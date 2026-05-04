15:16 04.05.2026 (обновлено: 15:24 04.05.2026)
Экс-глава Дагестана попросил пока не направлять его на новый участок работы

Меликов заявил, что хочет помочь Щукину вникнуть в дела Дагестана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что несет ответственность за все начатые в республике проекты и попросил пока не направлять его на новый участок работы.
  • Он пообещал помогать и подсказывать врио руководителя Дагестана Федору Щукину столько, сколько потребуется.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сергей Меликов заявил, что несет ответственность за все начатые в Дагестане проекты, намерен помогать врио главы Дагестана Федору Щукину вникнуть в дела в регионе столько, сколько потребуется, поэтому попросил пока не направлять его "на новый участок работы".
Как подчеркнул Меликов, "сегодня у республики есть уверенное движение вперёд и прочная основа для дальнейшего развития".
"Я верю, что все позитивные начинания будут продолжены. Фёдор Вячеславович Щукин – порядочный человек, который сможет сохранить и приумножить заложенную нами динамику. По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
"По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько это потребуется, потому что несу ответственность за все начатые нами проекты, которые при их реализации, в этом я уверен, изменят жизнь любимой мною республики", - подчеркнул он.
В понедельник президент России Владимир Путин своим указом принял отставку главы Дагестана и назначил врио главы региона Федора Щукина, который ранее был председателем Верховного суда республики.
Республика ДагестанСергей МеликовФедор ЩукинРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
