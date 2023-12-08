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Новый МХАТ: почему стоит посмотреть легендарный спектакль "Три сестры" - РИА Новости, 08.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 08.12.2023 (обновлено: 17:43 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/teatr-1914088415.html
Новый МХАТ: почему стоит посмотреть легендарный спектакль "Три сестры"
Новый МХАТ: почему стоит посмотреть легендарный спектакль "Три сестры" - РИА Новости, 08.12.2023
Новый МХАТ: почему стоит посмотреть легендарный спектакль "Три сестры"
МХАТ имени Горького снова верен классике — и в выборе материала, и в его сценическом воплощении. Открывающая сезон и театр после реставрации премьера "Трех... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T08:00
2023-12-08T17:43
культура
театр
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иван тургенев
мхат имени м. горького
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Юлия Зачетова. МХАТ имени Горького снова верен классике — и в выборе материала, и в его сценическом воплощении. Открывающая сезон и театр после реставрации премьера "Трех сестер" — очередное тому подтверждение. О том, что ждет зрителей, — в материале РИА Новости.Старые новые "Три сестры"Режиссер спектакля Сергей Десницкий сам играл в трех постановках этой пьесы с 1968-го. Его нынешняя работа отсылает к легендарной версии Владимира Немировича-Данченко 1940 года.&quot;Возобновлять мемориальный спектакль чрезвычайно сложно, потому что точная копия того, что поставили 80 с лишним лет тому назад, невозможна, — признается Десницкий. — Изменились время, люди, артисты. Современного человека волнуют другие проблемы&quot;.Сохранили общий рисунок Немировича-Данченко, повторяются мизансцены, но с корректировкой — чтобы они были более удобными и близкими сегодняшнему актеру. Музыкально-шумовое и внешнее оформление спектакля те же. Художнику Вячеславу Окуневу удалось воссоздать в декорациях атмосферу, заложенную его предшественником Владимиром Дмитриевым. Артисты, как и при Немировиче-Данченко, играют без микрофонов. &quot;Это блистательный спектакль, который полностью соответствует духу мхатовцев и ожиданиям публики&quot;, — отметил гендиректор театра Владимир Кехман."Три сестры" открыли сезон МХАТа имени Горького после второй волны ремонта театра, когда обновили звуковую аппаратуру.&quot;Слышно все: и тихий голос, и шепот, — говорит режиссер. — Микрофоны мешают, ведь у нас не радиотеатр, а драматический — театр живых чувств, страстей&quot;.Внезапные открытияПредлагаемые обстоятельства сейчас, конечно же, иные, чем в 1940-м.&quot;Разбирая их, мы совершили несколько открытий, — рассказывает Десницкий, — Причем таких, которые существенно меняют и сверхзадачу, и сквозное действие всех героев&quot;.Например, по-новому раскрылся образ подполковника Вершинина. У него две дочери и жена. Сослуживец Тузенбах описывает ее как полоумную, с длинной девической косой, которая философствует и часто покушается на самоубийство.&quot;У меня и у исполнителей ролей возник вопрос: кто мать этих девочек? А это была другая женщина, первая жена Вершинина. Тузенбах упоминает, что он женат второй раз. И вдруг открывается, что эти две девочки — близняшки, и их мать умерла при родах. И знакомая Вершинина, вот эта дама с длинной девической косой, вызвалась стать для них матерью. Он согласился, потому что оказался в безвыходном положении&quot;, — поясняет постановщик.Понятны и душевные метания жены Вершинина: получив имя и достаток, она так и не смогла завоевать любовь супруга.&quot;Он вовсе не герой-любовник, а замученный обстоятельствами и неурядицами человек, обретающий в Маше ту самую любовь, о которой он мечтал, какой он и его девочки, видимо, достойны&quot;, — делает вывод Десницкий.Вечно актуальный ЧеховСоблазна перенести чеховских героев в наше время у режиссера не возникло.&quot;Современные постановщики всячески измываются над классическими произведениями из-за собственной беспомощности, из-за неумения прочитать и понять то, что написали авторы, — уверен он. — Я лучше попробую проникнуть в суть того, что в тексте Чехова, и сделать так, чтобы на сцене были живые люди, а проблемы, которые волнуют нынешнего зрителя, волновали и актеров&quot;.Чехов актуален в любую эпоху, считают в театре. У Десницкого есть свое объяснение этому:&quot;Он писал о вечном: о долге, чести, смысле жизни, любви, порядочности, борьбе благородства с пошлостью. Мы очень часто сталкиваемся и с пошлостью, и с несправедливостью. И задаем себе вопросы: зачем мы живем, страдаем? То, что спрашивает в финале спектакля Ольга&quot;.В репертуаре театра и другая классика: "Отцы и дети" по Тургеневу, "Лес" Островского, "Пигмалион" Бернарда Шоу , "Васса Железнова" Максима Горького, в которой блистала легендарная руководительница театра, а ныне его президент Татьяна Доронина.
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театр, владимир немирович-данченко, иван тургенев, мхат имени м. горького, татьяна доронина, куда сходить , что посмотреть , владимир кехман, антон чехов
Культура, Театр, Владимир Немирович-Данченко, Иван Тургенев, МХАТ имени М. Горького, Татьяна Доронина, куда сходить , что посмотреть , Владимир Кехман, Антон Чехов
Новый МХАТ: почему стоит посмотреть легендарный спектакль "Три сестры"

