19:18 30.04.2026
Депутаты Дагестана рассказали Путину, каким хотят видеть главу республики

  • Владимир Путин встретился с представителями Дагестана в Кремле.
  • Глава республики Сергей Меликов переходит на другую работу.
  • Дагестанские депутаты предложили кандидатуры Федора Щукина на пост главы региона и Рамазанова на пост председателя правительства республики, и президент поддержал это предложение.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что большую роль в обсуждении будущего главы республики будут играть справедливость, профессионализм и личные моральные качества.
В четверг в Кремле президент РФ Владимир Путин встретился с представителями республики. В ходе встречи он заявил, что глава республики Сергей Меликов переходит на другую работу.
Путину рассказали о дагестанском учителе, который не хочет уходить с СВО
"Основной вопрос, вы его правильно отметили, это, конечно же, запрос на доверие. Запрос на справедливость. Вы хорошо знаете дагестанцев, вы знаете, что этот вопрос стоит основной. И сегодня, наверно, это будет играть решающую, ключевую роль. Конечно же, большую роль будет играть профессионализм и личные моральные качества", - рассказал Аскендеров Путину.
На пост главы региона дагестанские депутаты предложили председателя Верховного суда республики Федора Щукина. Также они предложили кандидатуру Рамазанова на пост председателя правительства республики. Президент поддержал это предложение.
Главу Дагестана избирают депутаты народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом Российской Федерации. Председатель правительства Дагестана назначается главой республики с согласия народного собрания.
Путин передал привет дагестанскому депутату, который воюет в зоне СВО
