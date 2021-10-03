https://ria.ru/20211003/pogibshie-1752874882.html

Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле возросло до 12

Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле возросло до 12 - РИА Новости, 03.10.2021

Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле возросло до 12

Число погибших при взрыве у мечети Идгах в столице Афганистана увеличилось до 12 человек, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T15:55

2021-10-03T15:55

2021-10-03T16:42

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КАБУЛ, 3 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве у мечети Идгах в столице Афганистана увеличилось до 12 человек, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*.Еще 32 человека получили травмы. По словам собеседника агентства, данные могут измениться.Ранее было известно о восьми погибших и 20 пострадавших. Представитель Министерства внутренних дел Кари Саид Хости объявил о задержании трех подозреваемых.Местные СМИ писали, что в мечети в момент взрыва проводились погребальные молитвы в связи со смертью матери заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида, которая скончалась несколько дней назад.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20211003/vzryv-1752874480.html

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в мире, кабул (город), афганистан, талибан, россия