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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211003/pogibshie-1752874882.html
Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле возросло до 12
Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле возросло до 12 - РИА Новости, 03.10.2021
Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле возросло до 12
Число погибших при взрыве у мечети Идгах в столице Афганистана увеличилось до 12 человек, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:55
2021-10-03T16:42
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
талибан
россия
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КАБУЛ, 3 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве у мечети Идгах в столице Афганистана увеличилось до 12 человек, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*.Еще 32 человека получили травмы. По словам собеседника агентства, данные могут измениться.Ранее было известно о восьми погибших и 20 пострадавших. Представитель Министерства внутренних дел Кари Саид Хости объявил о задержании трех подозреваемых.Местные СМИ писали, что в мечети в момент взрыва проводились погребальные молитвы в связи со смертью матери заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида, которая скончалась несколько дней назад.* Террористическая организация, запрещена в России.
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в мире, кабул (город), афганистан, талибан, россия
15:55 03.10.2021 (обновлено: 16:42 03.10.2021)
 
Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле возросло до 12

Источник сообщил, что при взрыве у мечети Идгах в Кабуле погибли 12 человек

© AFP 2021 / Hoshang HashimiМедицинские работники стоят у входа в больницу, ожидая приема пострадавших от взрыва у мечети в Кабуле
Медицинские работники стоят у входа в больницу, ожидая приема пострадавших от взрыва у мечети в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© AFP 2021 / Hoshang Hashimi
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 3 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве у мечети Идгах в столице Афганистана увеличилось до 12 человек, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*.
Еще 32 человека получили травмы. По словам собеседника агентства, данные могут измениться.
Ранее было известно о восьми погибших и 20 пострадавших. Представитель Министерства внутренних дел Кари Саид Хости объявил о задержании трех подозреваемых.
Местные СМИ писали, что в мечети в момент взрыва проводились погребальные молитвы в связи со смертью матери заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида, которая скончалась несколько дней назад.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Кабул - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 15:50Захват власти в Афганистане талибами
Россияне не пострадали в результате взрыва около мечети в Кабуле
 
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