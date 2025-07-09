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Сотрудники МХАТ отказались рассказывать о происходящем в театре - РИА Новости, 09.07.2025
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Культура
 
19:40 09.07.2025 (обновлено: 20:54 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/moskva-2028217760.html
Сотрудники МХАТ отказались рассказывать о происходящем в театре
Сотрудники МХАТ отказались рассказывать о происходящем в театре - РИА Новости, 09.07.2025
Сотрудники МХАТ отказались рассказывать о происходящем в театре
Выходящие из МХАТ имени Максима Горького сотрудники театра все еще не отвечают на вопросы журналистов, что происходит внутри здания, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T19:40:00+03:00
2025-07-09T20:54:00+03:00
культура
владимир кехман
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мхат имени м. горького
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Выходящие из МХАТ имени Максима Горького сотрудники театра все еще не отвечают на вопросы журналистов, что происходит внутри здания, передает корреспондент РИА Новости. В среду осведомленный источник сообщил РИА Новости, что следственные действия проходят с гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом. Информации о процессуальном статусе Кехмана пока нет. У входа в театр, с обратной стороны здания на Малом Гнездниковском переулке, собрались журналисты. На месте также находятся две машины сотрудников Росгвардии. Выходящие из театра сотрудники все еще односложно отказываются отвечать на вопросы журналистов, что происходит внутри здания в течение дня. Главный вход в театр со стороны Тверского бульвара закрыт. Исходя из данных афиши театра, ближайшие даты спектаклей во МХАТ имени Горького запланированы на 7 сентября. На сцене театра покажут спектакль "Женщины Есенина". Билеты доступны для продажи, отмены показов пока нет.
https://ria.ru/20240905/kekhman-1970622803.html
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владимир кехман, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мхат имени м. горького, происшествия
Культура, Владимир Кехман, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МХАТ имени М. Горького, Происшествия
Сотрудники МХАТ отказались рассказывать о происходящем в театре

Сотрудники МХАТ им.Горького не отвечают на вопросы, что происходит внутри здания

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАвтомобили Росгвардии у здания Московского Художественного академического театра имени М. Горького
Автомобили Росгвардии у здания Московского Художественного академического театра имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Автомобили Росгвардии у здания Московского Художественного академического театра имени М. Горького
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Выходящие из МХАТ имени Максима Горького сотрудники театра все еще не отвечают на вопросы журналистов, что происходит внутри здания, передает корреспондент РИА Новости.
В среду осведомленный источник сообщил РИА Новости, что следственные действия проходят с гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом. Информации о процессуальном статусе Кехмана пока нет. У входа в театр, с обратной стороны здания на Малом Гнездниковском переулке, собрались журналисты. На месте также находятся две машины сотрудников Росгвардии.
Выходящие из театра сотрудники все еще односложно отказываются отвечать на вопросы журналистов, что происходит внутри здания в течение дня.
Главный вход в театр со стороны Тверского бульвара закрыт.
Исходя из данных афиши театра, ближайшие даты спектаклей во МХАТ имени Горького запланированы на 7 сентября. На сцене театра покажут спектакль "Женщины Есенина". Билеты доступны для продажи, отмены показов пока нет.
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