Меликов рассказал о самоотверженности волонтеров в Дагестане

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 апр - РИА Новости. Волонтеры, помогавшие в ликвидации последствий паводков в Дагестане, зачастую выступали в роли спасателей, многие приезжие добровольцы готовы работать в республике до тех пор, пока их труд востребован, рассказал глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума.

"Действительно огромное внимание к нашим проблемам со стороны всех неравнодушных людей… Самое удивительное - это работа волонтеров. И наших дагестанских, которые зачастую выступали не просто в роли волонтеров, но и в роли спасателей, рискуя своей жизнью, и работа тех, кто приезжал к нам из других регионов, и те, кто до сих пор остается в Дагестане и готов работать до самой последней востребованности", – сказал Меликов.