МХАТ после реставрации открыл сезон спектаклем "Три сестры"

© Фото : МХАТ имени М. ГорькогоСпектакль "Три сестры" на сцене МХАТа имени Горького
Спектакль Три сестры на сцене МХАТа имени Горького - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : МХАТ имени М. Горького
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Юлия Зачетова. МХАТ имени Горького снова верен классике — и в выборе материала, и в его сценическом воплощении. Открывающая сезон и театр после реставрации премьера "Трех сестер" — очередное тому подтверждение. О том, что ждет зрителей, — в материале РИА Новости.

Старые новые "Три сестры"

Режиссер спектакля Сергей Десницкий сам играл в трех постановках этой пьесы с 1968-го. Его нынешняя работа отсылает к легендарной версии Владимира Немировича-Данченко 1940 года.
«

"Возобновлять мемориальный спектакль чрезвычайно сложно, потому что точная копия того, что поставили 80 с лишним лет тому назад, невозможна, — признается Десницкий. — Изменились время, люди, артисты. Современного человека волнуют другие проблемы".

© Фото : МХАТ имени М. ГорькогоСпектакль "Три сестры" на сцене МХАТа имени Горького
Спектакль Три сестры на сцене МХАТа имени Горького - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : МХАТ имени М. Горького
Спектакль "Три сестры" на сцене МХАТа имени Горького
Сохранили общий рисунок Немировича-Данченко, повторяются мизансцены, но с корректировкой — чтобы они были более удобными и близкими сегодняшнему актеру. Музыкально-шумовое и внешнее оформление спектакля те же. Художнику Вячеславу Окуневу удалось воссоздать в декорациях атмосферу, заложенную его предшественником Владимиром Дмитриевым. Артисты, как и при Немировиче-Данченко, играют без микрофонов.
«

"Это блистательный спектакль, который полностью соответствует духу мхатовцев и ожиданиям публики", — отметил гендиректор театра Владимир Кехман.

"Три сестры" открыли сезон МХАТа имени Горького после второй волны ремонта театра, когда обновили звуковую аппаратуру.
© Фото : МХАТ имени М. ГорькогоРемонт МХАТа имени Горького
Ремонт МХАТа имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : МХАТ имени М. Горького
Ремонт МХАТа имени Горького
«

"Слышно все: и тихий голос, и шепот, — говорит режиссер. — Микрофоны мешают, ведь у нас не радиотеатр, а драматический — театр живых чувств, страстей".

