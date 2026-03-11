https://ria.ru/20260311/volochkova-2080037081.html
Волочкова пожелала Абдразакову добрых дел в Михайловском театре
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости, комментируя назначение оперного певца Ильдара Абдразакова на пост художественного руководителя Михайловского театра, заявила, что он нашел свое поприще, и пожелала ему добрых дел во славу искусства.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
в среду представил творческому коллективу театра Ильдара Абдразакова
в качестве нового худрука.
"Хочу сказать, что я всегда за то, чтобы творческим коллективом, театральной структурой руководили люди творческие. Не бизнесмены, коммерсанты, а именно представители искусства. Мне кажется, что он на своем поприще. Дай Бог ему добрых дел во славу искусства", - сказала она.
Бывший художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман
в январе покинул этот пост после почти 19 лет работы. Исполняющим обязанности худрука был назначен музыкальный руководитель – главный дирижер театра Александр Соловьев
.
Абдразаков – всемирно известный оперный певец, режиссер, общественный деятель, народный артист Российской Федерации. Возглавляет Севастопольский театр оперы и балета с декабря 2024 года.