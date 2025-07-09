https://ria.ru/20250709/kehman-2028221778.html

Полицейских у дома Кехмана заметили рано утром

Полицейских у дома Кехмана заметили рано утром - РИА Новости, 09.07.2025

Полицейских у дома Кехмана заметили рано утром

Сотрудники ресторана в центре Москвы, который находится в доме, где, предположительно, живет гендиректор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман, рассказали РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T20:21:00+03:00

2025-07-09T20:21:00+03:00

2025-07-09T20:21:00+03:00

культура

происшествия

москва

владимир кехман

мхат имени м. горького

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сотрудники ресторана в центре Москвы, который находится в доме, где, предположительно, живет гендиректор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман, рассказали РИА Новости, что сотрудники полиции приехали рано утром. В среду осведомленный источник РИА Новости сказал, что с Кехманом проводятся следственные действия. Ряд СМИ сообщал, что утром у него прошли обыски. Информации о процессуальном статусе Кехмана пока нет. Как рассказали сотрудники ресторана, который находится в доме в центре Москвы - там же, предположительно, расположена и квартира, в которой проживает сам Кехман, - они видели нескольких полицейских утром, когда те заходили в подъезд, однако самого гендиректора работники заведения не наблюдали в то время.

https://ria.ru/20250709/kehman-2028180345.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, владимир кехман, мхат имени м. горького