Внезапные открытия

Предлагаемые обстоятельства сейчас, конечно же, иные, чем в 1940-м.
«

"Разбирая их, мы совершили несколько открытий, — рассказывает Десницкий, — Причем таких, которые существенно меняют и сверхзадачу, и сквозное действие всех героев".

© Фото : МХАТ имени М. ГорькогоСпектакль "Три сестры" на сцене МХАТа имени Горького
Спектакль Три сестры на сцене МХАТа имени Горького - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : МХАТ имени М. Горького
Спектакль "Три сестры" на сцене МХАТа имени Горького
Например, по-новому раскрылся образ подполковника Вершинина. У него две дочери и жена. Сослуживец Тузенбах описывает ее как полоумную, с длинной девической косой, которая философствует и часто покушается на самоубийство.
«

"У меня и у исполнителей ролей возник вопрос: кто мать этих девочек? А это была другая женщина, первая жена Вершинина. Тузенбах упоминает, что он женат второй раз. И вдруг открывается, что эти две девочки — близняшки, и их мать умерла при родах. И знакомая Вершинина, вот эта дама с длинной девической косой, вызвалась стать для них матерью. Он согласился, потому что оказался в безвыходном положении", — поясняет постановщик.

© Фото : МХАТ имени М. ГорькогоСпектакль "Три сестры" на сцене МХАТа имени Горького
Спектакль Три сестры на сцене МХАТа имени Горького - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : МХАТ имени М. Горького
Спектакль "Три сестры" на сцене МХАТа имени Горького
Понятны и душевные метания жены Вершинина: получив имя и достаток, она так и не смогла завоевать любовь супруга.
«

"Он вовсе не герой-любовник, а замученный обстоятельствами и неурядицами человек, обретающий в Маше ту самую любовь, о которой он мечтал, какой он и его девочки, видимо, достойны", — делает вывод Десницкий.

Вечно актуальный Чехов

Соблазна перенести чеховских героев в наше время у режиссера не возникло.
«

"Современные постановщики всячески измываются над классическими произведениями из-за собственной беспомощности, из-за неумения прочитать и понять то, что написали авторы, — уверен он. — Я лучше попробую проникнуть в суть того, что в тексте Чехова, и сделать так, чтобы на сцене были живые люди, а проблемы, которые волнуют нынешнего зрителя, волновали и актеров".

© Фото : МХАТ имени М. ГорькогоСпектакль "Три сестры" на сцене МХАТа имени Горького
Спектакль Три сестры на сцене МХАТа имени Горького - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : МХАТ имени М. Горького
Спектакль "Три сестры" на сцене МХАТа имени Горького
Чехов актуален в любую эпоху, считают в театре. У Десницкого есть свое объяснение этому:
«

"Он писал о вечном: о долге, чести, смысле жизни, любви, порядочности, борьбе благородства с пошлостью. Мы очень часто сталкиваемся и с пошлостью, и с несправедливостью. И задаем себе вопросы: зачем мы живем, страдаем? То, что спрашивает в финале спектакля Ольга".

© Фото : МХАТ имени М. ГорькогоМХАТ имени Горького
Ремонт МХАТа имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : МХАТ имени М. Горького
МХАТ имени Горького
В репертуаре театра и другая классика: "Отцы и дети" по Тургеневу, "Лес" Островского, "Пигмалион" Бернарда Шоу , "Васса Железнова" Максима Горького, в которой блистала легендарная руководительница театра, а ныне его президент Татьяна Доронина.
Ремонт МХАТа имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Звук, волна и первый ярус: как продвигается ремонт во МХАТе имени Горького
7 ноября, 08:00
 
КультураТеатрВладимир Немирович-ДанченкоИван ТургеневМХАТ имени М. ГорькогоТатьяна Доронинакуда сходитьчто посмотретьВладимир КехманАнтон Чехов
 
 
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