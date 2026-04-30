Меликов: более 200 тысяч человек пострадали от паводков в Дагестане

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - РИА Новости. Более 200 тысяч человек признаны пострадавшими и обратились за помощью после паводков в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта - начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов были эвакуированы более 11 тысяч человек.
"Стихия затронула территории, на которых проживает более 1,5 миллионов жителей республики. Из них на сегодняшний день признаны пострадавшими и обратились за помощью более 200 тысяч граждан", - сказал Меликов на совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, которое провели в рамках Кавказского инвестиционного форума.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
