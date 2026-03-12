Цискаридзе призвал Абдразакова вернуть Михайловскому театру его лицо

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Народный артист России Николай Цискаридзе считает, что Ильдар Абдразаков как новый художественный руководитель Михайловского театра должен вернуть учреждению его истинное лицо.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду представил коллективу Михайловского театра народного артиста РФ Ильдара Абдразакова в качестве нового художественного руководителя.

"Очень важно заняться репертуаром, потому что у этого театра должно, прежде всего, появиться свое лицо - такое, каким оно было. Нельзя бездумно повторять названия главных театров страны", - сказал Цискаридзе в беседе с РИА Новости.

Цискаридзе напомнил, что Михайловский театр (ранее Ленинградский академический Малый оперный театр (МАЛЕГОТ) - ред.) и Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, прежде всего, были экспериментальными.

"В этих театрах создавались те шедевры, которые потом переносились на главные подмостки не только нашей страны, но и всего мира", - отметил он.

Цискаридзе пожелал Абдразакову на новой должности большой удачи.

"Считаю, что это замечательно, что большой мастер берет под свое крыло театр с такой большой и значительной историей", - заключил он.

Бывший художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман в январе покинул пост спустя почти 19 лет работы. Исполняющим обязанности худрука был назначен музыкальный руководитель – главный дирижер театра Александр Соловьев