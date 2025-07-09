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Полицейских у дома Кехмана заметили рано утром - РИА Новости, 09.07.2025
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Культура
 
20:21 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/kehman-2028221778.html
Полицейских у дома Кехмана заметили рано утром
Полицейских у дома Кехмана заметили рано утром - РИА Новости, 09.07.2025
Полицейских у дома Кехмана заметили рано утром
Сотрудники ресторана в центре Москвы, который находится в доме, где, предположительно, живет гендиректор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман, рассказали РИА Новости, 09.07.2025
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культура
происшествия
москва
владимир кехман
мхат имени м. горького
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сотрудники ресторана в центре Москвы, который находится в доме, где, предположительно, живет гендиректор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман, рассказали РИА Новости, что сотрудники полиции приехали рано утром. В среду осведомленный источник РИА Новости сказал, что с Кехманом проводятся следственные действия. Ряд СМИ сообщал, что утром у него прошли обыски. Информации о процессуальном статусе Кехмана пока нет. Как рассказали сотрудники ресторана, который находится в доме в центре Москвы - там же, предположительно, расположена и квартира, в которой проживает сам Кехман, - они видели нескольких полицейских утром, когда те заходили в подъезд, однако самого гендиректора работники заведения не наблюдали в то время.
https://ria.ru/20250709/kehman-2028180345.html
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происшествия, москва, владимир кехман, мхат имени м. горького
Культура, Происшествия, Москва, Владимир Кехман, МХАТ имени М. Горького
Полицейских у дома Кехмана заметили рано утром

Полицейских у дома в Москве, где, вероятно, живет Кехман, заметили рано утром

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВладимир Кехман
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Владимир Кехман. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сотрудники ресторана в центре Москвы, который находится в доме, где, предположительно, живет гендиректор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман, рассказали РИА Новости, что сотрудники полиции приехали рано утром.
В среду осведомленный источник РИА Новости сказал, что с Кехманом проводятся следственные действия. Ряд СМИ сообщал, что утром у него прошли обыски. Информации о процессуальном статусе Кехмана пока нет.
Как рассказали сотрудники ресторана, который находится в доме в центре Москвы - там же, предположительно, расположена и квартира, в которой проживает сам Кехман, - они видели нескольких полицейских утром, когда те заходили в подъезд, однако самого гендиректора работники заведения не наблюдали в то время.
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
С главой МХАТ Кехманом проходят следственные действия, сообщил источник
Вчера, 17:01
 
КультураПроисшествияМоскваВладимир КехманМХАТ имени М. Горького
 
 
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