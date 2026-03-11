С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета, народный артист РФ Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в среду представил творческому коллективу театра Абдразакова в качестве нового худрука.
«
"Я уверен, что нас ждут великие дела. Когда театр закроется на реконструкцию, мы все равно будем продолжать работать, и я уверен, что у нас все будет хорошо", - сказал Абдразаков.
Он поблагодарил творческий коллектив Михайловского театра за тёплый приём и пообещал сделать так, чтобы каждый артист получал удовольствие от выхода на сцену.
Бывший художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман в январе покинул этот пост после почти 19 лет работы. Исполняющим обязанности худрука был назначен музыкальный руководитель – главный дирижер театра Александр Соловьев.
Абдразаков – всемирно известный оперный певец, режиссер, общественный деятель. народный артист Российской Федерации. Возглавляет Севастопольский театр оперы и балета с декабря 2024 года.
