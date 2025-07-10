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Кехману грозит до десяти лет лишения свободы - РИА Новости, 10.07.2025
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19:41 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/kekhman-2028438021.html
Кехману грозит до десяти лет лишения свободы
Кехману грозит до десяти лет лишения свободы - РИА Новости, 10.07.2025
Кехману грозит до десяти лет лишения свободы
Директору МХАТа Владимиру Кехману может грозить до десяти лет лишения свободы по делу о растрате, следует из положений Уголовного кодекса РФ. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:41:00+03:00
2025-07-10T19:41:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Директору МХАТа Владимиру Кехману может грозить до десяти лет лишения свободы по делу о растрате, следует из положений Уголовного кодекса РФ. Ранее в четверг осведомленный источник РИА Новости сообщил, что Кехману предъявлено обвинение в растрате. Так, статья 160 УК РФ (присвоение или растрата) предусматривает наказание от штрафа в размере до 120 тысяч рублей и вплоть до наказания в виде 10 лет лишения свободы. Какая именно часть данной статьи вменяется Кехману, в настоящее время неизвестно, квалификация может быть и мягче. Ранее осведомленный источник РИА Новости также сообщал, что с гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом проводятся следственные действия. Официальных комментариев от правоохранительных и следственных органов пока не поступало.
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происшествия, россия, владимир кехман, мхат имени м. горького
Происшествия, Россия, Владимир Кехман, МХАТ имени М. Горького
Кехману грозит до десяти лет лишения свободы

Директору МХАТа Кехману грозит до десяти лет лишения свободы по делу о растрате

© Фото предоставлено самим Владимиром КехманомВладимир Кехман
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото предоставлено самим Владимиром Кехманом
Владимир Кехман. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Директору МХАТа Владимиру Кехману может грозить до десяти лет лишения свободы по делу о растрате, следует из положений Уголовного кодекса РФ.
Ранее в четверг осведомленный источник РИА Новости сообщил, что Кехману предъявлено обвинение в растрате.
Так, статья 160 УК РФ (присвоение или растрата) предусматривает наказание от штрафа в размере до 120 тысяч рублей и вплоть до наказания в виде 10 лет лишения свободы. Какая именно часть данной статьи вменяется Кехману, в настоящее время неизвестно, квалификация может быть и мягче.
Ранее осведомленный источник РИА Новости также сообщал, что с гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом проводятся следственные действия.
Официальных комментариев от правоохранительных и следственных органов пока не поступало.
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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