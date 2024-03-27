https://ria.ru/20240327/teatr-1936013341.html

Что ждет Москву и Петербург этой весной

Самые интересные премьеры весны

Что ждет Москву и Петербург этой весной

В конце марта во всем мире отмечают День театра. Зрителям предлагают посмотреть разные спектакли — от классики до художественных экспериментов. О самых ярких... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T08:00

2024-03-27T08:00

2024-03-27T13:04

культура

санкт-петербург

федор достоевский

андрей могучий

алексей толстой (писатель)

мхт имени а.п. чехова

театр наций

театр на бронной

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Жанна Старицына. В конце марта во всем мире отмечают День театра. Зрителям предлагают посмотреть разные спектакли — от классики до художественных экспериментов. О самых ярких весенних премьерах — в материале РИА Новости.Достоевский в подкастеВ Театре на Бронной переосмыслили роман Федора Достоевского "Униженные и оскорбленные". Режиссер спектакля "Гордая" Кирилл Вытоптов выбрал необычный формат подкаста: главный герой рассказывает о себе так, словно он жил в XIX веке. Таким образом удалось бережно осовременить роман."Когда я берусь за постановку классической литературы, мне всегда важно понять, как это будет соотноситься с сегодняшним днем. Не хотелось переносить действие романа "Униженные и оскорбленные" в современность, но и предлагать зрителю историческую реальность в чистом виде казалось странным. Роман написан от лица молодого литератора. Так возникла идея сюжетной рамки в виде литературного подкаста, где современный писатель рассказывает ведущим об идее перенести события своей жизни в XIX век. Такая мистификация позволила нам связать воедино два разных времени и добавить в действие игровой элемент, потому что герои романа периодически тоже становятся гостями подкаста, чтобы озвучить важные для них мысли и чувства", — рассказал Вытоптов РИА Новости."Дама с камелиями" в МХАТ имени Горького Михайловский театр привез из Петербурга в Москву премьеру оперы "Дама с камелиями" в постановке Владимира Кехмана. Показы состоятся на сцене МХАТ имени Горького 26 и 27 марта.Это новая версия знаменитого романа Александра Дюма "Дама с камелиями" и оперы Верди "Травиата".Действие спектакля перенесено в начало ХХ века — в эпоху великих потрясений и великого искусства. Теперь это история жизни русской балерины, которая вынуждена выбирать между сценой и чувствами. События 1917 года вынуждают Маргариту покинуть Петербург. Благодаря влиятельному покровителю — барону Дюфолю — в эмиграции в Италии девушка ни в чем не нуждается. Однако, уехав из России, танцовщица обнаруживает, что роскошная вилла на Капри больше похожа на золотую клетку, годы уходят, а вместе с ними утекают силы и талант.В спектакле используется синтез жанров — драмы, оперы, балета. Это дебют худрука Михайловского театра и гендиректора МХАТ имени Горького в качестве режиссера-постановщика оперы.Дерзкое кабаре и сказки Салтыкова-ЩедринаВ Театре Моссовета, на сцене "Под крышей", в марте стартуют показы "Кабаре "Гадюка" — режиссерского дебюта артистки Анны Галиновой по мотивам повести Алексея Толстого "Гадюка". Зрители увидят драму в атмосфере кабаре 1920-х со стрельбой и живой музыкой. А в апреле режиссер и художественный руководитель театра Евгений Марчелли представит свое видение легендарной комедии Мольера "Тартюф".В Театре сатиры 20 и 21 апреля пройдут премьерные показы спектакля "Сны мальчика. Сказки Щедрина". Режиссер Евгений Закиров с помощью историй Салтыкова-Щедрина "Дикий помещик", "Премудрый пискарь", "Верный Трезор" расскажет о нравственных проблемах человека. Главный герой постепенно разберется в сложном мире взрослых, а происходить это все будет в теплых, пасторальных декорациях с мягким светом, фантастическими образами и масками.Юбилейный Пушкин и новый "Гамлет"Театр Вахтангова отметил праздник премьерой "Повестей Пушкина" — в этом году в России отмечают 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича. Автор постановки, главный режиссер театра Анатолий Шульев рассказал, что спектакль посвящен хитросплетениям судьбы."Пушкин очень содержательный, таинственный. И эти тайны хочется разгадывать. За простым фасадом много чего спрятано. Мы будем говорить о времени, и ключевой посыл всей истории — мысль о том, что за смертью всегда следует новая жизнь и этот круговорот вечен", — отметил Шульев. В Театре Ермоловой в апреле покажут переосмысление "Гамлета" Уильяма Шекспира. От оригинальных героев в постановке остались разве что имена да несколько отсылок к классике. Режиссер Евгений Серзин призвал относиться к спектаклю как к самостоятельному произведению. "Гамлет" интересен еще и тем, что создала его команда молодых художников в рамках творческого эксперимента под названием "ПРОЕКТ [1,5]". По результатам open call организаторы предоставляют коллективу полтора миллиона рублей, полтора месяца и пространство Основной сцены для воплощения своей задумки в жизнь. По такому же принципу сделан спектакль "Медея" режиссера Василиоса Самуркаса. Его премьера также запланирована на апрель.Молодежная катастрофа и деревенская прозаНа Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова вспомнили о драме Кнута Гамсуна "Голод" — когда-то его пьесы регулярно были в репертуаре. Спектакль номинантки "Золотой маски" Елизаветы Бондарь получился молодежным и катастрофичным: главный герой, невостребованный писатель, из-за крайней нужды вынужден голодать. Находясь в пограничном эмоциональном состоянии, он пытается заполнить внутреннюю пустоту фантазиями. Его роль исполнил артист Театра Вахтангова Сергей Волков."Никто не может герою помочь, даже те, кто пытаются, уже не могут его вытащить. И он погружается в эту воронку все глубже и глубже. Мне кажется, это о таком состоянии человека, когда он начинает терять контакт с внешним миром и уходит во внутренний. Бесконечный монолог, который съедает его", — отметил Волков на пресс-конференции.А на Малой сцене Театра наций Мурат Абулкатинов поставил простую и эмоциональную историю первых чувств из романа Василия Аксенова "Десять посещений моей возлюбленной". На глазах зрителей старшеклассник Олег будет пытаться ухаживать за девочкой Таней из соседней деревни. Во время работы над проектом режиссер вместе с актерами посетил родные места писателя — деревню Ялань Красноярского края. На сцене постарались воссоздать поэзию тех мест, где тайга растянулась на тысячи километров. На Основной сцене театра на 20 и 21 мая запланировали премьеру спектакля по одному из самых известных романов Ивана Тургенева — "Отцы и дети". Режиссер — Семен Серзин. "Холопы" в ПетербургеВ Санкт-Петербурге в БДТ 14 и 15 марта прошла премьера спектакля Андрея Могучего по пьесе "Холопы" Петра Гнедича. В ней рассказывают о жизни знатной семьи времен Павла I. Роль главы семейства, княжны в инвалидном кресле, когда-то исполняла выдающаяся актриса Елена Гоголева на сцене Малого театра. В постановке Могучего ее играет Марина Игнатова. Спектакль идет более четырех часов, действие не прерывается даже во время игровых антрактов. Зрители первых показов отметили масштабность постановки и необычные художественные решения — оформление сцены постоянно меняется, создавая эффект кинопросмотра.Следующие премьерные показы — 26-28 апреля.

https://ria.ru/20240321/kalvarskiy-1934469990.html

https://ria.ru/20240313/knigi-1931746735.html

санкт-петербург

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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