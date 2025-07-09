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С главой МХАТ Кехманом проходят следственные действия, сообщил источник - РИА Новости, 09.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:01 09.07.2025 (обновлено: 17:20 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/kehman-2028180345.html
С главой МХАТ Кехманом проходят следственные действия, сообщил источник
С главой МХАТ Кехманом проходят следственные действия, сообщил источник - РИА Новости, 09.07.2025
С главой МХАТ Кехманом проходят следственные действия, сообщил источник
Следственные действия проходят с гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 09.07.2025
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россия
владимир кехман
михайловский театр
культура
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следственные действия проходят с гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом, сообщил РИА Новости осведомленный источник."С Кехманом проходят следственные действия", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.Информации о процессуальном статусе Кехмана пока нет.Владимир Кехман был назначен гендиректором МХАТ им. М. Горького осенью 2021 года. С 2007 года он занимает пост худрука Михайловского театра.
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россия, владимир кехман, михайловский театр
Россия, Владимир Кехман, Михайловский театр, Культура
С главой МХАТ Кехманом проходят следственные действия, сообщил источник

С гендиректором МХАТ Кехманом проходят следственные действия

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВладимир Кехман
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Владимир Кехман. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следственные действия проходят с гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"С Кехманом проходят следственные действия", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
Информации о процессуальном статусе Кехмана пока нет.
Владимир Кехман был назначен гендиректором МХАТ им. М. Горького осенью 2021 года. С 2007 года он занимает пост худрука Михайловского театра.
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