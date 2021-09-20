https://ria.ru/20210920/dagestan-1750938870.html

Путин представил три кандидатуры на пост главы Дагестана

Путин представил три кандидатуры на пост главы Дагестана - РИА Новости, 20.09.2021

Путин представил три кандидатуры на пост главы Дагестана

Президент РФ Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Дагестана, в их числе врио главы республики Сергей Меликов, сообщается на сайте Народного... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:02

2021-09-20T12:02

2021-09-20T12:02

политика

ставропольский край

владимир путин

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владимир васильев

республика дагестан

сергей меликов

россия

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МАХАЧКАЛА, 20 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Дагестана, в их числе врио главы республики Сергей Меликов, сообщается на сайте Народного собрания региона.Выборы главы Дагестана состоятся 14 октября, парламент республики выберет главу региона из предложенных президентом РФ кандидатур."Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин представил в Народное собрание Республики Дагестан следующие кандидатуры для избрания на должность главы Республики Дагестан: Абдулхаликов Самир Касумович - член избирательной комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса; Давдиев Камил Магомедович - заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан; Меликов Сергей Алимович - временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан", – сказано в сообщении.Путин 5 октября 2020 года принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева, назначив его своим советником. Врио руководителя республики был назначен член Совета Федерации от Ставропольского края Меликов.

https://ria.ru/20210607/otstavka-1736027456.html

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политика, ставропольский край, владимир путин, совет федерации рф, владимир васильев, республика дагестан, сергей меликов, россия