В Дагестане построят новое жилье для людей из потенциальных зон подтопления

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 1 мая – РИА Новости. Новое жилье планируется построить в Дагестане для переселения людей, проживающих в потенциально опасных зонах подтопления, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Сергей Меликов.
Пятого апреля в Махачкале во время дождя из-за подмыва грунта произошло обрушение многоквартирного жилого дома на улице Айвазовского – трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому. Из четырех соседних домов эвакуированы около 300 человек, пострадавших нет.
"Есть такие амбициозные программы, на которых я настаиваю, - это проработать и реализовать возможность строительства новых жилых массивов, участков, поселений для переселения людей из оползневых и потенциально опасных зон подтопления", - сказал Меликов, отвечая на вопрос о решениях для профилактики последствий при подобных происшествиях.
Глава Дагестана подчеркнул, что сейчас необходимо обеспечить людей всеми положенными компенсациями за повреждение или утрату жилья при подтоплениях, оползнях и обвалах скал, которые произошли в регионе в конце марта – начале апреля.
Кавказский инвестиционный форум прошел в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.