Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр
16:49 11.03.2026 (обновлено: 18:01 11.03.2026)
Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр
Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр
Художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета, народный артист РФ Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр в... РИА Новости, 11.03.2026
Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета, народный артист РФ Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в среду представил творческому коллективу театра Абдразакова в качестве нового худрука.
"Я уверен, что нас ждут великие дела. Когда театр закроется на реконструкцию, мы все равно будем продолжать работать, и я уверен, что у нас все будет хорошо", - сказал Абдразаков.
Он поблагодарил творческий коллектив Михайловского театра за тёплый приём и пообещал сделать так, чтобы каждый артист получал удовольствие от выхода на сцену.
Бывший художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман в январе покинул этот пост после почти 19 лет работы. Исполняющим обязанности худрука был назначен музыкальный руководитель – главный дирижер театра Александр Соловьев.
Абдразаков – всемирно известный оперный певец, режиссер, общественный деятель. народный артист Российской Федерации. Возглавляет Севастопольский театр оперы и балета с декабря 2024 года.
Опера П. И. Чайковского Пиковая дама в постановке Владимира Кехмана в Михайловском театре - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Михайловский театр представил новаторскую постановку оперы "Пиковая дама"
5 сентября 2025, 14:40
 
КультураСанкт-ПетербургАлександр БегловВладимир КехманАлександр СоловьевМихайловский театрИльдар Абдразаков
 
 
