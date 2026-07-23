Ковальчук предложил Меликова кандидатом в сенаторы от Брянской области

БРЯНСК, 23 июл – РИА Новости. Врио губернатора Брянской области и претендент на пост главы региона Егор Ковальчук предложил в качестве одного из кандидатов в сенаторы от Брянской области бывшего главу Дагестана Сергея Меликова, следует из документов облизбиркома, с которыми ознакомились РИА Новости.