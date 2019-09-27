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РИА Новости

Первого замглавы Росгвардии Меликова назначили сенатором от Ставрополья

16:40 27.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлавнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке "День передовых технологий правоохранительных органов РФ". 27 мая 2017
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов назначен сенатором Совета Федерации от Ставропольского края постановлением главы региона Владимира Владимирова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора региона.
"Постановлением губернатора Сергей Меликов наделен полномочиями сенатора Совета Федерации", - сказал собеседник агентства.
В пятницу Владимиров официально вступил в должность губернатора Ставропольского края.
В тройке кандидатов также были Михаил Афанасов, который являлся действующим членом Совета Федерации от Ставропольского края, и генеральный директор ООО "Машук" Татьяна Чумакова.
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РосгвардияСтавропольеСергей МеликовВладимир ВладимировСовет Федерации РФСтавропольский крайПолитика
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