https://ria.ru/20250710/kekhman-2028438021.html

Кехману грозит до десяти лет лишения свободы

Кехману грозит до десяти лет лишения свободы - РИА Новости, 10.07.2025

Кехману грозит до десяти лет лишения свободы

Директору МХАТа Владимиру Кехману может грозить до десяти лет лишения свободы по делу о растрате, следует из положений Уголовного кодекса РФ. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T19:41:00+03:00

2025-07-10T19:41:00+03:00

2025-07-10T19:41:00+03:00

происшествия

россия

владимир кехман

мхат имени м. горького

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Директору МХАТа Владимиру Кехману может грозить до десяти лет лишения свободы по делу о растрате, следует из положений Уголовного кодекса РФ. Ранее в четверг осведомленный источник РИА Новости сообщил, что Кехману предъявлено обвинение в растрате. Так, статья 160 УК РФ (присвоение или растрата) предусматривает наказание от штрафа в размере до 120 тысяч рублей и вплоть до наказания в виде 10 лет лишения свободы. Какая именно часть данной статьи вменяется Кехману, в настоящее время неизвестно, квалификация может быть и мягче. Ранее осведомленный источник РИА Новости также сообщал, что с гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом проводятся следственные действия. Официальных комментариев от правоохранительных и следственных органов пока не поступало.

https://ria.ru/20250710/mkhat-2028258843.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, владимир кехман, мхат имени м. горького