сцена располагает поворотным кругом и шестью подъемно-опускными столами. Еще в 1990-е обследование показало, что механизм допускает до 40 поворотов в месяц. В современных постановках может быть до 100 таких маневров только за один спектакль.
«

"Механика сцены работает, но требует замены: ей уже полвека. Она не соответствует современным задачам, не достать необходимые детали для ремонта — их давно не выпускают. После ремонта будет больше вариаций архитектуры сцены. Круг сможет двигаться с разной скоростью", — рассказал заместитель гендиректора и главный инженер МХАТа имени Горького Никита Манаков.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына

Ремонт МХАТа имени М. Горького

Ремонт МХАТ им. М. Горького

Ремонт МХАТа имени М. Горького

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
1 из 2
© РИА Новости / Кристина Кормилицына

Ремонт МХАТа имени М. Горького

Ремонт МХАТ им. М. Горького

Ремонт МХАТа имени М. Горького

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
2 из 2

Ремонт МХАТа имени М. Горького

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
1 из 2

Ремонт МХАТа имени М. Горького

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
2 из 2
В следующем году также планируют заменить софитные мосты, что сделает световые приборы маневреннее. Вся техника заказана за рубежом.
За изменениями в театре внимательно следит его президент — народная артистка СССР Татьяна Доронина.
«

"Мы присылаем ей и видео с гастролей, и съемки ремонта. Она просто счастлива!" — говорит Кехман.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР Татьяна Доронина
Народная артистка СССР Татьяна Доронина - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Народная артистка СССР Татьяна Доронина
Легендарная руководительница МХАТа имени Горького скоро сама все увидит: праздничный вечер к ее 90-летию запланирован на 26 декабря, а на следующий день в театре отметят 125-летие.

Открытие сезона: восстановленный спектакль Немировича-Данченко

Зрителей театр ждет 23 ноября — на премьеру восстановленной постановки Владимира Немировича-Данченко "Три сестры". Репетиции в разгаре. Декорации изготавливают по старым классическим эскизам.
«

"Это блистательный спектакль, который полностью соответствует духу мхатовцев и ожиданиям публики", — отмечает Кехман.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНаталия Медведева в роли Гали, Екатерина Ливанова в роли Кати и Марат Башаров в роли Сени (слева направо) в спектакле "Нежданно-негаданно" по произведению Валентина Распутина в постановке режиссера Галины Полищук на сцене МХАТа имени М. Горького
Наталия Медведева в роли Гали, Екатерина Ливанова в роли Кати и Марат Башаров в роли Сени (слева направо) в спектакле Нежданно-негаданно по произведению Валентина Распутина в постановке режиссера Галины Полищук на сцене МХАТ им. М. Горького - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Наталия Медведева в роли Гали, Екатерина Ливанова в роли Кати и Марат Башаров в роли Сени (слева направо) в спектакле "Нежданно-негаданно" по произведению Валентина Распутина в постановке режиссера Галины Полищук на сцене МХАТа имени М. Горького
После серии показов в Москве "Три сестры" отправятся на гастроли по стране в рамках совместной акции театра и фонда "Защитники Отечества" "Культурный поезд". Кроме того, МХАТ имени Горького ведет переговоры с РЖД по запуску акции к 50-летию строительства БАМа, в которую также включат этот спектакль.
Памятник основателям Московского Художественного театра Константину Сергеевичу Станиславскому и Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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