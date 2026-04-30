Путин с представителями Дагестана обсудит кандидатуры главы республики

- Владимир Путин встретился с представителями Республики Дагестан в Кремле.
- Глава государства заявил, что глава республики Дагестан Сергей Меликов переходит на другую работу, и обсудил с представителями Дагестана кандидатуры на пост нового главы республики.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что позвал представителей Дагестана в Кремль, чтобы обсудить кандидатуры на пост нового главы республики.
В четверг в Кремле Путин встретился с представителями Республики Дагестан. В ходе встречи глава государства заявил, что глава республики Дагестан Сергей Меликов переходит на другую работу.
"Здесь существует особый порядок приведения к власти руководителя Дагестана. Он избирается депутатами народного собрания по представлению президента Российской Федерации. Прежде, чем это сделать напрямую, я хотел бы как раз увидеться с вами, поговорить с вами, посоветоваться, услышать ваше мнение", - сказал глава государства в ходе встречи.