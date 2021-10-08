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Крупные теракты в Афганистане в 2019-2021 годах

Крупные теракты в Афганистане в 2019-2021 годах - РИА Новости, 08.10.2021

Крупные теракты в Афганистане в 2019-2021 годах

8 октября прогремел взрыв во время молитвы в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз. В результате него по меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:11

2021-10-08T15:11

2021-10-08T15:11

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2021 8 октября прогремел взрыв во время молитвы в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз. В результате него по меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали.3 октября в Кабуле произошел взрыв около мечети Идгах, в которой в этот момент проводились погребальные молитвы в связи со смертью матери заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида, скончавшейся несколькими днями ранее. Жертвами взрыва стали 12 человек, пострадали 32. По словам представителя МВД временного правительства Афганистана, после инцидента задержали троих подозреваемых. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ* (запрещена в России). 26 августа у аэропорта Кабула прогремели два взрыва, один из них – неподалеку от отеля, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщалось, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов. По последним данным, погибли более 100 человек, включая 13 американских военных, гибель которых подтвердили в Пентагоне. Более тысячи человек пострадали. 8 мая взрыв прогремел у школы на западе Кабула. Погибли 53 человека, не менее 150 получили ранения. По данным источников канала Tolo News, около здания сначала взорвался заминированный автомобиль, затем последовали две ракетные атаки. По словам одного из учителей, нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы, большинство погибших – девушки. 30 апреля в провинции Логар на востоке Афганистана заминированный автомобиль взорвался около центральной больницы. Погибли не менее 30 человек, около 60 получили ранения. Большинство погибших – студенты, госслужащие и другие мирные жители, которые остановились в общежитии. ЧП произошло в столице региона – городе Пол-е Алам. Целью нападения было стоящее рядом здание. Взрыв был настолько мощный, что выбило стекла в домах в радиусе нескольких километров. 202018 октября в афганской провинции Гор у полицейского участка произошел взрыв. Погибли 15 человек, более 150 были ранены. 3 октября в афганской провинции Нангархар заминированный автомобиль взорвался недалеко от комплекса зданий резиденции губернатора в округе Гани Кхил (Ghanikhil). В результате взрыва 13 человек погибли, более 30 получили ранения. 30 июля в городе Пули-Алам в провинции Логар на востоке Афганистана взорвался автомобиль. В результате взрыва погибли 18 человек, еще 30 пострадали.12 мая в провинции Нангархар на востоке Афганистана взрыв произошел во время похорон Хаджи Шейха Икрама (Haji Sheikh Ikram), который командовал полицейским подразделением в районе Хева. Он скончался накануне от сердечного приступа. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. В результате взрыва погибли 15 человек, 56 получили ранения.2019 27 ноября в провинции Кундуз на севере Афганистана автомобиль подорвался на мине в округе Хан Абад. Погибли 15 человек, которые в нем находились. Среди погибших – шесть женщин и двое детей.13 ноября в Кабуле заминированный фургон взорвался у здания МВД. В результате взрыва погибли 12 человек, еще 20 получили ранения. По данным МВД, среди погибших трое детей. 18 октября в афганской провинции Нангархар на востоке страны в здании мечети во время пятничной молитвы прогремели два взрыва. В результате взрыва обрушилась крыша мечети. Погибли 17 человек. 19 сентября в городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана взорвался автомобиль. В результате взрыва погибли около 40 человек, более 180 получили ранения. По словам представителя губернатора, взрыв прогремел возле центральной больницы города, все жертвы – мирные жители, пациенты и врачи. 17 сентября в Афганистане прогремело два взрыва, жертвами стали десятки человек. Один из них произошел в столице – Кабуле рядом с министерством обороны Афганистана, о чем информировала администрация президента. Погибших, по данным столичной полиции, 22 человека, 38 получили ранения. Еще один взрыв произошел рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван. По данным телеканала Tolo News, в результате взрыва 26 человек погибли, еще 42 пострадали. 2 сентября вечером в Кабуле в районе PD9, недалеко от комплекса Green Village, где находится ряд иностранных компаний, взорвался заминированный автомобиль. Погибли 16 человек, 119 пострадали. Большинство погибших и раненых – мирные жители. 17 августа в одном из свадебных залов Кабула произошел взрыв, взрывное устройство привел в действие смертник. В результате 80 человек погибли, 160 получили ранения. 7 августа на западе Кабула прогремел мощный взрыв. Погибли 18 человек, более 100 пострадали. По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции одного из столичных районов. 31 июля на автомагистрали Кандагар – Герат в афганской провинции Фарах произошел взрыв. Жертвами взрыва стали 34 человека, еще 17 пострадали. Среди погибших есть женщины и дети. 24 июля в провинции Тахар на севере Афганистана боевики атаковали пункты досмотра. В результате нападения 37 сотрудников безопасности были убиты. 7 июля в городе Газни смертник подорвал грузовик со взрывчаткой возле частной школы. Сообщалось о 12 погибших, 179 человек пострадали. 1 июля в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле произошел сильный взрыв. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. В результате взрыва погиб один человек и 105 пострадали, среди них глава Футбольной федерации Афганистана Юсуф Каргар. МВД Афганистана сообщило о ликвидации пяти нападавших.23 марта утром в городе Лашкаргах в провинции Гильменд во время празднование национального Дня фермера на стадионе прогремели два взрыва. Погибли три человека, 31 получил ранения, в том числе замгубернатора по финансовым и административным вопросам, замглавы провинциального совета, глава департамента информации и культуры провинции, а также глава департамента сельского хозяйства провинции и его заместитель. В результате взрывов погиб глава управления экономики провинции Мохаммад Хан Насрат. 21 января боевики движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в России) напали на базу афганских спецслужб в городе Майданшахр к юго-западу от Кабула. Жертвами взрыва стали 126 афганских силовиков. 14 января в Кабуле в районе комплекса Green Village взорвалось транспортное средство, начиненное взрывчаткой. По информации местных СМИ, комплекс действует в основном для иностранцев и является, согласно описанию на его официальном сайте, защищенной и охраняемой территорией, расположенной в непосредственной близости от аэропорта столицы. МВД Афганистана расценило взрыв как теракт. В результате взрыва четыре человека погибли, более 100 человек пострадали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Террористическая организация, запрещенная в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, талибан, афганистан, парван, фарах (провинция), мвд афганистана