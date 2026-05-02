09:45 02.05.2026 (обновлено: 10:02 02.05.2026)
"Он новатор": глава Дагестана оценил методы работы Евсеева в "Динамо"

Меликов: Евсеев использует новаторские идеи в своей работе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению главы Дагестана Сергея Меликова, с приходом Евсеева качество игры махачкалинского "Динамо" значительно изменилось.
  • После 27 туров "Динамо Махачкала" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ и еще не гарантировало себе сохранение прописки в высшем дивизионе.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 1 мая - РИА Новости. Главный тренер махачкалинского футбольного "Динамо" Вадим Евсеев использует в своей работе новаторское идеи, и с его приходом игра команды значительно изменилась, сообщил в интервью РИА Новости глава Дагестана, председатель попечительского совета клуба Сергей Меликов.
Евсеев был назначен главным тренером махачкалинского "Динамо" в конце декабря 2025 года.
"С приходом Вадима Валентиновича мы видим, что качество игры значительно меняется, в том числе игровые схемы, которые могут меняться в зависимости от того, с каким соперником мы играем, какая у нас скамейка запасных, сколько травмированных игроков. То есть тренер сегодня у нас – это тренер-новатор, тренер созидательный", – сказал Меликов агентству на Кавказском инвестиционном форуме.
После 27 туров "Динамо Махачкала" занял 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не гарантировал себе сохранение прописки в высшем дивизионе.
"Это футбол, это спорт. Есть соперники, которые по классу игры на самом деле превосходят "Динамо", и это нужно признать. Но есть команда, в которой присутствует дух, в которой присутствует - и в каждом матче мы это видим - желание бороться за победу до конца", – отметил глава республики.
Меликов выразил надежду, что в субботу в игре против футбольного клуба "Ростов" команда Махачкалы победит. Это необходимо "Динамо", после чего клуб продолжит дорогу за прямое сохранение в РПЛ на следующий год, подчеркнул глава Дагестана.
III Кавказский инвестиционный форум проходил в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости выступил информационным партнером форума.
