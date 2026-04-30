Путин пообещал учесть достижения Меликова в его будущей карьере
18:53 30.04.2026
Путин пообещал учесть достижения Меликова в его будущей карьере

Путин: достижения Меликова будут учитываться в его будущей карьере

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин пообещал учесть достижения главы Дагестана Сергея Меликова в его будущей карьере.
  • Сергей Меликов переходит на другую работу, его срок заканчивается в сентябре.
  • Представители Дагестана выразили благодарность Меликову и отметили его заслуги в регионе.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал представителям Дагестана учесть достижения переходящего на другую работу главы региона Сергея Меликова в его будущей карьере.
Путин ранее сообщил, что глава Республики Дагестан Сергей Меликов переходит на другую работу, его срок заканчивается в сентябре. В ходе встречи с президентом РФ представители республики выразили слова благодарности Меликову и отметили его заслуги в регионе.
"Я согласен с вашей оценкой работы Сергея Алимовича - это, конечно, мы будем учитывать в его будущей карьере", - заключил в ответ Путин.
Главу Дагестана избирают депутаты народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом Российской Федерации. Председатель правительства Дагестана назначается главой республики с согласия народного собрания.
Магомед Рамазанов - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин поддержал выдвижение Рамазанова на пост главы правительства Дагестана
Вчера, 18:06
 
