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Гендиректор МХАТ задолжал по кредитам более 17 миллиардов рублей

Гендиректор МХАТ задолжал по кредитам более 17 миллиардов рублей - РИА Новости, 10.07.2025

Гендиректор МХАТ задолжал по кредитам более 17 миллиардов рублей

Гендиректор МХАТ Владимир Кехман задолжал по кредитам более 17,8 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T03:56:00+03:00

2025-07-10T03:56:00+03:00

2025-07-10T04:23:00+03:00

происшествия

владимир кехман

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гендиректор МХАТ Владимир Кехман задолжал по кредитам более 17,8 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов. Согласно материалам, у Кехмана огромные долги по кредитным платежам, большая часть из которых "тянется" за ним с 2021 года, а общая сумма долга превышает 17,8 миллиарда рублей. Накануне осведомленный источник РИА Новости сообщил, что с гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом проводятся следственные действия. Ряд СМИ сообщали, что утром у него прошли обыски.

https://ria.ru/20250525/nalogi-2018934002.html

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2025

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происшествия, владимир кехман