Меликов призвал поддержать Салавова в решении проблем Махачкалы

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 1 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов выразил уверенность в интервью РИА Новости, что нынешний мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сможет решить многолетние проблемы города, но для этого нужна поддержка жителей, региональных властей, федеральных структур и силового блока.
"Махачкала – это, действительно, сложнейший городской округ, сложнейшая агломерация. Все эти сложности усугубляют проблемы, нерешенные десять-пятнадцать-двадцать лет назад. Ситуация чрезвычайного характера с домами, с дождем, с другими объектами, которые, в том числе, стали причинами подтопления, еще раз это подтвердили. Я верю в то, что у Джамбулата Шапиевича все получится. Гарантией тому является та работа, которую он уже провел. Хотелось бы попросить, чтобы люди его в большей степени поддерживали, в меньшей степени подвергали псевдокритике", - сказал Меликов.
Он добавил, что одной из главных проблем для столицы региона является незаконное строительство, именно ее и предстоит решать, в первую очередь, главе города.
"Здесь нужна поддержка и регионального руководства, и федеральных структур, и силового блока", - отметил Меликов.
Салавов стал мэром в 2025 году.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов были эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
III Кавказский инвестиционный форум проходил в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости выступил информационным партнером форума.
Меликов рассказал, с чем связаны подтопления Махачкалы
5 апреля, 18:22