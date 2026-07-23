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Ковальчук предложил Меликова кандидатом в сенаторы от Брянской области - РИА Новости, 23.07.2026
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11:30 23.07.2026 (обновлено: 12:20 23.07.2026)
Ковальчук предложил Меликова кандидатом в сенаторы от Брянской области

Ковальчук предложил Меликову стать кандидатом в сенаторы от Брянской области

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Меликов
Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сергей Меликов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук предложил кандидатуру Сергея Меликова в качестве одного из кандидатов в сенаторы от Брянской области.
  • Сергей Меликов — бывший глава Дагестана, проживает в Москве.
БРЯНСК, 23 июл – РИА Новости. Врио губернатора Брянской области и претендент на пост главы региона Егор Ковальчук предложил в качестве одного из кандидатов в сенаторы от Брянской области бывшего главу Дагестана Сергея Меликова, следует из документов облизбиркома, с которыми ознакомились РИА Новости.
"Сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, представленных кандидатом на должность губернатора Брянской области Ковальчуком Егором Викторовичем… 1. Меликов Сергей Алимович, дата рождения – 12 сентября 1965 года, место жительства – город Москва", - говорится в документе облизбиркома.
Всего в список возможных сенаторов, предложенных Ковальчуком, вошли три человека. Помимо Меликова это Ольга Полякова – председатель Союза организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Брянской области", а также Андрей Фроленков – врио заместителя губернатора Брянской области.
Помимо Ковальчука, выдвинутого на сентябрьские выборы губернатора "Единой Россией", свои списки кандидатов в сенаторы представили и остальные претенденты на пост главы Брянской области. Это Андрей Архицкий (КПРФ), Александра Казачкова ("Новые люди"), Алексей Тимошков ("Справедливая Россия") и Руслан Титов (ЛДПР).
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