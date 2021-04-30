https://ria.ru/20210430/vzryv-1730757620.html

На востоке Афганистана прогремел мощный взрыв, погибли 30 человек

На востоке Афганистана прогремел мощный взрыв, погибли 30 человек

Не менее 30 человек погибли, около 60 получили ранения при взрыве бомбы в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на местные... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T18:33

2021-04-30T18:33

2021-04-30T20:20

логар (провинция)

афганистан

в мире

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Не менее 30 человек погибли, около 60 получили ранения при взрыве бомбы в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.ЧП произошло в столице региона — городе Пол-е Алам.Как рассказал РИА Новости глава департамента информации и культуры провинции Логар Абдулрахман Тасал, большинство погибших — студенты, госслужащие и другие мирные жители, которые остановились в общежитии.Пока ни одна из местных группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.Очевидцы рассказали агентству, что заминированный автомобиль взорвался около центральной больницы. Целью нападения было стоящее рядом здание. Взрыв был настолько мощный, что выбило стекла в домах в радиусе нескольких километров.Телеканал Tolo News со ссылкой на источники уточнил, что десятки человек остаются под завалами.Мощный взрыв прогремел на следующий день после начала вывода войск американской коалиции из Афганистана. В Пентагоне отмечали, что этот процесс будет проходить методично и безопасно, без спешки. Военная операция США и их союзников по НАТО началась в стране в 2001 году.

https://ria.ru/20210420/afganistan-1729060000.html

логар (провинция)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

логар (провинция), афганистан, в мире