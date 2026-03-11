Волочкова пожелала Абдразакову добрых дел в Михайловском театре

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости, комментируя назначение оперного певца Ильдара Абдразакова на пост художественного руководителя Михайловского театра, заявила, что он нашел свое поприще, и пожелала ему добрых дел во славу искусства.

"Хочу сказать, что я всегда за то, чтобы творческим коллективом, театральной структурой руководили люди творческие. Не бизнесмены, коммерсанты, а именно представители искусства. Мне кажется, что он на своем поприще. Дай Бог ему добрых дел во славу искусства", - сказала она.