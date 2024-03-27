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Самые интересные премьеры весны
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 27.03.2024 (обновлено: 13:04 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/teatr-1936013341.html
Что ждет Москву и Петербург этой весной
Самые интересные премьеры весны
Что ждет Москву и Петербург этой весной
В конце марта во всем мире отмечают День театра. Зрителям предлагают посмотреть разные спектакли — от классики до художественных экспериментов. О самых ярких... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T08:00
2024-03-27T13:04
культура
санкт-петербург
федор достоевский
андрей могучий
алексей толстой (писатель)
мхт имени а.п. чехова
театр наций
театр на бронной
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Жанна Старицына. В конце марта во всем мире отмечают День театра. Зрителям предлагают посмотреть разные спектакли — от классики до художественных экспериментов. О самых ярких весенних премьерах — в материале РИА Новости.Достоевский в подкастеВ Театре на Бронной переосмыслили роман Федора Достоевского "Униженные и оскорбленные". Режиссер спектакля "Гордая" Кирилл Вытоптов выбрал необычный формат подкаста: главный герой рассказывает о себе так, словно он жил в XIX веке. Таким образом удалось бережно осовременить роман."Когда я берусь за постановку классической литературы, мне всегда важно понять, как это будет соотноситься с сегодняшним днем. Не хотелось переносить действие романа "Униженные и оскорбленные" в современность, но и предлагать зрителю историческую реальность в чистом виде казалось странным. Роман написан от лица молодого литератора. Так возникла идея сюжетной рамки в виде литературного подкаста, где современный писатель рассказывает ведущим об идее перенести события своей жизни в XIX век. Такая мистификация позволила нам связать воедино два разных времени и добавить в действие игровой элемент, потому что герои романа периодически тоже становятся гостями подкаста, чтобы озвучить важные для них мысли и чувства", — рассказал Вытоптов РИА Новости."Дама с камелиями" в МХАТ имени Горького Михайловский театр привез из Петербурга в Москву премьеру оперы "Дама с камелиями" в постановке Владимира Кехмана. Показы состоятся на сцене МХАТ имени Горького 26 и 27 марта.Это новая версия знаменитого романа Александра Дюма "Дама с камелиями" и оперы Верди "Травиата".Действие спектакля перенесено в начало ХХ века — в эпоху великих потрясений и великого искусства. Теперь это история жизни русской балерины, которая вынуждена выбирать между сценой и чувствами. События 1917 года вынуждают Маргариту покинуть Петербург. Благодаря влиятельному покровителю — барону Дюфолю — в эмиграции в Италии девушка ни в чем не нуждается. Однако, уехав из России, танцовщица обнаруживает, что роскошная вилла на Капри больше похожа на золотую клетку, годы уходят, а вместе с ними утекают силы и талант.В спектакле используется синтез жанров — драмы, оперы, балета. Это дебют худрука Михайловского театра и гендиректора МХАТ имени Горького в качестве режиссера-постановщика оперы.Дерзкое кабаре и сказки Салтыкова-ЩедринаВ Театре Моссовета, на сцене "Под крышей", в марте стартуют показы "Кабаре "Гадюка" — режиссерского дебюта артистки Анны Галиновой по мотивам повести Алексея Толстого "Гадюка". Зрители увидят драму в атмосфере кабаре 1920-х со стрельбой и живой музыкой. А в апреле режиссер и художественный руководитель театра Евгений Марчелли представит свое видение легендарной комедии Мольера "Тартюф".В Театре сатиры 20 и 21 апреля пройдут премьерные показы спектакля "Сны мальчика. Сказки Щедрина". Режиссер Евгений Закиров с помощью историй Салтыкова-Щедрина "Дикий помещик", "Премудрый пискарь", "Верный Трезор" расскажет о нравственных проблемах человека. Главный герой постепенно разберется в сложном мире взрослых, а происходить это все будет в теплых, пасторальных декорациях с мягким светом, фантастическими образами и масками.