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Биография Сергея Меликова
Биография Сергея Меликова - РИА Новости, 14.10.2021
Биография Сергея Меликова
Сергей Алимович Меликов родился 12 сентября 1965 года в городе Орехово-Зуево Московской области. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:04
2021-10-14T16:58
справки
орехово-зуево
сергей меликов
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Сергей Алимович Меликов родился 12 сентября 1965 года в городе Орехово-Зуево Московской области.В 1986 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР (ныне Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии РФ). В 1994 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2011 году – военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.В 1986-1991 годах служил в управлении внутренних войск МВД СССР по Украине и Молдавии.В 1994 году был переведен в Северо-Кавказский округ внутренних войск МВД России. Занимал должности старшего помощника начальника штаба полка, командира батальона дивизии оперативного назначения (1994-1995), старшего офицера отделения войсковой разведки отдела разведки штаба (1995-1996), начальника штаба – заместителя командира полка оперативного назначения дивизии оперативного назначения (1996-1997). Участвовал в боевых действиях в ходе первой чеченской кампании (1994-1996).С 1997 года был командиром 2-го полка Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского.С марта 2001 года – заместитель командира, с июня 2002 года по апрель 2008 года – командир дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского.С апреля 2008 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Центрального регионального командования внутренних войск МВД РФ.В сентябре 2011 года был назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ – первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России.8 мая 2014 года Меликов был назначен первым заместителем начальника главного штаба внутренних войск МВД РФ.12 мая 2014 года был назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Возглавлял округ до 28 июля 2016 года.С 28 июля 2016 года по 30 сентября 2019 года – первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ. 27 сентября 2019 года Сергей Меликов был назначен сенатором от Ставропольского края. 5 октября 2020 года Сергей Меликов был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана. 14 октября 2020 года Народное собрание Дагестана избрало Сергея Меликова главой региона.Имеет звание генерал-полковника (2016).Награжден орденом "За военные заслуги" (1999), орденом Почета (2008), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами (2014), орденом Александра Невского (2015) и орденом Мужества (2018). Имеет право ношения крапового берета (с 1996 года).Женат, есть сын.Сумма задекларированного дохода в 2020 году составила более 4,9 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки, орехово-зуево, сергей меликов
15:04 14.10.2021 (обновлено: 16:58 14.10.2021)
 

Биография Сергея Меликова

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов на совещании в Пятигорске
 Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов на совещании в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Алимович Меликов родился 12 сентября 1965 года в городе Орехово-Зуево Московской области.
В 1986 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР (ныне Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии РФ). В 1994 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2011 году – военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
В 1986-1991 годах служил в управлении внутренних войск МВД СССР по Украине и Молдавии.
В 1994 году был переведен в Северо-Кавказский округ внутренних войск МВД России. Занимал должности старшего помощника начальника штаба полка, командира батальона дивизии оперативного назначения (1994-1995), старшего офицера отделения войсковой разведки отдела разведки штаба (1995-1996), начальника штаба – заместителя командира полка оперативного назначения дивизии оперативного назначения (1996-1997). Участвовал в боевых действиях в ходе первой чеченской кампании (1994-1996).
С 1997 года был командиром 2-го полка Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского.
С марта 2001 года – заместитель командира, с июня 2002 года по апрель 2008 года – командир дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского.
С апреля 2008 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Центрального регионального командования внутренних войск МВД РФ.
В сентябре 2011 года был назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ – первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России.
8 мая 2014 года Меликов был назначен первым заместителем начальника главного штаба внутренних войск МВД РФ.
12 мая 2014 года был назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Возглавлял округ до 28 июля 2016 года.
С 28 июля 2016 года по 30 сентября 2019 года – первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ.
27 сентября 2019 года Сергей Меликов был назначен сенатором от Ставропольского края.
5 октября 2020 года Сергей Меликов был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана.
14 октября 2020 года Народное собрание Дагестана избрало Сергея Меликова главой региона.
Имеет звание генерал-полковника (2016).
Награжден орденом "За военные заслуги" (1999), орденом Почета (2008), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами (2014), орденом Александра Невского (2015) и орденом Мужества (2018). Имеет право ношения крапового берета (с 1996 года).
Женат, есть сын.
Сумма задекларированного дохода в 2020 году составила более 4,9 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиОрехово-ЗуевоСергей Меликов
 
 
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