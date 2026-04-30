Путин объявил о переходе главы Дагестана на другую должность

17:48 30.04.2026 (обновлено: 18:41 30.04.2026)
Путин объявил о переходе главы Дагестана Меликова на другую должность

  • Глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу.
  • Председатель Народного собрания региона предложил на пост главы республики Федора Щукина, Путин поддержал его кандидатуру.
  • Президент призвал активнее привлекать ветеранов СВО на работу в органах власти.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу, сообщил Владимир Путин на встрече с представителями региона в Кремле.
"У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше", — сказал президент.

Председатель Народного собрания Дагестана предложил на пост главы республики председателя Верховного суда региона Федора Щукина. Путин поддержал его кандидатуру.
"Я хочу сказать, Федор Вячеславович очень гармонично вписался в общество и, конечно, в профессиональную работу как вид власти. Он всегда с нами на консультации, это очень важно", — подчеркнул президент.
Путин выразил надежду, что в Дагестане сложится команда, которая будет опираться на местные кадры. Он также призвал активнее привлекать ветеранов СВО на работу в органах власти.
Щукин родился в 1976 году в Нижегородской области. В 1997-м получил юридическое образование, в 2002-м завершил обучение по специальности "Государственное и муниципальное управление". В разные годы работал мировым судьей, председателем Семеновского районного суда Нижегородской области. С ноября 2020-го он занимал должность зампредседателя Нижегородского областного суда. С марта 2024 года был назначен на шестилетний срок председателем Верховного суда Дагестана.