Юбилейный Пушкин и новый "Гамлет"Театр Вахтангова отметил праздник премьерой "Повестей Пушкина" — в этом году в России отмечают 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича. Автор постановки, главный режиссер театра Анатолий Шульев рассказал, что спектакль посвящен хитросплетениям судьбы."Пушкин очень содержательный, таинственный. И эти тайны хочется разгадывать. За простым фасадом много чего спрятано. Мы будем говорить о времени, и ключевой посыл всей истории — мысль о том, что за смертью всегда следует новая жизнь и этот круговорот вечен", — отметил Шульев. В Театре Ермоловой в апреле покажут переосмысление "Гамлета" Уильяма Шекспира. От оригинальных героев в постановке остались разве что имена да несколько отсылок к классике. Режиссер Евгений Серзин призвал относиться к спектаклю как к самостоятельному произведению. "Гамлет" интересен еще и тем, что создала его команда молодых художников в рамках творческого эксперимента под названием "ПРОЕКТ [1,5]". По результатам open call организаторы предоставляют коллективу полтора миллиона рублей, полтора месяца и пространство Основной сцены для воплощения своей задумки в жизнь. По такому же принципу сделан спектакль "Медея" режиссера Василиоса Самуркаса. Его премьера также запланирована на апрель.Молодежная катастрофа и деревенская прозаНа Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова вспомнили о драме Кнута Гамсуна "Голод" — когда-то его пьесы регулярно были в репертуаре. Спектакль номинантки "Золотой маски" Елизаветы Бондарь получился молодежным и катастрофичным: главный герой, невостребованный писатель, из-за крайней нужды вынужден голодать. Находясь в пограничном эмоциональном состоянии, он пытается заполнить внутреннюю пустоту фантазиями. Его роль исполнил артист Театра Вахтангова Сергей Волков."Никто не может герою помочь, даже те, кто пытаются, уже не могут его вытащить. И он погружается в эту воронку все глубже и глубже. Мне кажется, это о таком состоянии человека, когда он начинает терять контакт с внешним миром и уходит во внутренний. Бесконечный монолог, который съедает его", — отметил Волков на пресс-конференции.А на Малой сцене Театра наций Мурат Абулкатинов поставил простую и эмоциональную историю первых чувств из романа Василия Аксенова "Десять посещений моей возлюбленной". На глазах зрителей старшеклассник Олег будет пытаться ухаживать за девочкой Таней из соседней деревни. Во время работы над проектом режиссер вместе с актерами посетил родные места писателя — деревню Ялань Красноярского края. На сцене постарались воссоздать поэзию тех мест, где тайга растянулась на тысячи километров. На Основной сцене театра на 20 и 21 мая запланировали премьеру спектакля по одному из самых известных романов Ивана Тургенева — "Отцы и дети". Режиссер — Семен Серзин. "Холопы" в ПетербургеВ Санкт-Петербурге в БДТ 14 и 15 марта прошла премьера спектакля Андрея Могучего по пьесе "Холопы" Петра Гнедича. В ней рассказывают о жизни знатной семьи времен Павла I. Роль главы семейства, княжны в инвалидном кресле, когда-то исполняла выдающаяся актриса Елена Гоголева на сцене Малого театра. В постановке Могучего ее играет Марина Игнатова. Спектакль идет более четырех часов, действие не прерывается даже во время игровых антрактов. Зрители первых показов отметили масштабность постановки и необычные художественные решения — оформление сцены постоянно меняется, создавая эффект кинопросмотра.Следующие премьерные показы — 26-28 апреля.
https://ria.ru/20240321/kalvarskiy-1934469990.html
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санкт-петербург, федор достоевский, андрей могучий, алексей толстой (писатель), мхт имени а.п. чехова, театр наций, театр на бронной, константин богомолов, театр, международный день театра, владимир кехман
Культура, Санкт-Петербург, Федор Достоевский, Андрей Могучий, Алексей Толстой (писатель), МХТ имени А.П. Чехова, Театр наций, Театр на Бронной, Константин Богомолов, Театр, Международный день театра, Владимир Кехман

