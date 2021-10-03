https://ria.ru/20211003/pogibshie-1752874882.html
Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле возросло до 12
Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле возросло до 12 - РИА Новости, 03.10.2021
Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле возросло до 12
Число погибших при взрыве у мечети Идгах в столице Афганистана увеличилось до 12 человек, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:55
2021-10-03T15:55
2021-10-03T16:42
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
талибан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752875681_0:17:2800:1592_1920x0_80_0_0_2c75a329ae551a4116aec5334be53158.jpg
КАБУЛ, 3 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве у мечети Идгах в столице Афганистана увеличилось до 12 человек, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*.Еще 32 человека получили травмы. По словам собеседника агентства, данные могут измениться.Ранее было известно о восьми погибших и 20 пострадавших. Представитель Министерства внутренних дел Кари Саид Хости объявил о задержании трех подозреваемых.Местные СМИ писали, что в мечети в момент взрыва проводились погребальные молитвы в связи со смертью матери заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида, которая скончалась несколько дней назад.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20211003/vzryv-1752874480.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752875681_311:0:2800:1867_1920x0_80_0_0_57119f40ad0c2f80c1d87752b01cf78e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан, талибан, россия
15:55 03.10.2021 (обновлено: 16:42 03.10.2021)
Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле возросло до 12
Источник сообщил, что при взрыве у мечети Идгах в Кабуле погибли 12 человек