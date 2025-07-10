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Директору МХАТа предъявили обвинения в растрате
Директору МХАТа предъявили обвинения в растрате - РИА Новости, 10.07.2025
Директору МХАТа предъявили обвинения в растрате
Гендиректора МХАТа Владимира Кехмана обвинили в растрате, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:39:00+03:00
2025-07-10T18:39:00+03:00
2025-07-10T19:51:00+03:00
владимир кехман
происшествия
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Гендиректора МХАТа Владимира Кехмана обвинили в растрате, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Ему предъявлено обвинение в растрате", — сказал собеседник агентства.По статье 160 Уголовного кодекса Кехману может грозить от штрафа в 120 тысяч рублей до десяти лет лишения свободы.Накануне источник сообщил РИА Новости, что с Кехманом проводятся следственные действия. Несколько СМИ уточняли, что утром у него прошли обыски. Следственные и правоохранительные органы официально ситуацию пока не комментировали.По данным ФССП, у Кехмана огромные долги по кредитам, большая часть из которых тянется за ним с 2021 года. Общая сумма долга превышает 17,8 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250709/kehman-2028221778.html
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владимир кехман, происшествия, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Владимир Кехман, Происшествия, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Директору МХАТа предъявили обвинения в растрате
Директору МХАТа Кехману предъявили обвинения в растрате