Меликов рассказал о самоотверженности волонтеров в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Волонтеры, помогавшие в ликвидации последствий паводков в Дагестане, зачастую выступали в роли спасателей.
- Глава Дагестана Сергей Меликов добавил, что многие приезжие добровольцы готовы работать в республике до тех пор, пока их труд востребован.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 апр - РИА Новости. Волонтеры, помогавшие в ликвидации последствий паводков в Дагестане, зачастую выступали в роли спасателей, многие приезжие добровольцы готовы работать в республике до тех пор, пока их труд востребован, рассказал глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума.
В среду на КИФ Меликов вручил Благодарности главы Дагестана волонтерам из регионов Северного Кавказа, которые одними из первых прибыли на помощь пострадавшим от подтоплений – они помогали расчищать дома, улицы, распределять гуманитарную помощь.
"Действительно огромное внимание к нашим проблемам со стороны всех неравнодушных людей… Самое удивительное - это работа волонтеров. И наших дагестанских, которые зачастую выступали не просто в роли волонтеров, но и в роли спасателей, рискуя своей жизнью, и работа тех, кто приезжал к нам из других регионов, и те, кто до сих пор остается в Дагестане и готов работать до самой последней востребованности", – сказал Меликов.
Глава Дагестана отметил и тех людей, которые жертвовали деньги для пострадавших – благотворительные фонды "Надежда" и "Инсан" собрали уже более 1 миллиарда рублей. По его словам, в настоящее время готовится реестр тех, кто нуждается в помощи из внебюджетных источников, и в ближайшее время эта мера поддержки будет реализована.
"Каждый глава (региона – ред.) позвонил, не только Северного Кавказа, но и других регионов России, включая Забайкалье, и это не просто звонки, это реальная помощь: Оренбургской области огромное спасибо, потому что они дали нам возможность воспользоваться их опытом двухлетней давности, когда у них наводнение произошло вблизи города Орска… Всем огромное спасибо", – сказал Меликов.
III Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.