Меликов рассказал об итогах работы на посту главы Дагестана
16:00 04.05.2026
Меликов рассказал об итогах работы на посту главы Дагестана

Меликов: в Дагестане за пять лет открыли около 200 школ и детсадов

04.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние пять лет в Дагестане открыли около 200 школ и детских садов, 111 фельдшерско-акушерских пунктов, запустили 12 современных промышленных предприятий, заявил экс-глава республики Сергей Меликов.
  • Сельское хозяйство региона он назвал гордостью.
МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Около 200 школ и детских садов, 111 фельдшерско-акушерских пунктов были открыты в Дагестане за последние пять лет, также за эти годы запущены 12 современных промышленных предприятий, сообщил бывший глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Меликов был назначен врио главы Дагестана в октябре 2020 года, спустя год парламент региона избрал его главой республики. В понедельник президент России Владимир Путин принял отставку Меликова и назначил врио главы региона Федора Щукина, который был председателем Верховного суда Дагестана.
"Вместе мы сделали многое. За пять лет запущены 12 современных промышленных предприятий, открыты 111 школ и 97 детсадов, 111 ФАП (фельдшерско-акушерских пунктов - ред.), отремонтированы почти 400 школ и свыше 60 детсадов", – написал Меликов.
По его словам, налоговые и неналоговые доходы бюджета выросли в два раза. В регионе начали строить объездные дороги вокруг Хасавюрта, Дербента и Махачкалы, мусоросортировочные комплексы и полигоны, реализуется масштабный проект "Каспийский прибрежный кластер", строится водовод Чиркей – Махачкала – Каспийск, который позволит обеспечить чистой водой более 900 тысяч человек.
Гордостью Меликов назвал сельское хозяйство региона: Дагестан, по его данным, первый в России по поголовью овец и коз, выращиванию винограда и производству шерсти.
"Уходят должности, остаются дела. Мы через многое прошли вместе – теракт, взрывы на АЗС, потери родных и друзей на поле боя, чрезвычайные ситуации. Были разные моменты, которые проверяли нас на прочность. Но именно тогда становилось особенно ясно: наша сила – в людях, в единстве, в умении поддержать того, кому непросто", – отметил экс-глава республики.
