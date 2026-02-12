Рейтинг@Mail.ru
Михайловский театр может возглавить Абдразаков, сообщил источник
Культура
Культура
 
14:17 12.02.2026
Михайловский театр может возглавить Абдразаков, сообщил источник
Михайловский театр может возглавить Абдразаков, сообщил источник - РИА Новости, 12.02.2026
Михайловский театр может возглавить Абдразаков, сообщил источник
Художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета, народный артист РФ Ильдар Абдразаков может возглавить Михайловский театр в... РИА Новости, 12.02.2026
Михайловский театр может возглавить Абдразаков, сообщил источник

РИА Новости: Михайловский театр в Петербурге может возглавить Ильдар Абдразаков

Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета, народный артист РФ Ильдар Абдразаков может возглавить Михайловский театр в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник.
Бывший художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман в январе покинул этот пост после почти 19 лет работы. Исполняющим обязанности худрука был назначен музыкальный руководитель – главный дирижер театра Александр Соловьев.
"Сейчас вопрос с поиском художественного руководителя в Михайловский театр стоит очень остро. Появился достойный кандидат — известная фигура в сфере классической музыки Ильдар Абдразаков", - рассказал источник.
Абдразаков – всемирно известный оперный певец, режиссер, общественный деятель. народный артист Российской Федерации. Возглавляет Севастопольский театр оперы и балета с декабря 2024 года.
Оперный певец Ильдар Абдразаков
Оперному певцу Ильдару Абдразакову присвоили звание народного артиста
10 декабря 2025, 15:56
 
Культура
 
 
