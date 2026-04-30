Депутаты Дагестана рассказали Путину, каким хотят видеть главу республики

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что большую роль в обсуждении будущего главы республики будут играть справедливость, профессионализм и личные моральные качества.
В четверг в Кремле президент РФ Владимир Путин встретился с представителями республики. В ходе встречи он заявил, что глава республики Сергей Меликов переходит на другую работу.
"Основной вопрос, вы его правильно отметили, это, конечно же, запрос на доверие. Запрос на справедливость. Вы хорошо знаете дагестанцев, вы знаете, что этот вопрос стоит основной. И сегодня, наверно, это будет играть решающую, ключевую роль. Конечно же, большую роль будет играть профессионализм и личные моральные качества", - рассказал Аскендеров Путину.
На пост главы региона дагестанские депутаты предложили председателя Верховного суда республики Федора Щукина. Также они предложили кандидатуру Рамазанова на пост председателя правительства республики. Президент поддержал это предложение.
Главу Дагестана избирают депутаты народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом Российской Федерации. Председатель правительства Дагестана назначается главой республики с согласия народного собрания.