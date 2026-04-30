Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 30.04.2026

Меликов: более 200 тысяч человек пострадали от паводков в Дагестане

© РИА Новости / Павел Бедняков
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
Перейти в медиабанк
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • Более 200 тысяч человек признаны пострадавшими и обратились за помощью после паводков в Дагестане.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - РИА Новости. Более 200 тысяч человек признаны пострадавшими и обратились за помощью после паводков в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта - начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов были эвакуированы более 11 тысяч человек.
"Стихия затронула территории, на которых проживает более 1,5 миллионов жителей республики. Из них на сегодняшний день признаны пострадавшими и обратились за помощью более 200 тысяч граждан", - сказал Меликов на совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, которое провели в рамках Кавказского инвестиционного форума.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
ПроисшествияРеспублика ДагестанСергей МеликовНаводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала