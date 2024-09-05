https://ria.ru/20240905/kekhman-1970622803.html

"Это подвиг": как европейские друзья помогли Кехману и МХАТ имени Горького

"Это подвиг": как европейские друзья помогли Кехману и МХАТ имени Горького - РИА Новости, 05.09.2024

"Это подвиг": как европейские друзья помогли Кехману и МХАТ имени Горького

Во МХАТ имени Горького 5 сентября открывается новый сезон. За лето театр стал еще более технологичным и стильным. Особенно это касается помещений, которые не... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:02

2024-09-05T08:02

2024-09-05T08:04

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Во МХАТ имени Горького 5 сентября открывается новый сезон. За лето театр стал еще более технологичным и стильным. Особенно это касается помещений, которые не видны публике. Но их точно оценят артисты и другие сотрудники. Генеральный директор МХАТа Владимир Кехман рассказал в интервью РИА Новости, как он собирается сделать здесь самую современную площадку для показа драматических и музыкальных спектаклей.— Поразительная вещь — то, что мы открываем новый сезон 150-м показом спектакля "Женщины Есенина", который принес, мне кажется, не только известность новому МХАТ имени Горького, но и огромный финансовый успех. У нас сборы по этому спектаклю были уже более 500 миллионов рублей. Он помог нам практически дать работу 55 артистам. Плюс это огромный опыт для ХПЧ (художественно-постановочной части), потому что это очень сложный в исполнении спектакль. Он завоевал практически все крупные города России.— Театр гастролировал с этим спектаклем сейчас, летом?— Не только сейчас, он постоянно гастролирует! И не просто гастролирует, а уже имеет два дополнительных сета декораций. Чтобы спектакль "Женщины Есенина" мог постоянно показываться в Новосибирске и Санкт-Петербурге.— То есть, получается, труппа просто приезжает на гастроли, а у нее там уже готовые декорации, которые не нужно возить с собой? Это, помимо решения логистических и организационных вопросов, как-то выгодно по финансам?— Да, именно. И с точки зрения финансовой, чтобы вы понимали, сет, который сделали в Петербурге, мы уже окупили после двух показов.— В новом сезоне этот спектакль, я вижу, снова хедлайнер, за два предстоящих месяца намечено более 30 показов в Москве.— Да, мы им открываемся, работаем два месяца и после этого закрываем МХАТ на 11 месяцев.— Как так? Вы вроде только провели здесь грандиозный ремонт, ввели новые спектакли, зачем закрываться опять?— Нам нужно еще сделать полностью так называемую верхнюю механизацию, и после этого МХАТ станет полностью рабочим — на ближайшие 50 лет. В нем будет сделано все необходимое для современного театра.— А что эти 11 месяцев будет делать коллектив?— Наш репертуар сейчас скромный (с точки зрения количества названий), поэтому за эти месяцы мы будем готовить пять новых премьер. И будем гастролировать, конечно.— То есть простоя не будет?— А у нас простоя как такового не бывает. К тому же многие наши артисты часто снимаются в кино и сериалах. А сейчас у них вообще благодать: не надо ничего согласовывать, гастроли расписаны. Я даже где-то со страхом думаю, какое количество съемок они еще наберут и сколько времени у них останется на работу на основной сцене. С другой стороны, у нас много новых молодых актеров, которые будут задействованы в премьерах.— А почему сейчас во МХАТе мало спектаклей?— Дело в том, что из-за специфики этой большой сцены драматический репертуар, как оказалось, очень ограничен. Здесь невозможно показывать какие-то камерные вещи — действительно очень большая сцена. Эта площадка, этот театр все-таки должен был быть музыкальным, с оперными и балетными спектаклями. Мне это уже точно понятно.И есть еще один момент, которого я не ожидал после большого опыта работы в музыкальных театрах. Драматические артисты очень ревностно относятся к своему участию в спектакле, не хотят ни с кем делить-чередовать свою роль. В музыкальных театрах не существует таких проблем: в блоке из пяти спектаклей может сначала один состав участвовать, потом другой. Здесь же я столкнулся с позицией: "Если возьмете звезду на эту роль — я вводиться в спектакль не буду". Мне это нравится — что наши артисты уверены, что они сыграют лучше, чем приглашенные звезды.— Сам зал, я смотрю, становится все шикарнее. Внутри красиво и стильно, удобные кресла, какая-то невероятная оркестровая яма.— Это блистательный зал — со многих точек зрения. И да, к сезону мы усовершенствовали оркестровую яму: она единственная такая в Москве. Теперь у нас уникальная "нижняя механизация". Когда нужно, VIP-партер вместимостью 100 зрительских кресел исчезает и превращается в большую удобную оркестровую яму. Весь этот процесс занимает пять минут!— А раньше?— А раньше пять часов! Сейчас же мы можем, условно говоря, днем показывать драму, а вечером балет.— Кто спроектировал это сценическое чудо?— Для нас это сделали наши друзья в Европе. Проект задумывался еще до всех этих жестких санкций и ограничений, и наши европейские коллеги совершили подвиг, поставив нам это оборудование.— Интерьер тоже обновили? Все заиграло сложными, глубокими цветами.— Мне приятно, когда говорят: вы вернули красоту интерьера, как будто здесь все так и было. Но мы знаем и помним, как здесь все было. А сейчас это невероятно стильное помещение, везде такой брутализм, и мы добавили петербургского шика немного.— При этом эстетика 70-80-х годов, эстетика МХАТа сохранилась.— Да-да, конечно! Все интерьеры мы восстановили, всю мебель — это же все кубасовская мебель (Владимир Кубасов — главный архитектор здания МХАТа, построенного в начале 70-х годов. — Прим. ред.). Мы ее реставрировали, перетянули, сделали по его проектам.— У вас еще и служебный вход преобразился?— Да, он теперь очень красивый, приятно на работу приходить будет всем. А какие гримерные сделали! Удобные, большие, с душами, все комфортно.— И новый буфет тоже для сотрудников или для всех желающих?— Новый буфет, точнее, это полноценная столовая для сотрудников — такой красивой нет ни в одном нашем театре. Это прямо произведение искусства, я считаю. И, конечно, будем приглашать работников нашего любимого Минкульта и других соседних ведомств у нас столоваться. Мы здесь можем принять в день до 250 человек. Дизайн, удобное зонирование, трансляции спектаклей, "умные экраны" с подробным расписанием и своя, домашняя еда. Хоть банкеты устраивай (а так и будет).— А здесь, кстати, наливают?— Будут наливать! Мы договорились с артистами, что только после завершения спектаклей. Творческим людям нужно порой расслабиться. Так пусть они это делают здесь, если хотят, а не бродят ночью по барам.

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Партер-трансформер в зрительном зале МХАТ им.Горького Партер-трансформер в зрительном зале МХАТ им.Горького. 2024-09-05T08:02 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Мельникова https://cdnn21.img.ria.ru/images/155624/30/1556243018_0:0:2048:2048_100x100_80_0_0_6b2c412c3ff43a1fc483bbe90d62fa4b.jpg

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