Что ждет Москву и Петербург этой весной

© Фото : Ольга ПыткинаСцена из спектакля "Дама с камелиями" Михайловского театра (Санкт-Петербург)
Сцена из спектакля Дама с камелиями Михайловского театра (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : Ольга Пыткина
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Жанна Старицына. В конце марта во всем мире отмечают День театра. Зрителям предлагают посмотреть разные спектакли — от классики до художественных экспериментов. О самых ярких весенних премьерах — в материале РИА Новости.

Достоевский в подкасте

В Театре на Бронной переосмыслили роман Федора Достоевского "Униженные и оскорбленные". Режиссер спектакля "Гордая" Кирилл Вытоптов выбрал необычный формат подкаста: главный герой рассказывает о себе так, словно он жил в XIX веке. Таким образом удалось бережно осовременить роман.
© Фото : Театр на БроннойСпектакль "Гордая" в Театре на Бронной
Спектакль Гордая в Театре на Бронной
Спектакль "Гордая" в Театре на Бронной
© Фото : Театр на Бронной
1 из 3
© Фото : Театр на БроннойСпектакль "Гордая" в Театре на Бронной
Спектакль Гордая в Театре на Бронной
Спектакль "Гордая" в Театре на Бронной
© Фото : Театр на Бронной
2 из 3
© Фото : Театр на БроннойСпектакль "Гордая" в Театре на Бронной
Спектакль Гордая в Театре на Бронной
Спектакль "Гордая" в Театре на Бронной
© Фото : Театр на Бронной
3 из 3
Спектакль "Гордая" в Театре на Бронной
© Фото : Театр на Бронной
1 из 3
Спектакль "Гордая" в Театре на Бронной
© Фото : Театр на Бронной
2 из 3
Спектакль "Гордая" в Театре на Бронной
© Фото : Театр на Бронной
3 из 3
"Когда я берусь за постановку классической литературы, мне всегда важно понять, как это будет соотноситься с сегодняшним днем. Не хотелось переносить действие романа "Униженные и оскорбленные" в современность, но и предлагать зрителю историческую реальность в чистом виде казалось странным. Роман написан от лица молодого литератора. Так возникла идея сюжетной рамки в виде литературного подкаста, где современный писатель рассказывает ведущим об идее перенести события своей жизни в XIX век. Такая мистификация позволила нам связать воедино два разных времени и добавить в действие игровой элемент, потому что герои романа периодически тоже становятся гостями подкаста, чтобы озвучить важные для них мысли и чувства", — рассказал Вытоптов РИА Новости.
Сергей Кальварский
Режиссер Кальварский: нашей "элитке" полезно смотреть на себя со стороны
21 марта, 08:00

"Дама с камелиями" в МХАТ имени Горького

Михайловский театр привез из Петербурга в Москву премьеру оперы "Дама с камелиями" в постановке Владимира Кехмана. Показы состоятся на сцене МХАТ имени Горького 26 и 27 марта.
Это новая версия знаменитого романа Александра Дюма "Дама с камелиями" и оперы Верди "Травиата".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына

Репетиция премьерного спектакля "Дама с камелиями" Михайловского театра (Санкт-Петербург) на сцене МХАТ имени Горького

Репетиция премьерного спектакля Дама с камелиями Михайловского театра (Санкт-Петербург) на сцене МХАТ им.Горького

Репетиция премьерного спектакля "Дама с камелиями" Михайловского театра (Санкт-Петербург) на сцене МХАТ имени Горького

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
1 из 4
© Фото : Стас ЛевшинСцена из спектакля "Дама с камелиями" Михайловского театра (Санкт-Петербург)
Сцена из спектакля Дама с камелиями Михайловского театра (Санкт-Петербург)
Сцена из спектакля "Дама с камелиями" Михайловского театра (Санкт-Петербург)
© Фото : Стас Левшин
2 из 4
© Фото : Ольга ПыткинаСцена из спектакля "Дама с камелиями" Михайловского театра (Санкт-Петербург)
Сцена из спектакля Дама с камелиями Михайловского театра (Санкт-Петербург)
Сцена из спектакля "Дама с камелиями" Михайловского театра (Санкт-Петербург)
© Фото : Ольга Пыткина
3 из 4
© Фото : Марк ОличСцена из спектакля "Дама с камелиями" Михайловского театра (Санкт-Петербург)
Сцена из спектакля Дама с камелиями Михайловского театра (Санкт-Петербург)
Сцена из спектакля "Дама с камелиями" Михайловского театра (Санкт-Петербург)
© Фото : Марк Олич
4 из 4

Репетиция премьерного спектакля "Дама с камелиями" Михайловского театра (Санкт-Петербург) на сцене МХАТ имени Горького

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
1 из 4
Сцена из спектакля "Дама с камелиями" Михайловского театра (Санкт-Петербург)
© Фото : Стас Левшин
2 из 4
Сцена из спектакля "Дама с камелиями" Михайловского театра (Санкт-Петербург)
© Фото : Ольга Пыткина
3 из 4
Сцена из спектакля "Дама с камелиями" Михайловского театра (Санкт-Петербург)
© Фото : Марк Олич
4 из 4
Действие спектакля перенесено в начало ХХ века — в эпоху великих потрясений и великого искусства. Теперь это история жизни русской балерины, которая вынуждена выбирать между сценой и чувствами. События 1917 года вынуждают Маргариту покинуть Петербург. Благодаря влиятельному покровителю — барону Дюфолю — в эмиграции в Италии девушка ни в чем не нуждается. Однако, уехав из России, танцовщица обнаруживает, что роскошная вилла на Капри больше похожа на золотую клетку, годы уходят, а вместе с ними утекают силы и талант.
В спектакле используется синтез жанров — драмы, оперы, балета. Это дебют худрука Михайловского театра и гендиректора МХАТ имени Горького в качестве режиссера-постановщика оперы.

