18:58 30.04.2026 (обновлено: 19:14 30.04.2026)
Меликов продолжает исполнять обязанности главы Дагестана до выхода указа Путина

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сергей Меликов продолжает исполнять обязанности главы Дагестана до выхода соответствующего решения президента России, сообщает администрация главы Республики Дагестан.
В четверг президент России Владимир Путин провел встречу с представителями республики, на которой сообщил, что Меликов переходит на другую работу, его срок на посту главы Дагестана заканчивается в сентябре.
"Сергей Меликов продолжает исполнять обязанности главы Дагестана до выхода соответствующего решения Президента России", - сообщается в Telegram-канале администрации региона.
Меликов в октябре 2020 года указом президента РФ был назначен врио главы Дагестана, спустя год парламент республики избрал его главой региона.
