https://ria.ru/20260212/abdrazakov--2073908564.html
Михайловский театр может возглавить Абдразаков, сообщил источник
Михайловский театр может возглавить Абдразаков, сообщил источник - РИА Новости, 12.02.2026
Михайловский театр может возглавить Абдразаков, сообщил источник
Художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета, народный артист РФ Ильдар Абдразаков может возглавить Михайловский театр в... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:17:00+03:00
2026-02-12T14:17:00+03:00
2026-02-12T14:18:00+03:00
культура
ильдар абдразаков
михайловский театр
санкт-петербург
новости культуры
владимир кехман
россия
александр соловьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064524812_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_21f2c624628c670741822c7cfddfaddd.jpg
https://ria.ru/20251210/abdrazakov-2061157107.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064524812_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_db9445512712aab0c9f57736857f42c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ильдар абдразаков, михайловский театр, санкт-петербург, новости культуры, владимир кехман, россия, александр соловьев
Культура, Ильдар Абдразаков, Михайловский театр, Санкт-Петербург, Новости культуры, Владимир Кехман, Россия, Александр Соловьев
Михайловский театр может возглавить Абдразаков, сообщил источник
РИА Новости: Михайловский театр в Петербурге может возглавить Ильдар Абдразаков