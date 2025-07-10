Рейтинг@Mail.ru
Директору МХАТа предъявили обвинения в растрате - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 10.07.2025 (обновлено: 19:51 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/kekhman-2028429136.html
Директору МХАТа предъявили обвинения в растрате
Директору МХАТа предъявили обвинения в растрате - РИА Новости, 10.07.2025
Директору МХАТа предъявили обвинения в растрате
Гендиректора МХАТа Владимира Кехмана обвинили в растрате, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:39:00+03:00
2025-07-10T19:51:00+03:00
владимир кехман
происшествия
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028277611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4957a2b2528fbfa8bfdc0d9b20411dc.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Гендиректора МХАТа Владимира Кехмана обвинили в растрате, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Ему предъявлено обвинение в растрате", — сказал собеседник агентства.По статье 160 Уголовного кодекса Кехману может грозить от штрафа в 120 тысяч рублей до десяти лет лишения свободы.Накануне источник сообщил РИА Новости, что с Кехманом проводятся следственные действия. Несколько СМИ уточняли, что утром у него прошли обыски. Следственные и правоохранительные органы официально ситуацию пока не комментировали.По данным ФССП, у Кехмана огромные долги по кредитам, большая часть из которых тянется за ним с 2021 года. Общая сумма долга превышает 17,8 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250709/kehman-2028221778.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028277611_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_78a23403b2bd28cef4e54131c769ae52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир кехман, происшествия, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Владимир Кехман, Происшествия, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Директору МХАТа предъявили обвинения в растрате

Директору МХАТа Кехману предъявили обвинения в растрате

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВладимир Кехман
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Владимир Кехман. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Гендиректора МХАТа Владимира Кехмана обвинили в растрате, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Ему предъявлено обвинение в растрате", — сказал собеседник агентства.
По статье 160 Уголовного кодекса Кехману может грозить от штрафа в 120 тысяч рублей до десяти лет лишения свободы.
Накануне источник сообщил РИА Новости, что с Кехманом проводятся следственные действия. Несколько СМИ уточняли, что утром у него прошли обыски.
Следственные и правоохранительные органы официально ситуацию пока не комментировали.
По данным ФССП, у Кехмана огромные долги по кредитам, большая часть из которых тянется за ним с 2021 года. Общая сумма долга превышает 17,8 миллиарда рублей.
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Полицейских у дома Кехмана заметили рано утром
9 июля, 20:21
 
Владимир КехманПроисшествияРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала