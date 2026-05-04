МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова по собственному желанию, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В связи с заявлением Главы Республики Дагестан Меликова С.А. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общий принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: 1. Принять отставку Главы Республики Дагестан Меликова С.А. по собственному желанию", - говорится в документе.
В четверг Путин провел встречу с представителями Дагестана, на которой сообщил, что глава республики Сергей Меликов переходит на другую работу, его срок полномочий на посту главы региона заканчивается в сентябре. Председатель народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил президенту на пост руководителя республики Щукина, глава государства кандидатуру поддержал. В пресс-службе судов Дагестана тогда сообщили РИА Новости, что Щукин находится в отпуске за пределами республики.