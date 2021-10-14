https://ria.ru/20211014/dagestan-1754573493.html

Меликова избрали главой Дагестана

Меликова избрали главой Дагестана - РИА Новости, 14.10.2021

Меликова избрали главой Дагестана

Народное собрание Дагестана избрало Сергея Меликова главой региона, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:03

2021-10-14T15:03

2021-10-14T16:51

политика

ставропольский край

юрий чайка

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сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 14 окт — РИА Новости. Народное собрание Дагестана избрало Сергея Меликова главой региона, свидетельствуют результаты голосования.Ранее президент России Владимир Путин представил трех кандидатов на эту должность: члена избирательной комиссии Дагестана с правом решающего голоса Самира Абдулхаликова, заместителя председателя местного Народного собрания Камила Давдиева, временно исполняющего обязанности руководителя республики Сергея Меликова.Вторая сессия республиканского парламента седьмого созыва началась в зале заседаний. Там также присутствовал полпред президента в СКФО Юрий Чайка, он зачитал список кандидатов.Меликова поддержали 82 депутата из 87 проголосовавших, передает корреспондент РИА Новости."При вскрытии ящика для тайного голосования обнаружено 87 бюллетеней. Число недействительных бюллетеней — один. За Абдулхаликова Самира — два голоса, за Давдиева Камиля — два голоса, за Меликова Сергея — 82 голоса. Счетная комиссия постановляет, что Меликов Сергей Алимович избран главой Республики Дагестан", — сообщил председатель счетной комиссии парламента Артур Исрапилов.Инаугурация пройдет сегодня.В октябре 2020 года Путин принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева, назначив его своим советником. Врио руководителя республики назначили члена Совета Федерации от Ставропольского края Меликова.После состоявшихся в сентябре выборов в Госдуму Васильева освободили от занимаемой должности в связи с избранием в нижнюю палату парламента.

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https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754339650.html

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политика, ставропольский край, юрий чайка, владимир путин, совет федерации рф, владимир васильев, республика дагестан, сергей меликов, россия