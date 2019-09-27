Первого замглавы Росгвардии Меликова назначили сенатором от Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов назначен сенатором Совета Федерации от Ставропольского края постановлением главы региона Владимира Владимирова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора региона.

В пятницу Владимиров официально вступил в должность губернатора Ставропольского края.

В тройке кандидатов также были Михаил Афанасов, который являлся действующим членом Совета Федерации от Ставропольского края, и генеральный директор ООО "Машук" Татьяна Чумакова.