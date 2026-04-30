Путин пообещал учесть достижения Меликова в его будущей карьере

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал представителям Дагестана учесть достижения переходящего на другую работу главы региона Сергея Меликова в его будущей карьере.

"Я согласен с вашей оценкой работы Сергея Алимовича - это, конечно, мы будем учитывать в его будущей карьере", - заключил в ответ Путин.