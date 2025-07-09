https://ria.ru/20250709/kehman-2028180345.html

С главой МХАТ Кехманом проходят следственные действия, сообщил источник

С главой МХАТ Кехманом проходят следственные действия, сообщил источник - РИА Новости, 09.07.2025

С главой МХАТ Кехманом проходят следственные действия, сообщил источник

Следственные действия проходят с гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:01:00+03:00

2025-07-09T17:01:00+03:00

2025-07-09T17:20:00+03:00

россия

владимир кехман

михайловский театр

культура

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следственные действия проходят с гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом, сообщил РИА Новости осведомленный источник."С Кехманом проходят следственные действия", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.Информации о процессуальном статусе Кехмана пока нет.Владимир Кехман был назначен гендиректором МХАТ им. М. Горького осенью 2021 года. С 2007 года он занимает пост худрука Михайловского театра.

https://ria.ru/20240905/kekhman-1970622803.html

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2025

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россия, владимир кехман, михайловский театр