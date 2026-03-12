https://ria.ru/20260312/tsiskaridze-2080177592.html
Цискаридзе призвал Абдразакова вернуть Михайловскому театру его лицо
Цискаридзе призвал Абдразакова вернуть Михайловскому театру его лицо - РИА Новости, 12.03.2026
Цискаридзе призвал Абдразакова вернуть Михайловскому театру его лицо
Народный артист России Николай Цискаридзе считает, что Ильдар Абдразаков как новый художественный руководитель Михайловского театра должен вернуть учреждению... РИА Новости, 12.03.2026
Цискаридзе призвал Абдразакова вернуть Михайловскому театру его лицо
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Народный артист России Николай Цискаридзе считает, что Ильдар Абдразаков как новый художественный руководитель Михайловского театра должен вернуть учреждению его истинное лицо.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду представил коллективу Михайловского театра народного артиста РФ Ильдара Абдразакова в качестве нового художественного руководителя.
"Очень важно заняться репертуаром, потому что у этого театра должно, прежде всего, появиться свое лицо - такое, каким оно было. Нельзя бездумно повторять названия главных театров страны", - сказал Цискаридзе в беседе с РИА Новости.
Цискаридзе
напомнил, что Михайловский театр
(ранее Ленинградский академический Малый оперный театр (МАЛЕГОТ) - ред.) и Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, прежде всего, были экспериментальными.
"В этих театрах создавались те шедевры, которые потом переносились на главные подмостки не только нашей страны, но и всего мира", - отметил он.
Цискаридзе пожелал Абдразакову
на новой должности большой удачи.
"Считаю, что это замечательно, что большой мастер берет под свое крыло театр с такой большой и значительной историей", - заключил он.
Бывший художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман
в январе покинул пост спустя почти 19 лет работы. Исполняющим обязанности худрука был назначен музыкальный руководитель – главный дирижер театра Александр Соловьев
.
Абдразаков – всемирно известный оперный певец, режиссер, общественный деятель, народный артист России
. Возглавляет Севастопольский театр оперы и балета с декабря 2024 года.