Меликов рассказал об итогах работы на посту главы Дагестана

"Вместе мы сделали многое. За пять лет запущены 12 современных промышленных предприятий, открыты 111 школ и 97 детсадов, 111 ФАП (фельдшерско-акушерских пунктов - ред.), отремонтированы почти 400 школ и свыше 60 детсадов", – написал Меликов.

Гордостью Меликов назвал сельское хозяйство региона: Дагестан, по его данным, первый в России по поголовью овец и коз, выращиванию винограда и производству шерсти.

"Уходят должности, остаются дела. Мы через многое прошли вместе – теракт, взрывы на АЗС, потери родных и друзей на поле боя, чрезвычайные ситуации. Были разные моменты, которые проверяли нас на прочность. Но именно тогда становилось особенно ясно: наша сила – в людях, в единстве, в умении поддержать того, кому непросто", – отметил экс-глава республики.