Дерзкое кабаре и сказки Салтыкова-Щедрина

В Театре Моссовета, на сцене "Под крышей", в марте стартуют показы "Кабаре "Гадюка" — режиссерского дебюта артистки Анны Галиновой по мотивам повести Алексея Толстого "Гадюка". Зрители увидят драму в атмосфере кабаре 1920-х со стрельбой и живой музыкой. А в апреле режиссер и художественный руководитель театра Евгений Марчелли представит свое видение легендарной комедии Мольера "Тартюф".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВид на здание Московского академического театра сатиры в Москве
Вид на здание Московского Академического театра сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вид на здание Московского академического театра сатиры в Москве
В Театре сатиры 20 и 21 апреля пройдут премьерные показы спектакля "Сны мальчика. Сказки Щедрина". Режиссер Евгений Закиров с помощью историй Салтыкова-Щедрина "Дикий помещик", "Премудрый пискарь", "Верный Трезор" расскажет о нравственных проблемах человека. Главный герой постепенно разберется в сложном мире взрослых, а происходить это все будет в теплых, пасторальных декорациях с мягким светом, фантастическими образами и масками.

Юбилейный Пушкин и новый "Гамлет"

Театр Вахтангова отметил праздник премьерой "Повестей Пушкина" — в этом году в России отмечают 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича. Автор постановки, главный режиссер театра Анатолий Шульев рассказал, что спектакль посвящен хитросплетениям судьбы.
© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова/Яна Овчинникова

Репетиция спектакля "Повести Пушкина" в Театре Вахтангова

Репетиция спектакля Повести Пушкина в театре Вахтангова

Репетиция спектакля "Повести Пушкина" в Театре Вахтангова

© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова/Яна Овчинникова
1 из 2
© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова/Яна Овчинникова

Репетиция спектакля "Повести Пушкина" в Театре Вахтангова

Репетиция спектакля Повести Пушкина в театре Вахтангова

Репетиция спектакля "Повести Пушкина" в Театре Вахтангова

© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова/Яна Овчинникова
2 из 2

Репетиция спектакля "Повести Пушкина" в Театре Вахтангова

© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова/Яна Овчинникова
1 из 2

Репетиция спектакля "Повести Пушкина" в Театре Вахтангова

© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова/Яна Овчинникова
2 из 2
"Пушкин очень содержательный, таинственный. И эти тайны хочется разгадывать. За простым фасадом много чего спрятано. Мы будем говорить о времени, и ключевой посыл всей истории — мысль о том, что за смертью всегда следует новая жизнь и этот круговорот вечен", — отметил Шульев.
В Театре Ермоловой в апреле покажут переосмысление "Гамлета" Уильяма Шекспира. От оригинальных героев в постановке остались разве что имена да несколько отсылок к классике. Режиссер Евгений Серзин призвал относиться к спектаклю как к самостоятельному произведению. "Гамлет" интересен еще и тем, что создала его команда молодых художников в рамках творческого эксперимента под названием "ПРОЕКТ [1,5]". По результатам open call организаторы предоставляют коллективу полтора миллиона рублей, полтора месяца и пространство Основной сцены для воплощения своей задумки в жизнь. По такому же принципу сделан спектакль "Медея" режиссера Василиоса Самуркаса. Его премьера также запланирована на апрель.

Молодежная катастрофа и деревенская проза

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актер Сергей Волков в сцене из спектакля "Голод" режиссера Елизаветы Бондарь в МХТ имени А. П. Чехова

Актер Сергей Волков в сцене из спектакля Голод режиссера Елизаветы Бондарь в МХТ имени А.П. Чехова

Актер Сергей Волков в сцене из спектакля "Голод" режиссера Елизаветы Бондарь в МХТ имени А. П. Чехова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актеры Павел Филиппов (слева) и Сергей Волков в сцене из спектакля "Голод" режиссера Елизаветы Бондарь в МХТ имени А. П. Чехова

Актеры Павел Филиппов и Сергей Волков в сцене из спектакля Голод режиссера Елизаветы Бондарь в МХТ имени А.П. Чехова

Актеры Павел Филиппов (слева) и Сергей Волков в сцене из спектакля "Голод" режиссера Елизаветы Бондарь в МХТ имени А. П. Чехова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 2

Актер Сергей Волков в сцене из спектакля "Голод" режиссера Елизаветы Бондарь в МХТ имени А. П. Чехова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 2

Актеры Павел Филиппов (слева) и Сергей Волков в сцене из спектакля "Голод" режиссера Елизаветы Бондарь в МХТ имени А. П. Чехова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 2
На Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова вспомнили о драме Кнута Гамсуна "Голод" — когда-то его пьесы регулярно были в репертуаре. Спектакль номинантки "Золотой маски" Елизаветы Бондарь получился молодежным и катастрофичным: главный герой, невостребованный писатель, из-за крайней нужды вынужден голодать. Находясь в пограничном эмоциональном состоянии, он пытается заполнить внутреннюю пустоту фантазиями. Его роль исполнил артист Театра Вахтангова Сергей Волков.
"Никто не может герою помочь, даже те, кто пытаются, уже не могут его вытащить. И он погружается в эту воронку все глубже и глубже. Мне кажется, это о таком состоянии человека, когда он начинает терять контакт с внешним миром и уходит во внутренний. Бесконечный монолог, который съедает его", — отметил Волков на пресс-конференции.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Государственного театра наций в Москве
Здание Государственного Театра Наций в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Государственного театра наций в Москве
А на Малой сцене Театра наций Мурат Абулкатинов поставил простую и эмоциональную историю первых чувств из романа Василия Аксенова "Десять посещений моей возлюбленной". На глазах зрителей старшеклассник Олег будет пытаться ухаживать за девочкой Таней из соседней деревни. Во время работы над проектом режиссер вместе с актерами посетил родные места писателя — деревню Ялань Красноярского края. На сцене постарались воссоздать поэзию тех мест, где тайга растянулась на тысячи километров.
На Основной сцене театра на 20 и 21 мая запланировали премьеру спектакля по одному из самых известных романов Ивана Тургенева — "Отцы и дети". Режиссер — Семен Серзин.

"Холопы" в Петербурге

В Санкт-Петербурге в БДТ 14 и 15 марта прошла премьера спектакля Андрея Могучего по пьесе "Холопы" Петра Гнедича.
© Фото : БДТ им Г.А. Товстоногова/Стас Левшин

Спектакль "Холопы" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

Спектакль Холопы в БДТ им Г.А. Товстоногова

Спектакль "Холопы" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

© Фото : БДТ им Г.А. Товстоногова/Стас Левшин
1 из 3
© Фото : БДТ им Г.А. Товстоногова/Стас Левшин

Спектакль "Холопы" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

Спектакль Холопы в БДТ им Г.А. Товстоногова

Спектакль "Холопы" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

© Фото : БДТ им Г.А. Товстоногова/Стас Левшин
2 из 3
© Фото : БДТ им Г.А. Товстоногова/Стас Левшин

Спектакль "Холопы" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

Спектакль Холопы в БДТ им Г.А. Товстоногова

Спектакль "Холопы" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

© Фото : БДТ им Г.А. Товстоногова/Стас Левшин
3 из 3

Спектакль "Холопы" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

© Фото : БДТ им Г.А. Товстоногова/Стас Левшин
1 из 3

Спектакль "Холопы" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

© Фото : БДТ им Г.А. Товстоногова/Стас Левшин
2 из 3

Спектакль "Холопы" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

© Фото : БДТ им Г.А. Товстоногова/Стас Левшин
3 из 3
В ней рассказывают о жизни знатной семьи времен Павла I. Роль главы семейства, княжны в инвалидном кресле, когда-то исполняла выдающаяся актриса Елена Гоголева на сцене Малого театра. В постановке Могучего ее играет Марина Игнатова. Спектакль идет более четырех часов, действие не прерывается даже во время игровых антрактов. Зрители первых показов отметили масштабность постановки и необычные художественные решения — оформление сцены постоянно меняется, создавая эффект кинопросмотра.
Следующие премьерные показы — 26-28 апреля.
Обложки книг Габриэля Гарсиа Маркеса Увидимся в августе, Максима Лео Герой со станции Фридрихштрассе и Имрана Махмуда Вы меня не знаете
Лучшие книжные новинки — 2024: что не пропустить весной
13 марта, 08:00
 
КультураСанкт-ПетербургФедор ДостоевскийАндрей МогучийАлексей Толстой (писатель)МХТ имени А.П. ЧеховаТеатр нацийТеатр на БроннойКонстантин БогомоловТеатрМеждународный день театраВладимир Кехман
 
 
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